Dedektif ve Dedektiflik Nedir?

Fox Dedektiflik Bürosu kurucusu Dedektif M.Latif KARLAR, Türkiye’de dedektif ve dedektiflik ile ilgili en çok merak edilenleri sizin için açıkladı.

Fox Dedektiflik Bürosu kurucusu Dedektif M.Latif KARLAR, Türkiye’de dedektif ve dedektiflik ile ilgili en çok merak edilenleri sizin için açıkladı.

Dedektif

Dedektif, özel soruşturma ve araştırma hizmetleri sunan kişilerdir. Sıradan insanların ulaşamayacağı veya çok zor koşullarda ulaşabileceği bilgilere ve delillere dedektif çok daha kolay ulaşır. Kişilerin herhangi bir konuda kendi çabaları ile elde ettikleri bilgiler ve deliller mahkemelerde kanıt niteliği taşımayabilir. Ancak dedektiflerin elde ettiği bilgiler ve belgeler kanıt niteliğindedir. Sadece bu nedenden dolayı bile dedektifin verdiği hizmetler çok önemlidir. Dedektif, işletmeler ve bireyler tarafından kiralanır. Birçok farklı alanda çalışabilecekleri gibi, genellikle kayıp kişilerin aranması, boşanma davaları için delil toplama, eş takibi, velayet davaları için delil toplama, evlilik öncesi araştırma ve öğrenci takibi gibi konularda uzmanlaşırlar. Dedektifler ortamlara gizlice yerleştirilen dinleme cihazlarını ve gizli kameraları da tespit edebilirler. Bu alanda hizmet alan kişilerin sayısı da oldukça fazladır.

Özel dedektifler, bireysel danışanlar ve işletmeler tarafından tercih edilir. İşletmeler, sahtekârlık, hırsızlık, veri sızdırılması gibi maddi kayıplara neden olan durumların araştırılması için özel dedektifleri kullanabilirler. Ayrıca önemli pozisyonlar için işe alım süreçlerinde personel hakkında çok detaylı araştırmalar yapılması için de dedektif kiralanır. Boşanma davalarında ise, eşler birbirlerinin sadakatsizliğini veya mal varlıklarını araştırmak için özel dedektifleri tercih edebilirler.

Özel dedektif, genellikle geleneksel ofis saatleri dışında çalışır. Ancak çoğu zaman sahada çalışsalar bile mutlaka bir ofisleri veya büroları bulunur. Danışanlarının ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için farklı koşullara kolay bir şekilde uyum sağlayabilirler.

Kendi işlerini yönetirler ve danışanlarıyla doğrudan iletişim halinde olurlar. Fox Dedektiflik olarak yasaların düzenlediği çerçevelerde hizmetler vermekteyiz. Uzun yıllara ve farklı birçok vakaya dayanan tecrübemiz sayesinde danışanlarımızın taleplerini karşılamakta ve her üstlendiğimiz sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirmekteyiz. Kaliteli hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Dedektiflik

Dedektiflik mesleği, meraklı ve araştırmacı kimseler tarafından ilgi duyulan bir meslek dalıdır. Ancak, Türkiye'de dedektiflik mesleği yapmak isteyen kişilerin bazı özellikleri taşıması gerekir. Dürüstlük, güvenilirlik ve gizlilik gibi önemli değerlere sahip olmak da dedektiflik mesleğinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, mesleği yapacak kişinin güçlü bir etik anlayışına sahip olması gerekir.

Türkiye'de özel dedektiflik yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri, yasalara uygun hareket etmektir. Dedektifler, danışanlarının talepleri doğrultusunda çalışma yaparken yasalara aykırı davranışlarda bulunmamalıdırlar. Ayrıca, danışanlarının gizliliğine dikkat etmeleri de oldukça önemlidir. Danışanlarının kişisel bilgilerinin gizli tutulması gerekir. Hatta araştırmaya konu olan kişinin bile gizlilik hakları ihlal edilmemelidir. Dedektiflik mesleğinde mahremiyet en önemli konulardan biri olduğu için dedektiflik hizmetleri alırken mahremiyete önem veren ve bunu gerçekten prensip haline getiren dedektif ve dedektiflik şirketleri ile çalışmak gerekir. Aksi halde istenmeyen durumlarla karşılaşılabilir.

Fox Dedektiflik olarak etik ve ahlaki değerlere önem vermekteyiz. Bu yüzden bütün hizmetlerimizde danışanlarımızın mahremiyetini ön planda tutmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğumuz kaliteli hizmetler sayesinde sektörün en çok tercih edilen ve en çok güvenilen dedektiflik firmasıyız. Siz de yasalara uygun ve büyük bir titizlikle gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizden faydalanmak isterseniz telefon numaralarımızdan bize ulaşabilir ya da büromuzda bizi ziyaret edebilirsiniz.

Hangi dedektifle çalışacaksanız mutlaka ofisine gidip belgelerini mutlaka görün.

Türkiye’de ve İstanbul’da dedektiflik hizmeti ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için foxdedektiflik.com/turkiyede-ozel-dedektif sayfasına göz atabilirsiniz.

Dedektif M. Latif KARLAR vatandaşların ücretsiz olarak 7/24 kendilerine foxdedektiflik.com sitesindeki telefon, WhatsApp hattı ve e-mail adresi aracılığıyla her türlü sorularını iletebileceklerini belirterek sözlerini bitirdi.