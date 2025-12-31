İstanbul’da ameliyatsız yüz gençleştirme, vücut şekillendirme ve cilt yenileme denince artık akla gelen kliniklerden biri Doku Clinic. Şişli’nin merkezinde, ileri teknoloji cihazları ve deneyimli uzman kadrosuyla, hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen misafirlere A+ hizmet sunuyor.

Bu yazıda Doku Clinic’in üç güçlü kozu olan EmSculpt Neo, Endolift ve BBL Hero Full Body işlemlerini; kimlere uygun olduklarını, tedavi sürecini ve 2025 ortalama fiyat aralıklarını detaylı ama anlaşılır bir dille özetleyeceğim.

Doku Clinic’i Kısaca Tanıyalım

Doku Clinic, Şişli’deki yaklaşık 5.000 m²’lik modern merkezinde medikal estetik, plastik cerrahi ve diş tedavilerini tek çatı altında topluyor. Klinik, yaklaşık 400 sağlık çalışanı ve 20’ye yakın uzman doktor ile sadece birkaç işlem değil, baştan sona planlanmış “kişiye özel dönüşüm” programları sunuyor.

Uluslararası basında “İstanbul’un öne çıkan estetik merkezlerinden biri” olarak anılan Doku Clinic, sanata gönderme yapan iç mimarisi, modern ameliyathaneleri ve yüksek teknolojili cihaz parkıyla öne çıkıyor.

Bu güçlü altyapının üzerine;

Endolift ile ameliyatsız yüz germe ve sıkılaşma,

BBL Hero Full Body ile yüz ve vücut genelinde cilt gençleştirme

entegre edilerek, ihtiyaçlara göre kombine protokoller oluşturuluyor.

EmSculpt Neo: Spor Yapmadan Kas Yapmak ve İncelmek Mümkün mü?

EmSculpt Neo Nedir?

EmSculpt Neo, klasik bölgesel incelme cihazlarından farklı olarak aynı anda yağ yakıp kas inşa eden FDA onaylı bir vücut şekillendirme teknolojisi. Cihaz,

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Elektromanyetik (HIFEM)

Radyofrekans (RF)

enerjisini birlikte kullanarak, kaslara normalde gönüllü olarak yapamayacağınız kadar yoğun “supramaksimal” kasılmalar yaptırıyor ve bölgesel ısı artışıyla yağ hücrelerini hedef alıyor.

Doku Clinic’in paylaştığı verilere göre EmSculpt Neo, klinik çalışmalar ışığında ortalama %25 kas hacmi artışı ve %30’a varan yağ azalması sağlayabilen bir teknoloji olarak tanımlanıyor.

En sık uygulanan bölgeler:

Karın – six-pack görünümü, karın kaslarının belirginleşmesi

Kalça – popo dikleştirme ve toparlama

Bacak içi / dışı – sıkılaşma ve form verme

Kol – sarkma eğilimindeki üst kol bölgesinin toparlanması

Doku Clinic’te EmSculpt Süreci Nasıl İşler?

Doku Clinic’te sürecin ilk adımı detaylı bir vücut analizi ve beklenti değerlendirmesi. Bölgesel yağlanma, kas gücü, varsa bel-boyun problemleri, yaşam tarzı ve hedeflenen görünüm birlikte ele alınıyor. Ardından hasta için:

Hangi bölgelere EmSculpt yapılacağı,

Kaç seansın yeterli olacağı (çoğunlukla 4–6 seans),

Seans aralıkları (genellikle haftada 1)

planlanıyor.

Her seans ortalama 30 dakika sürüyor. Tedavi sırasında cihaz adeta “20.000 mekik/squat” etkisine denk kasılma üretiyor, bu sırada RF enerjisi de bölgesel ısıyı artırarak yağ hücrelerini zayıflatıyor. Seans biter bitmez kişi günlük hayatına dönebiliyor; ciddi bir ağrı veya iyileşme süreci gerekmiyor.

EmSculpt Neo Fiyatları

Doku Clinic’te EmSculpt fiyatları 20.000 TL’den başlıyor. Fiyatın; uygulanan bölge sayısına, seans sayısına ve seçilen pakete göre değiştiği vurgulanıyor.

Fiyatı etkileyen temel faktörler:

Tek bir bölge (örneğin sadece karın) mi, birden fazla bölge (karın + kalça) mı çalışılacağı,

Standart 4 seans mı, yoksa 6 seanslık yoğun bir kür mü planlandığı,

Tedavinin Doku Clinic gibi A+ bir merkezde, deneyimli ekip tarafından uygulanması,

Paket içinde diyet danışmanlığı, lenf drenaj, ek takip seansları gibi desteklerin olup olmaması.

