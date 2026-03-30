Araç Sahiplerine Müjde: Şehirler Arası Araç Transferinde Artan Maliyetlere Kesin Çözüm!

Türkiye’de otomotiv sektörü ve lojistik alışkanlıkları büyük bir hızla kabuk değiştiriyor. Eskiden bir aracı İstanbul’dan Erzurum’a, İzmir’den Gaziantep’e götürmek için günlerce direksiyon sallamak, yorgunlukla mücadele etmek ve binlerce liralık yakıt masrafını göze almak gerekiyordu.

Ancak gelişen profesyonel lojistik ağları, araç sahiplerini ve otomotiv profesyonellerini bu büyük yükten kurtarıyor. Son dönemde sektörün parlayan yıldızı haline gelen Çoklu çekici, sunduğu yenilikçi taşıma modelleriyle bireysel sürüş devrini resmen kapatıyor.

Uzun Yolun Gizli Maliyetleri Nelerdir?

Bir aracı uzun yola çıkarmak sadece yakıt istasyonunda ödenen faturadan ibaret değildir. Aracınızın yapacağı fazladan binlerce kilometre, motor aşınması, lastik yıpranması, otoyol ve köprü geçiş ücretleri, yolda yeme-içme masrafları ve en önemlisi kaza riski... Tüm bu faktörler alt alta toplandığında, bir aracı sürerek götürmenin maliyeti, profesyonel bir taşıma hizmeti almaktan çok daha pahalıya denk gelmektedir.

Özellikle araç galerileri, filo kiralama şirketleri ve tayin, taşınma gibi sebeplerle aracını uzak şehirlere göndermek isteyen bireysel kullanıcılar, artan yakıt fiyatları karşısında yeni alternatifler aramaya başladı. İşte tam bu noktada sektördeki tecrübesiyle öne çıkan marka, müşterilerine hem güvenli hem de ekonomik bir kapı aralıyor. Tüketiciler, güncel piyasa koşullarında Çoklu çekici fiyatları üzerine yaptıkları araştırmalarda, bu sistemin bireysel transfere göre %50'ye varan oranlarda tasarruf sağladığını açıkça görebiliyorlar.

Hikayenin Merkezinde Güven Var

İstanbul'da yaşayan ve tayini Antalya'ya çıkan memur Ahmet Bey'in hikayesi, aslında binlerce insanın yaşadığı durumu özetliyor: "Eşyalarımı nakliye firmasına verdim ama aracımı nasıl götüreceğimi düşünüyordum. Ailemle uçakla gitmek istiyordum fakat aracı sürmek için birinin günlerini yolda harcaması gerekiyordu. İnternette araştırma yaparken profesyonel araç taşıma hizmetiyle tanıştım. Aracımı evimin önünden teslim aldılar ve ben Antalya'ya uçakla indikten bir gün sonra aracım sıfır kilometre yapmış gibi, tertemiz kapıma geldi. Harcadığım para, yolda yakacağım benzinden ve köprü ücretinden daha azdı."

Sistem Nasıl İşliyor?

Bu yenilikçi sistemin kalbinde, aynı anda 8 araca kadar taşıma kapasitesine sahip, modern ve kış şartlarına dayanıklı dev tırlar yer alıyor. Farklı illere gidecek araçlar, lojistik merkezlerinde planlanarak aynı rota üzerindeki tırlara yükleniyor. Bu sayede maliyetler müşteriler arasında paylaştırılmış oluyor.

Sektörde kurumsallığıyla fark yaratan firmadan çekici hizmeti aldığınızda, aracınız sadece bir noktadan diğerine gitmiyor; Karayolu Taşıma Sigortası (CMR) ile tam koruma altına alınıyor. Uzman ekipler, araçları tır platformuna milimetrik hesaplarla ve özel sabitleme kemerleriyle bağlıyor. Yolda oluşabilecek en ufak bir sarsıntıda dahi araçların zarar görmesi engelleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Tek bir araç gönderebilir miyim? Evet, sistemin en büyük avantajı budur. Tırdaki diğer boşluklar başka müşterilerin araçlarıyla dolduğu için, tek bir aracınızı da sanki toplu taşıma yaptırıyormuş gibi uygun fiyata gönderebilirsiniz.

Aracım sigortalı mı? Teslim alındığı tutanak saatinden, varış noktasında size imza karşılığı teslim edildiği ana kadar aracınız tam kapsamlı taşıma sigortası altındadır.

Süreç ne kadar sürüyor? Güzergahın uzunluğuna bağlı olmakla birlikte, Türkiye'nin en uzak noktalarına bile genellikle 24 ila 48 saat içerisinde güvenle teslimat sağlanmaktadır.

Yeni nesil araç lojistiği, sadece ticari firmaların değil, konforuna, bütçesine ve aracının değerine önem veren her bireyin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Advertorial