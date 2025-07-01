Dr. Mehmet Fatih Okyay, yüz estetiği ve rekonstrüksiyonunda Avrupa ve Türkiye tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınan bir uzman.

12 yılın üzerinde deneyimiyle, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara sadece vücut estetiğinde değil, özellikle yüz feminizasyon cerrahisi (YFC) alanında da kapsamlı ve dönüştürücü çözümler sunuyor. Medikal turizm kapsamında elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.

Yüz Estetiğinde Bütüncül Yaklaşım: Kapsamlı Yüz Feminizasyon Cerrahisi

Dr. Okyay'ın uzmanlık alanları arasında öne çıkan vücut kadınlaştırma, kimliğiyle uyumlu, doğal ve estetik vücut hatları yaratmadaki ustalığını gösteriyor. Ancak onun klinik pratiğinin önemli bir bölümünü, bireylerin yüz hatlarını feminenleştirmeye yönelik çok boyutlu bir yaklaşım olan Yüz Feminizasyon Cerrahisi (YFC) oluşturuyor.

YFC kapsamında Dr. Okyay, yüzün farklı bölgelerine yönelik çeşitli prosedürleri ustalıkla uyguluyor:

Alın ve Kaş Şekillendirme (Forehead Contouring and Brow Lift): Daha yumuşak, kavisli bir alın ve daha kalkık kaş hatları oluşturmak için yapılan müdahaleler.

Daha yumuşak, kavisli bir alın ve daha kalkık kaş hatları oluşturmak için yapılan müdahaleler. Çene ve Çene Köşesi Tıraşlama (Chin and Jaw Contouring): Daha oval ve narin bir çene hattı elde etmek amacıyla çene kemiğinin şekillendirilmesi.

Daha oval ve narin bir çene hattı elde etmek amacıyla çene kemiğinin şekillendirilmesi. Adem Elması Tıraşlama (Tracheal Shave / Chondrolaryngoplasty): Boğazdaki belirgin kıkırdağın azaltılmasıyla daha pürüzsüz bir boyun geçişi sağlanması.

Boğazdaki belirgin kıkırdağın azaltılmasıyla daha pürüzsüz bir boyun geçişi sağlanması. Elmacık Kemiği Büyütme (Cheek Augmentation): Yüzün orta kısmına hacim kazandırarak daha dolgun ve feminen elmacık kemikleri oluşturulması.

Yüzün orta kısmına hacim kazandırarak daha dolgun ve feminen elmacık kemikleri oluşturulması. Dudak Kaldırma ve Şekillendirme (Lip Lift and Augmentation): Dudakların daha dolgun ve feminen bir görünüme kavuşturulması.

Dudakların daha dolgun ve feminen bir görünüme kavuşturulması. Saç Çizgisi İlerlemesi (Hairline Advancement): Geniş alınları küçültmek ve daha oval bir yüz çerçevesi oluşturmak için saç çizgisinin öne alınması.





Dr. Okyay, bu prosedürleri hastanın yüz yapısı ve estetik hedefleri doğrultusunda kişiye özel olarak planlıyor, böylece hem doğal hem de uyumlu sonuçlar elde ediliyor.

Uluslararası Tanınırlık ve Medikal Turizmdeki Konumu

Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Dr. Okyay, uzmanlık sınavında Türkiye sekizincisi olarak akademik yetkinliğini ortaya koydu. Kendisi ayrıca Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu (FEBOPRAS) ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu tarafından da sertifikalıdır. Bu uluslararası onaylar, dünyanın her yerinden gelen hastalar için güvenilirliğinin önemli bir göstergesidir. Yüz anatomisi ve cerrahi teknikler üzerine yaptığı bilimsel çalışmalar ve yayımlanmış makaleleri, bu alandaki derin bilgi birikimini uluslararası arenada da pekiştiriyor.

1 Haziran 2021'de kurucularından olduğu Dr. MFO Clinic'te hastalarını ağırlayan Dr. Mehmet Fatih Okyay, medikal turizm kapsamında gelen hastalara kapsamlı bir hizmet sunuyor. Yurt dışından gelen hastaların tedavi süreçlerini, ulaşım ve konaklama dahil olmak üzere, deneyimli ekibiyle birlikte sorunsuz yönetme konusunda büyük bir titizlikle çalışıyor. Dr. Okyay'ın hastalarına karşı samimi ve açıklayıcı yaklaşımı, kültürel farklılıklara gösterdiği saygı ve elde ettiği doğal, başarılı sonuçlar, onu uluslararası camiada aranan bir cerrah haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hastalar, Dr. Okyay'ın ellerinde hem görünümlerinden hem de Antalya’'daki tedavi deneyimlerinden tam anlamıyla memnun kalarak evlerine dönüyorlar.

https://www.dr-mfo.com/

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