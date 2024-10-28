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Beşler Vakfı, Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor

Beşler Vakfı, Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor
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40 yılı aşkın süredir gıda sektöründe faaliyet gösteren Gaziantep merkezli Beşler Grubu, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde bir çok projeye imza atıyor.

Beşler Ailesi’nin uzun yıllardır devam eden yardım faaliyetlerinin bir uzantısı olarak 19 Aralık 2023 tarihinde kurulan Beşler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, eğitim bursları, gıda yardımları ve halka açık yardım kampanyalarıyla topluma destek vermeye devam ediyor. Aile tarafından sağlanan düzenli yardımların yanı sıra, toplumsal dayanışmayı güçlendiren kampanyalar sayesinde Vakıf, daha geniş kitlelere ulaşmayı da amaçlıyor.

Beşler Ailesi, eğitim alanında uzun yıllardır aktif olarak destek sağlıyor. Aile tarafından yapılan eğitim yardımları ile Mustafa Çakmak İlkokulu, Beşler Kız Yurdu, Beşler Anaokulu ve Adil Çakmak İlkokulu eğitim hayatına kazandırıldı. Bu okulların yanı sıra, Beşler Vakfı da 90 öğrenciye toplamda yıllık 810.000 TL değerinde eğitim bursu veriyor. Beşler Ailesi’nin bugüne kadar olan eğitim yardımları sayesinde yüzlerce öğrenci mezun olarak hayallerine kavuştu.

40 yılı aşkın süredir gıda sektöründe faaliyet gösteren Gaziantep merkezli Beşler Grubu, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde bir çok projeye imza atıyor.

Deprem bölgelerine sürekli destek

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Beşler Vakfı, depremden etkilenen bölgelerde gıda yardımları ve altyapı desteği sağladı. Beşler Grubu bünyesinde faaliyet yürüten Beşler Agro'nun Hatay Payas’taki 9500 m²'lik alanı, AFAD iş birliği ile yardım malzemelerinin depolanması için tahsis edildi. Grubun 80 araçlık kamyon filosu, bir ay boyunca ağır hasar alan bölgelere gıda ve su yardımı taşıyarak bölge halkının ihtiyaçlarını karşıladı. Deprem bölgesine toplamda 500 ton gıda yardımı yapıldı. Bu yardımlar, Beşler Vakfı tarafından organize edildi.

Halka açık yardım kampanyalarıyla büyüyen destek

Beşler Vakfı, toplumsal yardımlaşmayı artırmak adına halka açık yardım kampanyaları da düzenliyor. Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedeler için düzenlenen kampanyalarla 1.694.225 TL toplanarak bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik temel gıda ve giyim yardımları yapıldı. Ayrıca, çocuklar için giyim hediye kartları dağıtıldı. Yine Nurdağı’nda bir devlet okuluna çok amaçlı teknoloji sınıfı inşa edildi.

 Beşler Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, Vakfın toplumsal dayanışma ve yardım misyonunu şu sözlerle özetliyor:
"Beşler Vakfı olarak, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Eğitim bursları ve sosyal yardım projelerimizle toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor, destek ihtiyacı olan bireylere katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Deprem bölgelerinde yaptığımız yardımlar ve eğitim alanında sunduğumuz fırsatlar, Vakfımızın temel misyonunu yansıtıyor: Toplumun refahına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere ışık tutmak".

Beşler Vakfı, topluma uzun vadeli etkileri olan projeler üretmeye ve sosyal dayanışmayı teşvik etmeye devam ediyor. Desteğe ihtiyacı olan bireylerle yardımseverler arasında bir köprü vazifesi gören Vakıf, hem bireysel, hem de kurumsal bağışlarla Türkiye’nin dört bir yanında daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Etiketler Beşler Vakfı
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