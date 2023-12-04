1000SER Taşımacılık Turizm Kadın İstihdamında Bir Güç Olarak Parlıyor

Sibel Hoştur'un liderliğindeki 1000SER Taşımacılık, Turizm Türkiye'de kadınlara istihdam sağlayarak önemli bir toplumsal katkıda bulunmaktadır.

Hoştur, genç girişimci kadınlara ilham veren bir figür olmanın ötesinde, kendi şirketi bünyesinde 300 kadına iş imkanı sunarak somut bir etki yaratmıştır. Özellikle Türkiye'nin zor dönemlerinde devlete istihdam katkısıyla, ekonomik kalkınmaya destek olma çabasını sergilemiştir.

1000SER Taşımacılık, Turizm kuruluşundan itibaren Hoştur'un liderliğinde güvenilir taşıma hizmetleri sunma vizyonunu sürdürmektedir. Şirket, öğrenci ve personeli güvenli ve konforlu bir şekilde eğitim kurumlarına taşıma sorumluluğunu üstlenmiş, bu alandaki profesyonel hizmetiyle öne çıkmıştır. Yönetim kurulu başkanının liderliğindeki profesyonel ekip, her bir yolculuğu özenle planlayarak zamanında ve güvenilir bir şekilde hedefe ulaşmayı garanti altına almaktadır.

1000SER Taşımacılık'ın etki alanı sadece İstanbul ve Kocaeli ile sınırlı değil; şirket, Türkiye genelinde taşımacılık hizmeti sunarak geniş bir coğrafi alana yayılmış eğitim kurumlarına destek verme kapasitesini göstermektedir. Bu, şirketin sadece ticari bir faaliyet olmanın ötesine geçerek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini göstermektedir.

Özellikle okullara özel taşıma çözümleri sunarak her eğitim kurumunun ihtiyaçlarına uygun hizmet sağlaması, 1000SER Taşımacılık'ın sosyal sorumluluk anlayışının bir yansımasıdır. Şirket, eğitimde güvenli ve kaliteli taşıma hizmetinin önemini vurgulayarak toplumsal fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, şirketin sadece bir taşıma şirketi olmanın ötesine geçip, eğitim yolculuğunu destekleyen bir paydaş olduğunu göstermektedir.

1000SER Taşımacılık, öğrenci ve personel taşımacılığında gösterdiği kaliteli hizmet, güvenilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla öne çıkan bir şirkettir. Sibel Hoştur'un liderliğindeki bu değerler, eğitim kurumları için güvenilir bir taşıma ortağı olma noktasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

KAYNAK:https://1000ser.com/