Genel tabloyu özetlersek:

2025 yılı itibarıyla, İstanbul’da EmSculpt Neo tedavisi için toplam paket maliyetinin çoğu hastada 20.000 – 60.000 TL bandında şekillendiğini söylemek mümkün.

(Net rakam, ancak yüz yüze muayene ve kişiye özel planlama sonrası netleşiyor.)

Endolift: Ameliyatsız Yüz Germe ve Sıkılaşma

Endolift Nedir, Nasıl Etki Eder?

Endolift, özellikle yüz, çene hattı ve boyun bölgesindeki sarkma ve gevşeklikleri hedefleyen, ameliyatsız yüz germe yöntemleri arasında son yıllarda yıldızı en çok parlayan uygulamalardan biri.

Doku Clinic’te endolift, bu yöntemin:

1470 nm dalga boyunda lazer enerjisi kullanan,

Saç teli kalınlığında 200–300 mikron çaplı mikro fiberlerle cilt altına girilerek uygulanan,

Aynı anda hem cilt sıkılaştırma hem de yüz şekillendirme sağlayan,

En sık yüz, gıdı, boyun ve çene hattında tercih edilen

kombine bir lazer tedavisi olduğu anlatılıyor.

Sadece hava soğutma ve hafif sedasyon ile, çoğu zaman 40–45 dakikada tamamlanan işlem sonrası, hasta aynı gün evine dönebiliyor; genellikle hastanede yatış gerekmiyor. Tedavi sonrasında görülen kızarıklık ve hafif ödem birkaç gün içinde azalıyor.

Doku Clinic’te Endolift:

Seans sayısı: Çoğu hasta için 1 seans yeterli

İşlem süresi: Ortalama 40 dakika ve üzeri

Sonuçların kalıcılığı: Yaklaşık 1–2 yıl

İşe dönüş: Genellikle 1 gün içinde

Anestezi: Yumuşak sedasyon / lokal destek

Kimler İçin Uygun?

Endolift, özellikle:

Cerrahi yüz germe için erken dönemde olan,

“Bıçak altına yatmak istemiyorum ama belirgin toparlanma istiyorum” diyen,

Çene hattı belirsizleşmeye başlayan, gıdı bölgesi dolgunlaşan,

Boyun ve alt yüz bölgesinde hafif–orta düzey sarkma yaşayan

kişiler için güçlü bir alternatif.

Cilt altındaki yağ dokusunu hedefleyerek gıdıyı inceltirken, aynı anda kolajen üretimini artırarak cildi yukarı doğru toparlıyor.

Endolift Fiyatları

Türkiye’de Endolift, yüksek teknoloji gerektiren ve uygulayıcı deneyiminin çok önemli olduğu bir işlem olduğu için, fiyatlar klasik lazer ve dolgu uygulamalarına göre daha yukarıda konumlanıyor.

Farklı merkezlerin 2025 verilerine baktığımızda:

Antalya/Türkiye için Endolift maliyetinin genellikle 1.500 – 2.000 € aralığında ifade edildiğini,

Bazı kliniklerin yüz Endolift için ortalama 1.000 – 1.500 €, gıdı için yaklaşık 2.000 € gibi rakamlar paylaştığını,

, gıdı için yaklaşık gibi rakamlar paylaştığını, Bir diğer kaynağın, Türkiye’de bu tür ileri seviye estetik lazer işlemlerinin 60.000 – 80.000 TL bandında olduğunu belirttiğini görüyoruz.

2025 yılı için Euro/TL kuru ortalamasının yaklaşık 1 € ≈ 44–45 TL seviyesinde olduğu düşünülürse, bu rakamlar kabaca 45.000 – 100.000 TL arasında değişen bir Endolift maliyetine işaret ediyor.

Doku Clinic’in Endolift sayfası, fiyatları başlık seviyesinde “Endolift Turkey Price 2025” şeklinde ele alıyor ancak mevzuat gereği net rakamları sitede paylaşmıyor; nihai fiyatın, tedavi alanının genişliği ve kişiye özel planlamaya göre belirlendiğini vurguluyor.

Özetle:

Doku Clinic gibi A+ bir merkezde tam yüz–gıdı Endolift uygulaması için ortalama yatırımın 60.000 – 100.000 TL bandında olmasını beklemek gerçekçi bir çerçeve sunar.

Ancak nihai rakam için mutlaka muayene ve yüz yüze değerlendirme gerekir.

BBL Hero Full Body: Baştan Ayağa Cilt Gençleştirme

BBL Hero Nedir?

BBL (BroadBand Light), cildi gençleştirmek ve leke, kızarıklık, damar çatlakları gibi sorunları tedavi etmek için kullanılan, FDA onaylı geniş bant ışık teknolojisidir. BBL Hero, bu teknolojinin daha hızlı, daha güçlü ve tüm vücutta uygulanabilen yeni jenerasyon versiyonudur.

