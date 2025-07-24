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Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar

Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar
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Anonim şirket ile limited şirket arasındaki farkları, avantajları ve hangisinin size uygun olduğunu bu içerikte keşfedin.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Türkiye’de şirket kurmayı düşünen girişimciler için en çok karşılaştırılan iki şirket türü, anonim şirket (A.Ş.) ve limited şirket (Ltd. Şti.) olmaktadır. Her iki şirket türü de sermaye şirketi statüsünde yer alır ve çeşitli avantajlar sunar. Ancak kuruluş yapıları, sermaye şartları, hisse devri süreçleri ve yönetim şekilleri bakımından birbirinden farklıdır.

Bu yazımızda, limited ve anonim şirketlerin temel farklarını, avantajlarını ve hangi durumlarda hangisinin tercih edilmesi gerektiğini detaylıca ele alıyoruz.

Şirket Kuruluş Şartları ve Sermaye Yapısı

Limited şirket kurmak için en az 1 ortak ve 10.000 TL sermaye yeterliyken, anonim şirket için asgari 50.000 TL sermaye ve en az 1 kurucu ortak gerekmektedir.

Limited şirket nedir? sorusunun cevabı, genellikle küçük ve orta ölçekli girişimlere hitap ederken; anonim şirketler daha büyük, kurumsal yapılar için uygundur.

Hisse Devri ve Ortaklık Yapısı

Limited şirketlerde hisse devri noter aracılığıyla yapılırken, anonim şirketlerde hisse devri çok daha kolay ve resmi evraka gerek olmadan mümkündür. Bu durum, anonim şirketlerin yatırım almaya daha açık yapılar olmasını sağlar.

Ayrıca limited şirketlerde ortak sayısı en fazla 50 kişi olabilirken, anonim şirketlerde bu sayı sınırsızdır. Bu yönüyle büyüme potansiyeli açısından anonim şirketler bir adım öne çıkar.

Vergilendirme ve Sorumluluklar

Her iki şirket türü de kurumlar vergisine tabidir. Ancak limited şirketlerde ortaklar borçlardan dolayı bazı durumlarda sorumlu tutulabilirken, anonim şirketlerde sorumluluk yalnızca taahhüt edilen sermaye ile sınırlıdır. Bu da yatırımcılar için güvenli bir yapı anlamına gelir.

Yönetim ve Denetim Mekanizması

Limited şirketlerde şirket yönetimi ortaklar kurulu tarafından yürütülürken, anonim şirketlerde yönetim kurulu yapısı vardır. A.Ş.’ler belirli bir büyüklüğe ulaştığında bağımsız denetim yükümlülüğü ortaya çıkar.

Bu yapılar arasındaki farklar, şirketin büyüklüğü ve hedeflerine göre seçim yaparken önemli bir kriter olabilir.

Hangi Şirket Türü Size Uygun?

Eğer küçük ya da orta ölçekli bir girişim başlatıyorsanız, daha düşük maliyetli ve basit yapısıyla online limited şirket kuruluşu sizin için daha uygun olabilir.

Ancak büyük yatırım hedefleriniz varsa, hisse devrinin kolaylığı ve kurumsal görünüm avantajı ile anonim şirket kuruluşu daha stratejik bir seçim olabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Anonim şirket mi yoksa limited şirket mi daha avantajlıdır?

Bu, girişiminizin ölçeğine ve büyüme hedeflerine göre değişir. Yatırım planı olanlar için anonim şirket daha avantajlı olabilir.

Limited şirketten anonim şirkete geçiş yapılabilir mi?

Evet, belirli prosedürler izlenerek limited şirket anonim şirkete dönüştürülebilir. Bu süreç uzman desteğiyle daha kolay ilerler.

Şirket türünü seçerken nelere dikkat etmeliyim?

Sermaye miktarı, ortak sayısı, yatırım hedefleri ve yönetim yapısı gibi kriterler dikkate alınmalıdır.

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