Acvit Ceo’su İsmail Çetin: ''Doğal kozmetiği nasıl ayırt ederiz ?''

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin, Her önüne gelen ürünümüz doğal diyerek paylaşım yapmaya başladı. Peki, her kozmetik doğal mıdır? Sorusunun cevabını aradığımızda karşımıza çıkan sonuçlara masaya yatıracak olursak; Her kozmetik ürünün doğal olmadığını görürüz.

Çetin , “Doğal kozmetik ürünlerini ayırt etmek, doğru içeriklere sahip ürünleri seçmek için bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir.

Bu noktada kişisel bakım ürünlerinde kozmetik

1-Doğal Kozmetik

2-Dermokozmetik

3-Kozmetik olarak 3’e ayrılır.

Doğal kozmetik saf doğal olanlardır. Gerektiğinde yenilebilen özelliğe sahip kozmetiktir. Dermokozmetik ise saf doğal değildir. İkisini çok iyi ayırt etmemiz gerekir. Kozmetik ise; Doğal olmayan bir kimseyi daha çekici hâle getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım ve tedavileri kapsayan bir kavramdır.

İşte doğal kozmetik ürünlerini ayırt etmenin birkaç yolu:

Acvit Kozmetik Ceo’su Çetin; Doğal kozmetik, bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklardan elde edilen, kimyasal katkı maddeleri ve sentetik bileşenler içermeyen kozmetik ürünlerdir. Bu tür kozmetiklerin üretimi, doğaya zarar vermeden, genellikle çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle yapılır. Doğal kozmetiklerin içeriği, doğadaki maddelerin saf halleri veya minimal işlenmiş formlarını içerir. Bu ürünler, cilt bakımı, saç bakımı, makyaj ve hijyen gibi farklı alanlarda kullanılır ve genellikle cilde zarar vermemek, alerjik reaksiyonları en aza indirmek ve çevre dostu olmak amacıyla tercih edilir.

Doğal kozmetik, doğada bulunan bitkisel, mineral ve organik bileşenlerin kullanıldığı, kimyasal ve sentetik maddelerden kaçınılan kozmetik ürünlerdir. Bu tür ürünler, genellikle bitki özleri, esansiyel yağlar, doğal yağlar ve mineraller gibi doğal içeriklere dayanır. Doğal kozmetiklerin amacı, cilt ve saç bakımında doğanın sunduğu maddeleri kullanarak daha sağlıklı ve etkili sonuçlar elde etmektir.

Çetin, “Tüketicilerimiz ilk etapta ürünü alamadan Sağlık Bakanlığı sitesinde yer alan Ürün Takip Sisteminin(UTS) uygulamasını cebimize indirelim.Ürünün barkodunu okutalım sahtemi, gerçek mi ona bakalım.

Ardından tercih edeceğimiz doğal kozmetikte dikkat etmemiz gereken şartlara dikkat edelin.

1-İçerik Listesini Kontrol Etme:

Doğal içerikler: Gerçekten doğal bir kozmetik ürünü, bitkisel özler, yağlar ve doğal mineraller gibi bileşenler içermelidir.

Sentetik içeriklerden kaçınma: Parabenler, SLS (sodyum lauril sülfat), sentetik kokular ve renklendiriciler gibi kimyasal maddeler, doğal ürünlerde bulunmamalıdır.

2-Sertifikalar ve Etiketler:

Organik Sertifikalar: "Organik" veya "doğal" etiketli ürünler, genellikle belirli sertifikalara sahip olurlar. Örneğin, Ecocert, USDA Organic gibi sertifikalar, ürünün doğal veya organik olduğuna dair güvenilir bir göstergedir.

Hayvan Deneyi Yapılmadığına Dair Etiketler: "Cruelty-free" veya "vegan" etiketleri de, ürünün doğallığını ve etik üretim süreçlerini gösterir.

3-Marka Güvenilirliği:

Doğal Kozmetik Markaları: Tanınmış, doğal kozmetik alanında uzmanlaşmış markaları tercih etmek, güvenilirlik açısından önemlidir. Bu markalar genellikle şeffaflık ve kaliteye önem verirler.

4-Ambalaj ve Depolama Koşulları:

Doğal kozmetik ürünlerinin çoğu genellikle doğaya zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir ambalajlarla sunulur. Ayrıca, bu tür ürünler genellikle sentetik koruyuculardan yoksun olduğundan, raf ömürleri daha kısa olabilir.

5-Ürün Kokusu:

Doğal ürünler genellikle sentetik parfümler yerine bitkisel özler veya yağlar içerir. Eğer ürün çok güçlü ve yapay bir kokuya sahipse, muhtemelen doğal değildir.

6-Cilt Üzerindeki Etkileri:

Doğal kozmetik ürünler, cilt üzerinde daha hafif ve nazik bir etki bırakır. Kimyasal içeren ürünler ise genellikle alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilir.

Bu faktörlere dikkat ederek, kozmetik ürünlerinizin doğal olup olmadığını daha kolay anlayabilirsiniz.

7-Çevre Dostu:

Doğal kozmetik ürünleri, genellikle geri dönüştürülebilir ambalajlarla paketlenir ve üretim sürecinde çevreye zarar vermeyen yöntemler tercih edilir. Ayrıca, bu ürünler çoğunlukla hayvanlar üzerinde test edilmeden üretilir.

8-Etkinlik ve Kullanım Süresi:

Doğal Kozmetik: Doğal ürünler, genellikle ciltte uzun vadeli bakım sağlar. Ancak, içeriklerinde koruyucu kimyasallar olmadığı için doğal kozmetiklerin raf ömrü genellikle daha kısa olabilir.

Doğal Olmayan Kozmetik (Sentetik Kozmetik): Sentetik ürünler, kimyasal koruyucular sayesinde daha uzun raf ömrüne sahip olabilir. Ancak, bu ürünlerin sağladığı etkiler genellikle daha kısa süreli ve geçici olabilir.

Çetin; Şampuan da dikkat etmemiz gereken köpürme durumudur. Çok köpüren vıcık vıcık şampuan doğal değildir. Aksine az köpüren hatta köpürmeyen şampuan ise doğal olabilir.

Sonuç olarak Doğal kozmetik, cilt sağlığını korumak ve güzellik rutinini çevre dostu, kimyasal içermeyen ürünlerle gerçekleştirmek isteyenler için harika bir seçenektir. Kimyasal içeriklerden kaçınılması, cilt üzerinde zararlı etkilerin en aza indirilmesi ve doğayla uyumlu bir yaşam tarzı benimsenmesi, doğal kozmetiklerin tercih edilmesindeki en önemli sebepler arasındadır. Ancak, her doğal kozmetik ürünü her cilt tipine uygun olmayabilir, bu yüzden ürün seçimi dikkatle yapılmalıdır.