Bursa Kumaş – Türkiye'nin Güvenilir Kumaş Tedarikçisi

Bursa Kumaş, Türkiye’nin tekstil merkezi Bursa’da kurulmuş, geniş ürün gamı, modern üretim altyapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan bir kumaş tedarik firmasıdır. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda güçlü referanslara sahip olan firmamız, kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturur.

Yılların verdiği deneyimle, tekstil sektörünün dinamiklerine hakim olan Bursa Kumaş; moda, ev tekstili, medikal tekstil, spor giyim ve endüstriyel uygulamalar gibi pek çok alana hizmet vermektedir.

Zengin Kumaş Yelpazesi

Bursa Kumaş’ın en önemli avantajlarından biri, farklı sektörlere hitap eden çeşitli kumaş gruplarını tek çatı altında sunabilmesidir. Stoklarımızda bulunan kumaşlar hem toptan hem de özel ölçülü siparişler için uygundur. Öne çıkan kumaş gruplarımız:

Welsoft kumaş : Yumuşacık ve kabarık dokusuyla ev tekstilinde, özellikle bornoz, battaniye ve bebek ürünlerinde tercih edilir. Isı yalıtımı yüksek ve konforludur.

: Yumuşacık ve kabarık dokusuyla ev tekstilinde, özellikle bornoz, battaniye ve bebek ürünlerinde tercih edilir. Isı yalıtımı yüksek ve konforludur. Gabardin kumaş : Sık dokuma yapısıyla dayanıklı olan bu kumaş, iş elbiseleri, pantolonlar ve montlar için ideal bir tercihtir. Dört mevsim kullanılabilir.

: Sık dokuma yapısıyla dayanıklı olan bu kumaş, iş elbiseleri, pantolonlar ve montlar için ideal bir tercihtir. Dört mevsim kullanılabilir. Müslin kumaş : Nefes alabilirliği ve yumuşaklığı sayesinde özellikle bebek giyim ve yazlık ürünlerde tercih edilir. Organik versiyonları da mevcuttur.

: Nefes alabilirliği ve yumuşaklığı sayesinde özellikle bebek giyim ve yazlık ürünlerde tercih edilir. Organik versiyonları da mevcuttur. Örme kumaş: Esnekliği ve rahat kullanımıyla aktif spor giyimden iç çamaşırına kadar çok çeşitli alanlarda kullanılır. Farklı iplik karışımlarıyla üretilebilmektedir.

Bu kumaşların her biri, farklı gramaj, renk ve karışım seçenekleriyle stoklarımızda yer almakta; özel projeleriniz için özelleştirilebilmektedir.

Rotasyon Baskı ile Seri ve Kaliteli Üretim

Rotasyon baskı, tekstil sektöründe yüksek metrajlı ve tekrarlı desenli baskılarda en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Bursa Kumaş olarak, geniş tamburlu rotasyon baskı makinelerimizle kumaş üzerine canlı, net ve uzun ömürlü desenler işliyoruz.

Bu teknik özellikle perde, masa örtüsü, yatak örtüsü gibi büyük alanlarda kullanılacak tekstillerde ideal çözümler sunar. Hızlı baskı kapasitemiz sayesinde büyük siparişleri kısa sürede teslim edebilmekteyiz.

Dijital Baskı ile Sınırsız Desen Seçeneği

Küçük metrajlı üretimler ve özel desen çalışmaları için en uygun çözümlerden biri de dijital baskıdır. Tasarım sınırı tanımayan bu baskı tekniği, yüksek çözünürlüklü sonuçlar verir ve birçok kumaş türüyle uyum sağlar.

Moda tasarımcıları ve butik üreticiler için özel desen uygulamaları sunan dijital baskı hizmetimizle, numune çalışmalarından koleksiyon üretimine kadar her aşamada yanınızdayız.

Online Sipariş Kolaylığı

Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına geliştirdiğimiz kullanıcı dostu online platformumuz sayesinde, tüm ürünlerimize dilediğiniz yerden kolayca ulaşabilirsiniz. Stok durumu, ürün detayları, fiyat bilgisi ve teknik özelliklere online olarak erişebilir; hızlı ve güvenli bir şekilde sipariş verebilirsiniz.

Ayrıca sipariş öncesinde uzman satış ekibimizden kumaş seçimi, kullanım önerileri ve baskı teknikleri hakkında danışmanlık alabilirsiniz.

Sürdürülebilir ve Kaliteli Üretim

Bursa Kumaş olarak yalnızca kaliteli ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğaya duyarlı bir üretim anlayışını da benimsiyoruz. Geri dönüştürülebilir kumaşlar, su bazlı boyalar, minimum atık prensibi ve enerji verimliliği esaslı makinelerle çevresel etkileri minimize etmeyi amaçlıyoruz.

Neden Bursa Kumaş?

Geniş ve çeşitli kumaş portföyü

Welsoft kumaştan gabardin ve örme kumaşa kadar ürün çeşitliliği

Rotasyon ve dijital baskı teknolojisinde uzmanlık

Online sipariş ve teknik destek altyapısı

Hızlı teslimat ve esnek üretim kapasitesi

Sürdürülebilirlik odaklı üretim süreci

Bursa Kumaş, kumaş tedariğinde kalite, hız ve güvenin buluştuğu noktadır. Kumaş alım süreçlerinizi kolaylaştırmak, koleksiyonlarınıza özel baskı çözümleri sunmak ve size özel üretim seçenekleriyle işinizi büyütmek için buradayız.

Tekstil projelerinizde profesyonel destek almak ve güvenilir iş birliği kurmak için Bursa Kumaş’ı tercih edin.

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