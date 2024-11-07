CoinTR ''Kriptonun Güvenli Noktası'' mottosuyla marka kimliğini yeniledi

Kripto para piyasalarındaki rekabetin artmasıyla yerli kripto para borsalarının liderliğe oynamak için attıkları adımlar da sıklaştı. 2021’de kurulan ve üçüncü yılını kutlamaya hazırlanan yerli kripto para borsası CoinTR, marka kimliğini yenileyerek yeni bir kilometre taşını daha tamamladı.

Kripto para ekosisteminde önemli gelişmelerin yaşandığı 2024’ü geride bırakmaya hazırlanırken, Türkiye’nin önde gelen yerli kripto oyuncularının hazırlıkları da başladı. 2021’de kurulan ve 3. yılını kutlayacak olan yerli kripto para borsası CoinTR, bu stratejik adımlarına bir yenisini ekledi. Finans ve bürokrasinin farklı kademelerinde görev alan deneyimli isimler tarafından yönetilen CoinTR, “herkes için güvenli ve sağlam bir çatı” ilkesi ışığında marka kimliğini yeniledi. Logosunu, marka hikayesini ve temel değerlerini netleştiren CoinTR , “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganıyla yeni dönemde herkes için inovasyon, şeffaflık, dürüstlük odaklı, kullanıcı dostu bir platform olmayı hedefliyor.

Yeni döneme stratejik adımlarla hazırlanıyor

CoinTR'nin yönetim ekibinde, daha önce TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ali Eşelioğlu, CEO rolünü üstleniyor. Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve eski TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) Başkanı Şakir Ercan Gül de CoinTR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alıyor. CoinTR Yönetim Kurulu’nda, eski TCMB Başkanı Murat Uysal, eski Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Karaağaç, eski BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) yetkilisi Yakup Demir gibi sektörün önde gelen isimleri de yer alıyor.





Marka kimliğindeki güncelleme, finans ve bürokraside çeşitli kademelerde görev almış, finansal piyasalar hakkında deneyimli bir ekibin liderlik ettiği CoinTR’nin 2 Temmuz’da yürürlüğe giren Resmî Gazete ile yasalaşan kripto para düzenlemesine uyum ve kriptonun yeni dönemine hazırlık için attığı stratejik adımlardan biri.

CoinTR, bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Faaliyette Bulunanlar Listesi’nde yerini ilk alan hizmet sağlayıcılardan biri oldu. Bitget Türkiye’yi satın alarak erişim alanını genişleten CoinTR’nin yeni dönem hazırlıkları kapsamında önemli bir kilometre taşını gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “CoinTR olarak marka renklerimizden iletişim dilimize, kurumsal değerlerimizden marka hikayemize, her noktayı yeniden değerlendirerek kurumsal kimliğimizi amaç ve vizyonumuza uygun bir şekilde yeniden tasarladık. Tüm güncellemeler, CoinTR’nin derin bilgi birikimini ve mükemmelliğe olan bağlılığını yansıtmayı amaçlıyor. Üçüncü yılımızı kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde imza attığımız bu yenilik; CoinTR’nin güvene, şeffaflığa, regülasyona ve inovasyonu olan bağlılığıyla öne çıkan ve kripto dünyasında daha parlak bir geleceğe giden yolun öncüsü olmayı hedefleyen yönlerini vurguluyor” diye konuştu.

Güven, istikrar, sürdürülebilirlik, açık ve şeffaf iletişim

CoinTR’nin yeni kurumsal kimliği için seçtiği üç renkten biri olan Verda, platformun güven ve istikrar yaklaşımlarını yansıtırken, Nova rengi yenilikçi ruhu ve ileriye dönük vizyonu vurguladı. Açık ve şeffaf iletişim anlayışını yansıtması için de Azur tonu tercih edildi. Ayrıca CoinTR, logosunda yer coin simgesiyle kripto piyasalarının dinamizmini öne çıkardı.

Yeni logodaki çatı sembolünün, CoinTR’nin Türkiye’nin dört bir yanındaki yatırımcıları ve kriptoya meraklı kesimleri bir araya getiren ortak bir çatıyı simgelediğini söyleyen CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Rekabetin giderek arttığı sektörümüzde yeni marka kimliğimizi de bir farklılaşma ve ayrışma unsuru olarak değerlendiriyoruz. Finans sektöründe deneyimli ve bürokraside yetişmiş insanlardan oluşan ekibimizin bu niteliklerini marka konumlama stratejimizin merkezine yerleştirdik. Piyasaların karmaşık doğasını tanıyan finans uzmanları tarafından oluşturulan CoinTR, uçtan uca tüm marka kimliğini yatırımcılara stres ve belirsizlikten uzak, sağlam ve güvenli bir platform algısı yaratmak üzere kurdu. Misyonumuz ise Türkiye’de güvenli, şeffaf, kullanıcı dostu, sürdürülebilir büyümeyi ve kesintisiz inovasyonu teşvik eden, demokratik bir kripto yatırım platformu inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılarına ve ekiplerine her an destek veren, bir kripto para ve yatırım hizmet sağlayıcısı olarak liderliği hedefleyen, Türkiye’de kalıcı bağlantılar kurmayı vizyonu olarak belirleyen CoinTR’nin misyonunu “Türkiye’de güvenli, şeffaf, kullanıcı dostu; sürdürülebilir büyümeyi ve kesintisiz inovasyonu teşvik eden, demokratik bir kripto yatırım platformu inşa etmek” olarak tanımlayan Ali Eşelioğlu, “Rekabetin giderek arttığı sektörümüzde yeni marka kimliğimizi de bir farklılaşma ve ayrışma unsuru olarak değerlendiriyoruz. Finans sektöründe deneyimli ve bürokraside yetişmiş insanlardan oluşan ekibimizin bu niteliklerini marka konumlama stratejimizin merkezine yerleştirdik. Piyasaların karmaşık doğasını tanıyan finans uzmanları tarafından oluşturulan CoinTR’nin marka kimliğini, yatırımcılara stres ve belirsizlikten uzak, sağlam ve güvenli bir platform algısı yaratmak üzere kurduk” ifadelerini kullandı.

“İlk temasta güvenlik vaat ediyoruz"

CoinTR’nin üçüncü yılına yaklaşırken “Kriptonun Güvenli Noktası” sloganını tercih ettiğini belirten CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Yatımcıların beklentisi risklerden mümkün olduğunca kaçınarak kârlarını en üst seviyeye çıkarmaktır. Kullanıcı içgörülerinden ve pazar görünümünden yararlanarak, sağlam temeller üzerine inşa ettiğimiz yeni marka kimliğimiz, yatırımcıların temel beklentilerine yanıt veriyor ve uzmanlığıyla güven duygusu uyandırarak şüpheleri ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

“Sürekli devinim halinde olan bir piyasada, istikrarlı bir el görevini üstleniyoruz. CoinTR olarak başlıca amacımız, demokrasi, güven, yenilik ilkeleri ışığında, blokzinciri odaklı yeniliği teşvik etmek ve tüm bunları güven temeli üzerinde inşa etmek. Üçüncü yılımıza hazırlanırken bir bir geride bıraktığımız kilometre taşlarıyla hem Türkiye’de kriptonun hem de CoinTR’nin yeni dönemini başlatıyoruz. Yılın son aylarının ve ilerleyen dönemin Türkiye’de hem kripto ekosistemi için hem de CoinTR için oldukça verimli, üretken, yenilik dolu ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz.”