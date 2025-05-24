Ecir Vakti Derneği güvenilir mi? Faaliyetleri neler? Dernek yetkilisi anlattı

Yurtdışında yürüttüğü su kuyusu projeleri, yetim destek programları, gıda yardımları ve kurban organizasyonlarıyla bilinen Ecir Vakti Derneği, kamuoyunda sıkça yöneltilen “güvenilirlik” sorularına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dernek yetkilileri, projelerin işleyişi ve bağış süreciyle ilgili tüm detayları paylaştı.

Editörümüzle yapılan görüşmede konuşan Ecir Vakti Derneği yetkilisi, derneğin faaliyetlerini şu sözlerle özetledi:

“Afrika başta olmak üzere birçok ülkede su kuyusu açma çalışmalarımız devam ediyor. Bu kuyular, bölge halkının temiz içme suyuna erişimini sağladığı gibi, aynı zamanda hastalıkların önlenmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşıyor.”

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, dernek sadece su projeleriyle sınırlı kalmıyor. Yetim çocuklara yönelik destek programları, kurban bağışı kampanyaları ve acil gıda yardımları gibi birçok alanda aktif şekilde çalışıyor. Yetim destek programı hakkında da bilgi veren yetkili, “Çocukların barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık burslar, kırtasiye yardımları ve ailelerine düzenli gıda kolileri ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bağışçılar projelerin ilerleyişini yakından takip edebiliyor”

Dernek yetkilisi, bağışçıların süreci yakından izleyebilmesinin kurumun güvenilirliğinde önemli bir rol oynadığını belirtti:

“Derneğimiz, yapılan bağışların takibini mümkün kılan bir sistem altyapısına sahiptir. Bağış yapan herkes, destek olduğu projenin hangi aşamada olduğunu fotoğraf, video ve saha raporlarıyla görebiliyor. Bu, bizim en güçlü yönlerimizden biri. Bağışçılar, yalnızca bir ödeme yapan kişi değil, projenin bir parçası oluyor.”

Kurban bağışları hakkında da bilgi veren yetkili, “Kurbanlar, vekaletle ve İslami usullere uygun şekilde kesiliyor. Etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ve süreç belgeyle bağışçılara sunuluyor” dedi.

Ecir Vakti Derneği Güvenilir mi?

Dernek, bağışların güvenli şekilde yapılabilmesi için kamuoyunu da bilgilendiriyor. Bu noktada açıklamalarını sürdüren yetkili, bağışçılara önemli bir hatırlatmada bulundu:

“Vatandaşlarımız yalnızca resmi web sitemiz üzerinden veya ilan ettiğimiz banka hesapları aracılığıyla bağış yapmalıdır. Her bağışa dair dekont ya da makbuz alınması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz. Bu, hem bağışçının hem de derneğin güvenliği açısından önemlidir.”

Ecir Vakti Derneği, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkeleri doğrultusunda, tüm projelerini kayıt altına alarak düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor. Dernek yetkilileri, bu yaklaşımın güven ortamını güçlendirdiğini ve bağışçıların katkılarının doğru şekilde yönlendirildiğine dair şüphe bırakmadığını belirtiyor.

Detaylı bilgi almak ve projelere destek olmak isteyenler, www.ecirvakti.org.tr adresini ziyaret edebiliyor.

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