Cool Halı, Türkiye’den Dünyaya Açılıyor: Yeni Nesil Halıcılığın Global Temsilcisi

2019 yılında çevrimiçi satış kanalları üzerinden faaliyetlerine başlayan Cool Halı, kısa sürede Türkiye halı sektörünün dijital yüzlerinden biri haline geldi.

2019 yılında çevrimiçi satış kanalları üzerinden faaliyetlerine başlayan Cool Halı, kısa sürede Türkiye halı sektörünün dijital yüzlerinden biri haline geldi. Kurulduğu ilk günden bu yana modern üretim, kullanıcı dostu alışveriş deneyimi ve ulaşılabilir kalite prensipleriyle ilerleyen marka, bugün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümesini sürdürüyor. İrlanda, Rusya ve Romanya başta olmak üzere, Türk halıcılığını uluslararası pazarlarda temsil etmeye başlayan Cool Halı, ihracat kapasitesiyle dikkat çekiyor.

E-Ticaretle Başlayan Dönüşüm

Cool Halı, halıcılık gibi geleneksel bir sektörde e-ticarete öncelik vererek pazarda farklı bir pozisyon aldı. Sıfırdan kurulan dijital altyapısı sayesinde kullanıcılar; halı modellerini detaylı şekilde inceleyebildikleri, sipariş sürecini kolayca yönetebildikleri ve destek hizmetine ulaşabildikleri bir alışveriş deneyimi yaşadı.

Marka; şeffaf ürün tanıtımları, gerçek kullanıcı yorumları ve sade web arayüzüyle birlikte, dijitalde güven kazanmanın güçlü örneklerinden biri oldu. Bugün Cool Halı, çevrim içi siparişlerin yanı sıra dijital pazaryerlerinde en çok tercih edilen halı markalarından biri konumunda.

Türkiye Pazarında Güçlü Konum

Cool Halı’nın iç pazardaki konumu, hem ürün çeşitliliği hem de müşteri memnuniyetine verdiği önem ile güçleniyor. Marka, kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak koleksiyonlarını sürekli güncelliyor. En çok tercih edilen kategoriler arasında salon halısı, mutfak halısı ve sisal halı öne çıkıyor.

Her yaşam alanına ve dekorasyon tarzına uygun ürün seçenekleri sunan marka; kaymaz tabanlı, leke tutmayan, yıkanabilir veya doğal iplikten üretilmiş farklı modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Türkiye'nin dört bir yanına hızlı kargo ve sorunsuz iade politikası sunan marka, müşteri deneyimini satış öncesi ve sonrası bütünsel şekilde ele alıyor.

Uluslararası Pazarlara Açılan Marka

Cool Halı’nın en büyük adımlarından biri, ihracat faaliyetlerini başlatması oldu. Bugün marka; İrlanda, Rusya ve Romanya gibi ülkelerde aktif satış gerçekleştirmekte. Bu ülkelerle başlayan ihracat süreci, Cool Halı’nın operasyonel yetkinliğini ve ürün çeşitliliğini küresel düzeyde de kanıtlamasını sağladı.

Farklı kültürlerin yaşam alışkanlıklarına uyumlu hale getirilen koleksiyonlar, her ülkeye özel olarak optimize ediliyor. Örneğin, İrlanda pazarında doğal görünümlü ve sade tasarımlı sisal halılar, kullanıcılar tarafından tercih edilirken; Rusya’da klasik desenler, geniş metrekareli salon halıları daha fazla ilgi görüyor.

Yurt dışı müşterilerine sunduğu hızlı teslimat, kolay sipariş ve satış sonrası destek sayesinde marka, uluslararası pazarlarda da güven kazanmış durumda.

Sektör İçin Yeni Bir Perspektif

Türkiye halı sektörü, uzun yıllardır üretim gücüyle küresel pazarlarda söz sahibi. Ancak dijital satış altyapısı ve modern dağıtım sistemleri açısından dönüşüm sürecine yeni yeni adapte olan sektör için Cool Halı, farklı bir bakış açısı sunuyor.

Tamamen dijital doğmuş bir marka olarak, klasik bayi ağına sahip olmadan yüz binlerce müşteriye ulaşabilen Cool Halı; üretici, tüketici ve lojistik zincirini doğrudan birbirine bağlayan iş modeliyle dikkat çekiyor. Bu yapı, global pazarlara entegrasyonun da daha hızlı ve maliyetsiz olmasını sağlıyor.

Sade Tasarım, Güçlü Operasyon

Cool Halı’nın başarısında sade ama etkili bir ürün stratejisi yer alıyor. Her halı modeli, hem estetik hem de kullanım kolaylığı sunacak şekilde tasarlanıyor. Yüksek çözünürlüklü ürün fotoğrafları, detaylı açıklamalar ve kullanıcı deneyimine göre kurgulanan web arayüzü, çevrim içi alışverişin güvenliğini artırıyor.

Ayrıca, markanın lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde geliştirdiği esnek altyapı sayesinde, yurt dışı siparişler de iç pazar kadar hızlı şekilde teslim edilebiliyor. Bu operasyonel denge, müşteri memnuniyetinde sürdürülebilir başarıyı beraberinde getiriyor.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Cool Halı, önümüzdeki dönemde hem yurt içindeki liderliğini pekiştirmeyi hem de Avrupa merkezli ihracat rotasını genişletmeyi hedefliyor. Almanya, Hollanda, Fransa ve Körfez ülkeleri, markanın hedeflediği yeni pazarlar arasında bulunuyor.

Ayrıca markanın global dijital pazarlarda (Amazon, Wayfair vb.) marka sayfaları oluşturma çalışmaları da devam ediyor. Uluslararası fuarlara katılım, Avrupa merkezli dağıtım noktalarının oluşturulması ve lokal dilde müşteri hizmeti desteği gibi projeler de 2025 vizyonu içerisinde yer alıyor.

Sonuç

Cool Halı, Türk halıcılığının dijital yüzlerinden biri olarak, hem üretim gücüyle hem de modern iş modeliyle sektöre yeni bir yön veriyor. 2019 yılında başlayan bu yolculuk, bugün artık sınırları aşmış durumda. İrlanda’dan Rusya’ya, Romanya’dan yakın gelecekte Almanya’ya uzanacak bu genişleme süreci, sadece bir markanın değil; Türkiye’nin üretim kalitesinin de dünyaya taşınması anlamına geliyor.

Yerli üretim, dijital vizyon ve uluslararası rekabet gücünü aynı potada eriten Cool Halı, yeni nesil ihracatçı markalar arasında yerini sağlamlaştırıyor.

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