Acvit Kozmetik CEO’su İsmail Çetin: ''Doğallık, kalite ve dürüstlükten taviz yok''

Acvit Kozmetik’in CEO’su İsmail Çetin, ''Doğallık, kalite ve dürüstlükten taviz vermiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı her daim ön planda tutuyoruz. Bu da bize uzun vadede hep kazandırıyor'' dedi.

17 ülkeye ihracat yapan Acvit Kozmetik’in CEO’su İsmail Çetin, “Doğallık, kalite ve dürüstlükten taviz vermiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı her daim ön planda tutuyoruz. Halkımızı kandırmadan, aldatmadan, ürün hakkında bütün bilgileri net vererek kullanıcımıza daima saygılı davranmaktan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu da bize uzun vadede hep kazandırıyor” diyor. Milliyet'e konuşan İsmail Çetin girişimcilik hikâyesini ve sektörü anlattı.

Girişimcilik hikâyenizi dinleyebilir miyiz?

2009 yılında takviye edici gıdalar üretip pazarlarken kimya mühendisi kardeşim Osman Çelebi bir sohbette tüy dökücü kremden bahsetti. Ben de kaliteli yaparsak çok satacağından bahsettim. Üretimini yaptı. O dönemde tek ürünle başladım. Ülke genelinde ağırlığı köyler olmak üzere milyonlarca tüy dökücü krem pazarladık. Ardından polifenol teknolojiyle kozmetik ürünü siyah maske ve siyah şampuanı ürettik. Bunu takiben 4 yıllık Ar-Ge çalışmamızın ardından yapay zekâ anti aging serum ürettik. Derken bugünlere geldik. “Kalitesiz ürün üretmeme” mantalitemizi “kullanmadığımızı satmıyoruz” uygulamasıyla birleştirdik. Bugün 60’a yakın doğal kişisel bakım ürünleri üreten ve pazarlayan bir marka haline gelmenin gururunu yaşıyoruz.

Acvit Kozmetik hem kadın, hem de erkeğe hitap ediyor. Neler üretiyorsunuz?

Tepeden tırnağa kadar doğal kişisel bakım ürünleri üretip pazarlayan bir firmayız. Hem kendi markamıza, hem de fason olarak üretim yapmaktayız. Tabii ilk etapta kozmetik denilince akla bayan gelse de kişisel bakım ürünlerinde artık hedef kitle sadece bayan değil. Erkeklerin de bakıma önem vermesi hasebiyle üniseks. Yüzde 50 - 50 diyebiliriz.

Şu an aklınıza gelecek her türlü kişisel bakım ürünlerini üretip pazarlayabilecek kapasitemiz mevcut. Tek şartımız, “ucuz olsun kalitesiz de olsa fark etmez” mantalitesi ile gelenlere kapımız kapalı. İnsan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir ürüne imza atmayız. Atanlarla da mücadelemiz hep devam edecektir.

Kozmetik sektöründe Acvit’in rolünü anlatır mısınız?

Acvit olarak biz ilklerin markası olarak kafalara kazındık. Ekrandan köydeki Fatma Teyze’yi, Ahmet Amca’yı tüy dökücüyle tanıştırdık. Doğal maske ve şampuan ürettik. Ardından son olarak yapay zekâ cilt maskesi ve cilt serumu ürettik. Ar-Ge departmanımız çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Avrupa’ya kozmetik gönderiyor musunuz?

Pandemiden önce daha fazla ihracatımız mevcuttu. Hızla toparlanıyoruz. Şu an 17 ülkeye ihracatımız mevcut. Ortadoğu, Arap Ülkeleri, Balkanlar ve Avrupa’ya ihraç etmekteyiz. Kosova, Makedonya, Irak, İran, Arabistan, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna - Hersek, Pakistan ve Fas.

Ürünlerinizi üretirken nelere özen gösteriyorsunuz?

Doğallık, kalite ve dürüstlükten taviz vermiyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı her daim ön planda tutuyoruz. Hiçbir zaman kaliteden taviz vermeden doğal ürünlerle yolumuza devam etmenin yanında tüm faaliyetlerimizde daima dürüst olmak. Halkımızı kandırmadan, aldatmadan, ürün hakkında bütün bilgileri net vererek kullanıcımıza daima saygılı davranmaktan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu da bize uzun vadede hep kazandırıyor.

Sahte ve gerçek kozmetik nasıl ayırt edilir?

Kozmetik üretecek firmalar önce Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırır. Onay geldikten sonra sorumlu teknik eleman anlaşması yapılır. Daha sonra ürünlerin UTS sisteminden kaydı yapılır. Bu kayıt esnasında ürüne ait her türlü bilgi sisteme yüklenir. Daha sonra ürüne ait Sağlık Bakanlığı’nın istemiş olduğu Güvenlik Bilgi Formu hazırlanır. Bu formda ürüne ait stabilite ve koruyucu testi yapılır. Bu testler 3 ay boyunca her gün kontrolden geçer. 3 ay boyunca herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde ürün piyasaya sürülür. Bu belgenin de Sağlık Bakanlığı'ndan eğitim almış sertifikalı uzmanlar tarafından imzalanması şarttır. Biz Acvit Kozmetik olarak her türlü bakanlık kurallarına tek tek uyarak adım atmaktayız. Birçok firmada da bu hassasiyet var. Üst segment üretip insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Fakat birçok kişi imitasyon veya çakma ürünü üretip maliyetsiz piyasaya sürmektedir. Bu ürünler insan sağlığına zarar verdiği gibi, piyasa şartlarını da allak bullak etmektedir.