Delioğlu: ''Algı operasyonlarına karnımız tok''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mart tarihinde Şanlıurfa’da abide kavşağında yaklaşık 70 bin Şanlıurfalının katılımı ile yerel seçimler öncesinde adeta gövde gösterisi yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Erkan Kandemir ve Şanlıurfa Milletvekilleri ile Belediye Başkan adaylarının da katıldığı mitingde Şanlıurfalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı birkez daha bağrına bastı.

AK Parti’nin Şanlıurfa İl Başkanı olan Ali İhsan Delioğlu; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Şanlıurfa’da kötü hava koşullarına rağmen yaklaşık 70 bin hemşerimiz ile birlikte misafir ettik. Şanlıurfa’ya yapılan hizmetleri ve yapılacak olanları tek tek vatandaşlarımızla paylaşan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Şanlıurfa’da muhteşem bir kalabalık ile karşılamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz bir kez daha göstermiştir ki, Şanlıurfalı vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiştir.” dedi.

DELİOĞLU ALGI OPERASYONLARINA KARNIMIZ TOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şanlıurfa mitinginde yaşanan olaylarla ilgilide açıklama yapan Delioğlu; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Şanlıurfa’da misafir ettiğimizde muhalefetin veya muhalefet olmaya çalışanların miting alanındaki ön saflara yerleştirdiği 10-15 kişi tarafından saygısızca gerçekleşen eylemlerine karnımız toktur. Kimse Şanlıurfalı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın arasına girmeye çalışmasın. Şanlıurfa’da AK Parti İl Başkanı olarak sayın Cumhurbaşkanımıza ihanet içerisinde olan kim olursa olsun asla gözünün yaşına bakmayız. Algı operasyonlarını kimin veya kimlerin yaptırdığını biz çok iyi biliyoruz. Ancak bilinmelidir ki hiç kimse bu tarz eylemlerle emellerine ulaşamayacaktır. Şanlıurfa halkı her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur, 31 Mart akşamı da hep birlikte göreceğiz ki Şanlıurfa da AK Parti yeniden tarih yazacaktır.” İfadelerini kullandı.