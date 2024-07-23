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Blockhain teknolojisinde yenilikçi, güvenilir ve profesyonel anlayışı ile Tomya Teknoloji

Blockhain teknolojisinde yenilikçi, güvenilir ve profesyonel anlayışı ile Tomya Teknoloji
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Blockchain teknolojisinde “yenilikçi, güvenilir ve profesyonel anlayış” fikrini benimseyen Tomya Teknoloji Anonim Şirketi hukuka uygunluk denetimlerini başarıyla tamamlayarak ilgili kurumlar tarafından gerekli izinlerini almış ve yasal mevzuata uyumlu bir şekilde faaliyet göstermekte olan bir kripto para borsası platformudur.

Blockchain teknolojisinde “yenilikçi, güvenilir ve profesyonel anlayış” fikrini benimseyen Tomya Teknoloji Anonim Şirketi hukuka uygunluk denetimlerini başarıyla tamamlayarak ilgili kurumlar tarafından gerekli izinlerini almış ve yasal mevzuata uyumlu bir şekilde faaliyet göstermekte olan bir kripto para borsası platformudur.

Aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda tanınmış, seçkin ve saygın bir firmadır. Yavuz Usta’nın sahibi olduğu Tomya 2019 yılında ilk adımlarını atmış olup Türkiye’nin en yüksek hacimli dijital varlık işlem platformu olmak için yola çıkmıştır.
 

YAVUZ USTA’NIN ŞİRKET FAALİYETLERİNDE DİKKAT ETTİĞİ ÖNEMLİ BEŞ UNSUR

⦁ Güçlü takım ve işbirliği ile tam hizmet,
⦁ Üstün teknoloji ürünleri ile 7/24 destek,
⦁ Güvenilir kaynaklardan en son piyasa bilgileri,
⦁ Sonuç odaklı araştırma ve strateji planlaması,
⦁ Yüksek güvenlik ve kişisel verilerin korunmasıdır. 
 

7/24 CANLI DESTEK HİZMETİ İLE KULLANICI MEMNUNİYETİ 

Şirket 2024 yılında hızla gelişmeye devam ederken kuruluşunda edinilen hizmet misyonu hedeflerinden şaşmamış ve ilk gayesi her daim yatırımcının güvenliği ve memnuniyeti olmuştur. Aynı zamanda Yavuz Usta şirketin en üstün teknoloji ile hizmet sunması ve iyi bir ekip çalışması ile güçlü bir hizmet verebilmek adına şirket faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalarına hızla devam etmektedir. 
 
Yeni yatırım yapmaya başlayan kullanıcıların bazı problemler yaşadığını ve sormak istedikleri birçok soruları olduğunun farkında olan Yavuz Usta 7/24 canlı destek hizmeti ile kullanıcıların sorunlarına anında çözüm bulabilme gayesindedir. 
 

YÜKSEK İŞLEM HACMİ İLE KESİNTİSİZ HİZMET 

Tomya çok yüksek işlem hacmine sahip bir platformdur. Ayrıca bu hacimden yararlanmak isteyen kullanıcılar hızlı bir şekilde Bitcoin alım-satımlarını platform üzerinden gerçekleştirebilir.

 

Etiketler Tomya Teknoloji
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