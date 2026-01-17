  1. Anasayfa
7/24 Sancaktepe Böcek İlaçlama Hizmetleri
Güncelleme:

İstanbul Anadolu Yakası’nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Sancaktepe, geniş yeşil alanları, ormanlık bölgeleri ve iklim koşulları nedeniyle böcek, haşere ve kemirgen oluşumuna oldukça elverişli bir yapıya sahiptir.

Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem oranı, kış aylarında ise uzun ve rüzgarlı hava  koşulları, hamam böceği, pire, karınca, fare ve benzeri zararlıların yıl boyunca aktif  olmasına neden olmaktadır. Bu durum hem yaşam konforunu düşürmekte hem de ciddi  hijyen ve sağlık riskleri oluşturmaktadır.7/24 Sancaktepe böcek ilaçlama hizmeti ile ev,  iş yeri ve tüm yaşam alanlarınızda karşılaştığınız zararlı problemlerine hızlı, güvenli ve  kalıcı çözümler sunmaktadır. 

7/24 Sancaktepe Böcek İlaçlama Hizmet Kapsamı

7/24 Böcek ilaçlama , sancaktepe’de sunduğu böcek ilaçlama hizmetleri konutlardan  ticari alanlara kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Hizmet verdiğimiz başlıca alanlar  şunlardır:

  • Ev ve daire ilaçlama
  • Apartman, bina ve site ilaçlama
  • İş yeri, ofis ve mağaza ilaçlama
  • Fabrika ve depo ilaçlama
  • Okul, kreş ve eğitim kurumları
  • Otel ve konaklama tesisleri
  • Bahçe ve açık alan ilaçlama
  • Kafe, restoran ve fırın ilaçlama
  • Şantiye ve inşaat alanları
  • Araç ve kapalı alan ilaçlama
  • Periyodik ve rutin ilaçlama hizmetleri

7-24 Böcek İlaçlama tüm uygulamalarında T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünler  kullanılmakta olup, ilaçlarımız insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen içeriklerden  oluşmaktadır. Hizmet süreçleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre  Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri  Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikaları ile güvence altına alınmaktadır.

TSE standartlarına uygun, insan sağlığına ve çevreye duyarlı çözümler sunmaktadır. Bu  sayede Sancaktepe’de sunduğu böcek ilaçlama hizmetlerinde hem etkinlik, hem güven,  hem de kaliteyi garanti altına almaktadır.Profesyonel uygulamalar sayesinde haşerelerin

yalnızca görünen kısmı değil, yuvaları ve üreme alanları da tamamen ortadan  kaldırmaktadır.

Sancaktepe’de Mücadele Edilen Haşere ve Böcekler

Sancaktepe’de mücadele edilen haşere ve böcek türleri hamam böceği, pire, karınca,  tahta kurusu, kalorifer böceği ve karafatma başta olmak üzere birçok zararlı etkili şekilde  kontrol altına alınmaktadır. Bunun yanı sıra gümüş böceği, çıyan ve kırkayak, örümcek,  sivrisinek ile lağım sineği gibi uçan ve sürüngen haşerelere karşı da profesyonel böcek  ilaçlama hizmeti sunulmaktadır. 

Akrep, kene, tahta kurdu, tespih böceği, fare ve diğer kemirgenler ile yılan ve kuş biti gibi  daha zorlayıcı zararlılar için ise özel uygulama yöntemleri kullanılarak yaşam alanlarında  kalıcı hijyen ve güvenlik sağlanmaktadır. Bu zararlılar gıda kirliliğine, eşya ve yapı  hasarına yol açmanın yanı sıra birçok hastalığın da taşıyıcısıdır.

Neden 7-24 Böcek İlaçlamayı Tercih Etmelisiniz?

7/24 Sancaktepe böcek ilaçlama hizmetlerinde, deneyimli kadroları ve modern  uygulama teknikleriyle güvenilir çözümler sunmaktadır. Her müdahaleyi bilimsel veriler  ışığında planlıyor, yalnızca anlık değil uzun vadeli koruma sağlamaktadır. Acil  durumlarda hızlı servis avantajı sayesinde kısa sürede adresinize ulaşarak yaşam  alanlarınızı yeniden güvenli ve hijyenik hale getirmektedir.

Bilinçsiz ve sertifikasız kişiler tarafından yapılan ilaçlama uygulamaları ise zehirlenme  riski, solunum yolu rahatsızlıkları, çocuklar ve evcil hayvanlar için ciddi sağlık tehditleri  ile birlikte haşerelerin bağışıklık kazanmasına ve sorunun büyümesine yol  açabilmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanan, sertifikalı ve uzman  ekiplerle hizmet veren profesyonel böcek ilaçlama firmalarının tercih edilmesi hem  sağlık hem de kalıcı sonuç açısından büyük önem taşımaktadır.

