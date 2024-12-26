Belirgin Yüz Hatlarını Bişektomi Sayesinde Geri Kazanın

Zamanla kaybolan yanak çizgileri için basit uygulamalarla yeniden keskin bir yüz şekli elde edebilirsiniz.

Yeni yüz şekliniz için bişektomi estetiği, uzman görüşü de alındığında en iyi sonucu vermektedir. Tasarlanacak yeni yanak bölgesini nasıl istediğiniz konusunda karar vererek devam edebilirsiniz. Uzman önerileri konusunda yanak görseli bakımından tavsiyeleri dikkate almanız faydalı olacaktır.

Bişektomi Nedir?

Yanak bölgesi şekillendirme operasyonu, yani yanak estetiği, bişektomi ismiyle anılmaktadır. Tıbbi ismi yanında bişektomi popüler bir isim haline gelmesiyle de bilinmektedir. Bişektomi ve ünlü estetiği ifadeleri sıkça yan yana geldiği için birçok popüler yıldız bu ifadenin yayılmasına da neden olmaktadır.

Bişektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Öncelikle ameliyat muayenesi gerçekleşmektedir. Ardından da ameliyatın nasıl bir süreç içerisinde olacağı aktarılır. Ne kadar süre bişektomi ameliyatı devam edecek ve sonra neler olacak bu durumlar uzman tarafından aktarılmaktadır. Hastanın bu sürece uyum sağlayacak durumda ve bilinçte olması en önemli kısımlardır. Lokal anestezinin devamında kesi açılarak yağ torbası alınır ve dikiş, bandajla iyileşme aşaması beklenir.

Bişektomi Kimlere Yapılır?

45 yaş altı ve 18 yaş üstü kişiler bişektomi için uygun görülmektedir. 45 yaş üzeri olup herhangi bir risk bulunmuyorsa da duruma göre gerçekleşmektedir.

Bişektomi Operasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bişektomi kolay bir işlem olup uzman görüşünün dışına çıkılmaması gereken bir operasyondur. İlaçlar, bakım ve banyo gibi detaylara önem vermeniz gerekmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları

Yeni fiyatları da takip ederek, klinik görüşmenizde fiyat konusunda fikir edinebilirsiniz. Genel bilgi vermek gerekirse karın germe ameliyatı fiyatları en çok hastadaki duruma göre belirlenmektedir. Çünkü taleplere göre olan bir işlem daha yaygın olarak uygulanacaktır. Estetik uygulamalar diğer tedavilerden biraz daha farklı şekilde fiyatlandırılabilmektedir.

Karın bölgesinde germe ameliyatından önce farklı bir operasyon gerekiyorsa, ücretlendirme artışı oluşmaktadır. Kaza gibi durumda karın germe ameliyatı fiyatları ve yapılacak işlemler daha farklı olabilmektedir. Klinik ve uygulayacak ekibin deneyimi, cihazlar vs. bütün olarak ele alınması gereken konulardır.

Piyasa genelinin altında fiyatlar görüyorsanız, bu tür yerleri daha iyi araştırmanız gerekmektedir. Estetik klinikler karın germe ameliyatı fiyatları konusunda, şartlar aynı olduğu takdirde çok da fark barındırmayacaktır. Ancak olağan dışı düşük fiyatlardan şüphe duymanız sizin adınıza daha faydalı olabilmektedir.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasty) Nedir?

Abdominoplasti, yağlı ve sarkmış derili karın bölgesinin, operasyonla beraber gerilmesidir. Eski forma ulaşma amacı olduğundan karın germe ameliyatı diğer ameliyatlardan biraz daha zorlayıcı olabilmektedir. Operasyona dahil olan karın bölgesi, herkeste farklı yerlerde olabilmektedir.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır? Kimlere Uygulanır?

Anestezi ve ameliyata uygun olan kişiler, karında işaretli yerlerden itibaren sarkan derileri aldırmaktadır. Deri kestirme karın germe ameliyatı ile beraber olabilen işlemlerdendir. Obezite sonrası çok kilo veren kişilerde genelde sarkan deriler operasyonla alınmakta ve ardından germe işlemi yapılmaktadır. Yağ aldırmayla beraber de işlem olabilmektedir. Hamilelik sonrası da karın germe ve yağ aldırmalar yaygın şekilde yapılmaktadır.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci

Korse takmak, ilaç kullanımı, banyodaki 3 gün süre detayı, iyileşme sürecinin en önemli kısımlarıdır. İşe geri dönüş genelde 7 hafta civarındadır. Daha fazla süre boyunca da işe gidemeyebilirsiniz. İş niteliğine göre daha kısa sürede dönüş mümkün görünmektedir.

İyileşme sürecinde beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak adına, klinik seçimi, uzman önerileri vs. konularına önem vermelisiniz. Çünkü karın germe ameliyatı ciddiye alınması gereken bir operasyondur. Normal yaşam yeniden devam edecektir ancak hassas bir süreç söz konusudur.