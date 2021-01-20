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  3. Türkiye'deki yabancıların aşılanma sırası nasıl olmalı ?
  4. 20 Ocak 2021 10:36

Türkiye'deki yabancıların aşılanma sırası nasıl olmalı ?

Anket sonuçları toplandığında 100 toplamı çıkmamasının nedeni; sonuçlardaki küsuratların kafa karıştırmaması için yazılmamış olmasıdır
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