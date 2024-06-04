Analiz ve Yatırım Uzmanı Yasin Yücel

30 yaşındaki Yasin Yücel, 3 Eylül 1994 yılında Mersin, İnönü’de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Mersin Başakıncı ilkokulunda, lise eğitimini Mersin Anadolu Lisesi’nde tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nde eğitim almıştır.

Sonrasında yüksek lisans tezlerin tamamlamak için ABD’ye yerleşti ve ilk yılın da Bank of America da stajyer olarak iş hayatına atılmış oldu. 6 Aylık stajı sonunda CİTY BANK Portföy yönetimi teklifi ile City Bank ile olan çalışması başlamış oldu.

Kendisini piyasa araştırmaları konusunda bir hayli geliştiren genç ekonomist, ilk iş deneyimini 2017 yılında girdiği Borsa İstanbul, VOB, Forex ve yurtdışı piyasalarda işlem yapma imkanı sağlayan ayrıca eğitim ve analiz hizmetleri de sunan Citibank Yatırım’da yaşadı. Citibank Yatırım'da, 2019 yılına kadar birçok başarılı projeye imza attı ve şirketin müşteri portföyünü artırdı.

Yasin Yücel ‘in Gedik Yatırım Dışındaki İş Deneyimleri

2019 yılında Citibank Yatırım’dan ayrılmasının ardından Yasin Yücel, yine bu yıl City Capital Portföy yönetimi için çalışmaya karar verdi ve burada işe başladı. Sektördeki tecrübesi ve bilgisi ile yatırımcılara yatırım konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Onlara borsa, vadeli işlemler, Forex, emtia ve kripto para gibi farklı piyasalarda işlem yapma imkanı sundu. Citibank Capital’da ayrıca müşterilerine portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı ve araştırma hizmetleri de sağladı.

2022 yılında Citibank Portföy yönetimi ile yollarını ayıran Yasin Yücel, kariyerine bireysel olarak özel müşterine hizmet vermekle devam etmektedir. Aynı zamanda Türkiye ve Dünyanın bir çok yerinde hala seminerler ile bireysel yatırımcılara Finansal okur yazarlık alanında eğitim vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, piyasada işlem yapmak için gerekli olan platformu sağlar ve müşterileri ile likidite sağlayıcısı arasında bağlantı kurarak düşük spreadler ve hızlı işlem yapma imkanı sunar. Genellikle müşterilerine teknik analiz, piyasa haberleri ve yatırım stratejileri hakkında bilgi sağlayanYücel, yatırımcıların daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur.

Forex, dünyanın dört bir yanından alıcıların ve satıcıların her gün trilyonlarca dolarlık ticarete katıldığı gerçek bir küresel pazardır.

Döviz ticaretinin bu kadar küresel bir faaliyet haline gelmesi, her yerde makroekonomik olayların Forex’te her zamankinden daha büyük bir rol oynadığı anlamına gelmektedir. Küresel sermaye piyasalarının, bir ekonominin sağlığı açısından belki de en görünür göstergeler olduğu söylenebilir. Bu nedenle ekonomistler, Forex piyasasında önemli bir role sahiptir.

Forex piyasası, ülkelerin para birimleri arasındaki değişimlerin gerçekleştiği bir piyasadır. Bu nedenle, ekonomistlerin Forex piyasasındaki yeri, makroekonomik göstergeleri ve ekonomik olayları analiz ederek, piyasanın gelecekteki eğilimlerini tahmin etmek ve yatırımcılara stratejiler önermek olarak görülebilir.

Yasin Yücel, Forex piyasasında faiz oranları, enflasyon, büyüme, işsizlik gibi ekonomik verilerin etkisini analiz ederek, piyasada olası fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Ayrıca, Forex piyasasında oluşabilecek riskleri yönetme konusunda da önemli bir rol oynar. Forex piyasasında işlem yapan yatırımcıların başarısı için önemli bir kaynaktır. Özellikle, yatırımcılara sağladığı analiz ve öneriler ile yatırımcıların riskleri yönetme konusunda daha bilinçli olmalarına yardımcı olur.

Yasin Yücel ve Trading View Hizmeti

TradingView, finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için bir web sitesi ve uygulama platformudur. TradingView, yatırımcılara çeşitli piyasa analiz araçları, teknik göstergeler, grafikler ve haberler sağlar. Bu nedenle, Yasin Yücel, TradingView platformunu kullanarak piyasaları analiz etmekte ve yatırım stratejileri oluşturmaktadır.

Yücel, TradingView platformunda grafikler, teknik analiz araçları ve diğer verilerle birlikte ekonomik teori ve makroekonomik verileri kullanarak piyasa trendlerini tahmin etme, yatırım fırsatlarını belirleme ve yatırım stratejileri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, TradingView platformunda yatırım stratejileri oluşturabilmektedir.

TradingView ayrıca kullanıcıların farklı yatırım enstrümanlarında örneğin hisse senetleri, Forex, kripto para birimleri vb. işlem yapmalarına olanak tanıyan bir ticaret platformu da sağladığı için başarılı ekonomist, TradingView platformunda hem yatırım stratejileri oluşturmakta hem de ticaret yaparak yatırımları yönetebilmektedir.