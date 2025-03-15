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Dr. Mehmet Portakal ile Fibromiyalji Tedavisi Alın

Dr. Mehmet Portakal ile Fibromiyalji Tedavisi Alın
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Fibromiyalji tedavisinde uzmanlaşmış isimlerden biri olan Dr. Mehmet Portakal, hastalarına bireysel tedavi planları sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemektedir.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan özel muayenehanesinde hizmet veren Dr. Portakal, doğal ve bütüncül tedavi yöntemleriyle fibromiyalji semptomlarını hafifletmeyi amaçlamaktadır. Hastalarına ozon-oksijen tedavisi, intravenöz C vitamini takviyesi ve osteopati teknikleri gibi çeşitli yöntemlerle destek sağlamaktadır. Ayrıca, hastalarına yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz programları konusunda rehberlik ederek, semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır.

Fibromiyalji Belirtileri

Fibromiyalji, vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilen yaygın ağrı ile karakterizedir. Bu ağrı genellikle kaslarda ve eklemlerde yoğunlaşır ve hassas noktalarda belirginleşir. Hastalığın diğer yaygın belirtileri arasında sürekli yorgunluk hissi, uykuya dalmada zorluk, sabahları dinlenmemiş uyanma ve "fibro-sis" olarak adlandırılan konsantrasyon güçlüğü bulunur. Ayrıca, baş ağrıları, irritabl bağırsak sendromu, depresyon ve anksiyete gibi semptomlar da fibromiyaljiye eşlik edebilir.

Fibromiyaljinin Nedenleri

Fibromiyaljinin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli faktörlerin bu durumu tetikleyebileceği düşünülmektedir. Genetik yatkınlık, fiziksel veya duygusal travmalar, enfeksiyonlar ve stres, fibromiyaljinin gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, beyindeki kimyasal dengesizlikler ve merkezi sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki değişiklikler de hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.

Fibromiyalji ile başa çıkmak, sabır ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Doğru tedavi yöntemleri ve uzman desteği ile semptomlar yönetilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Bu noktada, Dr. Mehmet Portakal gibi uzmanların rehberliği, hastaların tedavi sürecinde önemli bir fark yaratmaktadır.​

Kaynak: https://www.drmehmetportakal.com/fibromiyalji-nedir/

 

Etiketler Fibromiyalji Tedavisi
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