Doku Clinic’te cihaz:

420–1400 nm dalga boyu aralığında ışık verir,

Akne, çillenme, güneş lekeleri, rozasea (kızarıklık), daha derin cilt lekeleri gibi pek çok sorunu hedefler,

Boyun, dekolte, kollar, sırt, bacaklar dahil olmak üzere tüm vücutta kullanılabilir,

Anestezi gerektirmeyen, ağrısız sayılabilecek ve sosyal hayata dönüşü neredeyse anında sağlayan bir yöntemdir.

BBL Hero;

İnce kırışıklıkların görünümünü hafifletmek,

Cilt tonunu eşitlemek,

Gözenekleri sıkılaştırmak,

Akneye meyilli cildi sakinleştirmek,

Leke tedavisini hızlandırmak

için Doku Clinic’te sık kullanılan kozlardan biri. Özellikle BBL Hero Full Body, tüm vücut cilt kalitesini artıran gelişmiş bir çözüm olarak öne çıkarılıyor.

Kaç Seans Gerekir, İyileşme Süreci Nasıldır?

BBL Hero uygulamaları, cilt ihtiyacına göre genellikle 2–6 seans arasında planlanıyor; seanslar çoğu merkezde 3–4 hafta arayla yapılıyor.

Seans süresi uygulanan bölgeye göre 15–60 dakika arasında değişebiliyor.

arasında değişebiliyor. İşlem sonrası hafif kızarıklık ve ısı artışı görülebiliyor ancak bu durum birkaç saat içinde büyük ölçüde azalıyor.

Çoğu kişi seans sonrası hemen işine, sosyal hayatına dönebiliyor.

Doku Clinic’te doktor, kişinin yaşına, cilt yapısına ve cilt problemine göre cihaza özel bir protokol tanımlıyor; bu protokoller cihazın içindeki güvenlik algoritmalarıyla uyumlu çalışarak hem etkinlik hem de güvenlik dengesini sağlıyor.

BBL Hero Fiyatları

Türkiye geneline baktığımızda:

2025 itibarıyla Bursa'da BBL Lazer seans fiyatlarının 7.500 – 15.000 TL arasında değiştiği belirtiliyor.

arasında değiştiği belirtiliyor. Bir kullanıcı deneyimi paylaşımında, 4 seanslık bir BBL lazer kürünün toplamda en az 20.000 TL civarında olduğundan bahsediliyor.

Bu veriler, özellikle İstanbul’daki A+ segment kliniklerde,

Vücut bölgesine yönelik tek seans BBL/BBL Hero uygulamalarının 2025'te çoğunlukla 7.500 – 20.000 TL bandında,

bandında, Yüz, boyun, dekolte ve/veya tüm vücudu içeren 2–4 seanslık paketlerin ise 20.000 TL’den başlayıp 50.000 TL ve üzerine çıkabildiğini düşündürüyor.

Doku Clinic özelinde; tüm vücut cilt gençleştirme, leke tedavisi ve parlaklık artışı hedefleyen BBL Hero Full Body paketlerinin, EmSculpt ve Endolift gibi diğer işlemlerle kombine edildiği durumlarda toplam bedel, kişiye özel olarak şekilleniyor.

EmSculpt, Endolift ve BBL Hero Kombinasyonları

Doku Clinic’in en güçlü yönlerinden biri, bu üç ileri teknolojiyi aynı tedavi haritası içinde akıllı şekilde konumlandırması:

EmSculpt Neo ile karın, kalça ve bacaklarda sıkılaşma, kas kazanımı ve incelme hedeflenirken,

Endolift ile yüz, gıdı ve boyun bölgesinde sarkmalar toparlanıyor, yüz ovali belirginleşiyor,

ile yüz, gıdı ve boyun bölgesinde sarkmalar toparlanıyor, yüz ovali belirginleşiyor, BBL Hero Full Body ile yüz ve vücut derisinde leke, kızarıklık, gözenek ve matlık problemleri tedavi ediliyor.

Örneğin Doku Clinic’te bir hasta için şöyle bir “3 boyutlu dönüşüm paketi” planlanabiliyor:

Vücut: Karın + kalça için 4–6 seans EmSculpt Neo Yüz/Alt yüz: Tek seans Endolift ile çene hattı ve gıdı toparlama Cilt: Yüz + boyun + dekolte için 3 seans BBL Hero protokolü

Bu yaklaşımda amaç; sadece tek bir kırışıklığı veya çatlağı düzeltmek değil, hastaya genel bir gençleşme ve form kazanımı sağlamak. Tedavi planı oluşturulurken kişinin yaşı, cilt yapısı, kilo durumu, hormonal faktörleri ve yaşam tarzı birlikte değerlendiriliyor.

