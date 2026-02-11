  1. Anasayfa
Boyun Fıtığı Ameliyatı Ne Zaman Gerekir?

Boyun fıtığı ameliyatı her servikal disk probleminde gerekli değildir. Ancak bazı klinik durumlarda cerrahi tedavi, sinir hasarını önlemek ve hastanın yaşam kalitesini korumak için en doğru seçenek haline gelir.

Boyun fıtığı ameliyatı ne zaman gerekir? Bu soruyu, Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Caner Sarıkaya’ya ile birlikte değerlendirdik.

Boyun Fıtığı Nedir?

Tıbbi adıyla servikal disk hernisi, boyun omurları arasındaki disk dokusunun yer değiştirmesi ve sinir köküne ya da omuriliğe baskı yapması durumudur.

Boyun fıtığında en sık görülen belirtiler şunlardır:

  • Boyun ağrısı

  • Kola yayılan ağrı

  • Elde uyuşma ve karıncalanma

  • Kol ve el kaslarında güç kaybı

  • İleri vakalarda denge problemleri

Belirtilerin şiddeti, fıtığın sinire mi yoksa omuriliğe mi baskı yaptığına göre değişiklik gösterir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Hangi Durumlarda Gerekir?

Her boyun fıtığı ameliyat edilmez. Boyun fıtığı ameliyatı kararı hastanın nörolojik muayenesi ve klinik bulgularına göre verilir.

İlerleyici Güç Kaybı

Kol veya elde belirgin ve artan güç kaybı varsa sinir ciddi baskı altındadır. Bu durumda boyun fıtığı ameliyatı geciktirilmemelidir. Uzun süreli sinir basısı kalıcı hasara yol açabilir. Erken cerrahi müdahale sinir fonksiyonlarının korunmasında kritik rol oynar.

Omurilik Baskısı (Servikal Myelopati)

Fıtık omuriliğe bası yapıyorsa tablo daha ciddi hale gelir. Bu durum servikal myelopati olarak adlandırılır.

Belirtiler arasında şunlar yer alır:

  • Ellerde ince beceri kaybı

  • Yazı yazarken zorlanma

  • Yürüme dengesizliği

  • Bacaklarda sertlik

  • İdrar kontrol sorunları

Bu tablo genellikle acil boyun fıtığı ameliyatı gerektirir. Omurilik basısı ilerleyici olabilir ve gecikme kalıcı nörolojik kayıplara yol açabilir.

Geçmeyen ve Şiddetli Ağrı

En az 6–8 hafta ilaç ve fizik tedaviye rağmen düzelmeyen, gece uykudan uyandıran veya günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen ağrılarda boyun fıtığı ameliyatı gündeme gelebilir. Konservatif tedaviye yanıt alınamıyorsa cerrahi seçenekler değerlendirilir.

Tekrarlayan Ataklar

Sık tekrarlayan ve iş gücü kaybına neden olan ataklar da boyun fıtığı ameliyatı açısından değerlendirilir. Yaşam kalitesini belirgin şekilde düşüren durumlarda cerrahi tedavi kalıcı rahatlama sağlayabilir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Riskli mi?

Her cerrahi işlemde olduğu gibi boyun fıtığı ameliyatı da bazı riskler içerir. Enfeksiyon, kanama, geçici ses kısıklığı ve nadiren sinir hasarı görülebilir. Ancak uygun hasta seçimi ve deneyimli cerrahi ekip ile başarı oranı oldukça yüksektir.

Boyun Fıtığı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Boyun fıtığı ameliyatı sonrası iyileşme genellikle hızlıdır. Hastalar çoğunlukla 1–2 gün içinde taburcu edilir. Masa başı işe dönüş genellikle 2–3 hafta içinde mümkündür. Fiziksel güç gerektiren işlere dönüş ise ortalama 6–8 hafta sürebilir. Kol ağrısı çoğu hastada ameliyat sonrası erken dönemde belirgin şekilde azalır.

Hangi Hastalar Ameliyat Olmadan İyileşebilir?

Sadece boyun ağrısı olan, hafif uyuşma yaşayan, güç kaybı bulunmayan ve şikâyet süresi kısa olan hastalarda ameliyatsız tedavi tercih edilir. Bu hastalarda fizik tedavi, egzersiz programları ve ilaç tedavisi çoğu zaman yeterli olur.

Sonuç: Boyun Fıtığı Ameliyatı Kararı Nasıl Verilir?

Boyun fıtığı ameliyatı kararı nörolojik muayene, MR bulguları, şikâyet süresi ve hastanın günlük yaşam kalitesi birlikte değerlendirilerek verilir.

MR’da fıtık görülmesi tek başına ameliyat için yeterli değildir. Doğru hasta seçimi ve doğru zamanlama başarılı sonuçların temelini oluşturur.

https://www.drcanersarikaya.com/boyun-fitigi-hangi-durumda-ameliyat-edilir/

