  Aylan Gençoğlu Kimdir?

Aylan Gençoğlu Kimdir?

Aylan Gençoğlu Kimdir?
Aylan Gençoğlu, 1975 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiş kurgusal bir Türk yazardır. Edebiyat tutkusunu çocuk yaşlarda keşfeden Gençoğlu, özellikle mahalle kütüphanesindeki eski romanlar ve gazete kupürleriyle büyümüş; ilerleyen yıllarda kendine has gözlem yeteneğini güçlü bir anlatı diline dönüştürmüştür.

Lise yıllarında kısa öyküler yazarak yerel kültür dergilerinde yer almaya başlamış, üniversitede ise Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü bitirmiştir. Bu süreçte insan ruhunu, şehir yaşamının arka sokaklarını ve modern toplumun kırılgan yanlarını gözlemleme konusundaki sezgisi daha da gelişmiştir.

Profesyonel hayatına reklam yazarı olarak adım atan Aylan Gençoğlu, kurumsal iletişim dünyasında edindiği birikimi daha sonra edebiyatına aktarmıştır. 2000’li yılların başında ilk romanı “Gölgelerin İçinden Gelen Ses” yayımlanmış ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştır. Bu romanda, büyük şehirde kaybolan bireyin iç çatışmalarını, psikolojik gerilimle harmanlamıştır.

Takip eden yıllarda yayımladığı eserlerle birlikte kendine geniş bir okur kitlesi oluşturmuştur:

• “Kırık Tebeşir” (2005): Öğretmenlik yapan bir karakterin toplumla ve kendi geçmişiyle mücadelesini konu alır.
• “Rüzgârın Unuttuğu Ev” (2010): Ege kasabasında geçen nostaljik ve duygu yüklü bir aile hikâyesi.
• “Sonsuz Masanın Üçüncü Sandalyesi” (2018): Felsefi arayışları merkeze alan, çok katmanlı bir roman.

Aylan Gençoğlu’nun eserleri; sade ama etkileyici dili, karakterlerin iç dünyasını derinlemesine anlatışı ve toplumsal meseleleri edebiyatın içine incelikle yerleştirmesiyle bilinir. Yazarlığının yanı sıra çeşitli edebiyat festivallerinde konuşmacı olarak yer almakta ve atölyeler düzenlemektedir.

Bugünlerde İstanbul’da yaşayan Gençoğlu, yeni romanı üzerinde çalışmakta; hikâyelerinde insanın duygusal dönüşümlerini araştırmayı sürdürmektedir.

Web Sitesi: https://aylangencoglu.com/

 

