Batmanlı Yazar Abdurrahman Fırat Yaşamını Yitirdi

"Hayat Romana Benzemez” ve “Hayat Bana Çok Şey Öğretti” kitaplarının yazarı ve Batmanlı iş insanı Hacı Beşir FIRAT’ın ağabeyi Hacı Abdurrahman FIRAT bugün öğlen saatlerinde uzun süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düşerek yaşama veda etti...

1953 yılında Batman’ın Akça(Tilmiz) köyünde doğan FIRAT, İlköğretim eğitimini Batman Devrim İlkokulu ve Site Ortaokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini de Batman Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Tüpraş ile iş hayatına merhaba dedi. Emekliliğinin ardından uzun yıllar boyunca müteahhitlik yapan FIRAT, son yıllarda kitaplara ve kitap yazmaya ilgi duymaya başlamıştı. Bu süreçte hayat tecrübesinden yola çıkarak 2 kitap yazdı. Yazdığı bu 2 kitap ise bugünkü vefatının ardından ailesine, yakınlarına ve sevenlerine ondan geriye kalan birer armağan oldu… FIRAT’ın ailesi taziye dileklerini Batman Kudret Camii Taziye Evi’nde kabul ediyor.