Neden Bu İşlemler İçin Doku Clinic’i Düşünebilirsiniz?

Büyük ve Kurumsal Yapı

Doku Clinic, Şişli’nin merkezinde 5.000 m²’lik kliniğinde 400’e yakın sağlık çalışanı ve çok sayıda uzman doktorla hizmet veriyor. Tek bir cihaz veya tek bir doktor üzerine kurulu küçük bir merkezden ziyade, “tam donanımlı estetik hastane” atmosferi sunuyor. Geniş Teknoloji Havuzu

Aynı çatı altında:

EmSculpt Neo ve diğer bölgesel incelme cihazları,

Endolift, Ultherapy, Scarlet X gibi farklı ameliyatsız yüz germe sistemleri,

BBL Hero, fraksiyonel lazer, ICON gibi lazer tedavileri,

Dolgu, botoks, PRP, mezoterapi, diş estetiği ve cerrahi işlemler

yer aldığı için, tek bir teknolojiye mahkûm kalmadan size en uygun kombinasyon seçilebiliyor.

Yurt Dışından Gelen Hastalar İçin Konfor

Doku Clinic, uluslararası hastalara transfer, konaklama ve tercüman desteği gibi hizmetleri organize edebilen bir merkez. Özellikle EmSculpt + Endolift + BBL Hero gibi işlemleri birkaç gün/hafta içinde planlamak isteyenler için süreç, uzman koordinatörler tarafından uçtan uca yönetiliyor. Güvenlik ve Bilimsel Yaklaşım

Kullanılan tüm cihazların FDA veya CE sertifikalı olması, işlemlerin doktor kontrolünde planlanması ve olası risklerin şeffaf şekilde anlatılması, Doku Clinic’in önceliğini güvenlikten yana koyduğunu gösteriyor. BBL, EmSculpt Neo ve Endolift ile ilgili yayımlanmış klinik çalışmalar, bu teknolojilerin hem etkinliğini hem de doğru protokollerle uygulandığında güvenli olduğunu destekliyor.

Fiyatlar ve Beklentiler Hakkında Küçük Bir Not

Bu yazıda paylaşılan tüm fiyat aralıkları;

Doku Clinic’in “2025 fiyatları” başlıklı sayfalarında verdiği bilgiler,

Türkiye’de benzer işlemleri sunan diğer merkezlerin 2025 güncel yayınları,

Ve 2025 yılı Euro/TL ortalama kuru

dikkate alınarak oluşturulmuş yaklaşık aralıklardır. Kişisel sağlık durumunuz, cilt yapınız, hedeflediğiniz değişim ve seçilecek kombinasyonlar, nihai fiyat üzerinde doğrudan etkilidir.

Ayrıca her tıbbi işlem gibi EmSculpt, Endolift ve BBL Hero’nun da;

Uygunsuz adaylarda,

Yanlış merkez ve yetersiz deneyimle uygulandığında

istenmeyen sonuçlar veya yan etkiler doğurabileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, mutlaka uzman hekim muayenesi ve detaylı bilgilendirme sonrası karar vermek en doğrusudur.

Sonuç: Doku Clinic’te Teknolojiyle Desteklenen Kişiye Özel Dönüşüm

Özetle:

EmSculpt Neo, ameliyatsız vücut şekillendirmede kas yapıp yağ yakmayı aynı anda sunuyor;

Endolift, tek seansta yüz ve boyun bölgesinde belirgin bir toparlanma sağlayan, minimal invaziv bir lazer yüz germe yöntemi;

, tek seansta yüz ve boyun bölgesinde belirgin bir toparlanma sağlayan, minimal invaziv bir lazer yüz germe yöntemi; BBL Hero Full Body ise, yüz ve vücutta leke, kızarıklık, akne, gözenek ve matlık sorunlarını hedefleyen, kısa sürede parlak ve homojen bir cilt tonu kazandıran gelişmiş bir ışık tedavisi.

Doku Clinic, bu üç ileri teknolojiyi aynı çatı altında buluşturarak, hastalarına ameliyatsız ama etkisi güçlü bir gençleşme ve form programı sunuyor.

Eğer siz de:

Karın ve kalça bölgenizi şekillendirmek,

Yüz ve boyun sarkmalarınızı cerrahi olmadan toparlamak,

Cildinizdeki lekeleri hafifletip daha parlak, homojen bir görünüm elde etmek istiyorsanız,

Doku Clinic’ten bir ön görüşme randevusu alarak EmSculpt, Endolift ve BBL Hero için size özel planlanan tedavi ve güncel 2025 fiyatlarını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İletişim:

Adres: Merkez Mah. İstiklal Sok. No:9 Şişli, İstanbul/Türkiye

Telefon: 0555 140 04 04

Mail: [email protected]

