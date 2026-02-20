Este Medical Group İstanbul Kliniği kadınlara özel tıraşsız saç ekimi sunuyor

  1. Anasayfa
Günde 50-100 tel saç kaybı normal kabul edilirken, kadınların üçte biri yaşamlarının bir döneminde belirgin saç dökülmesi yaşıyor. Uzmanlara göre kadın tipi saç kaybı yalnızca estetik değil psikososyal bir sorun olarak ele alınmalı. Kişiye özel planlama, tıraşsız uygulama ve bütüncül yaklaşımlar, kadınlarda saç ekiminde yeni dönemi şekillendiriyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, çoğu insan her gün farkında olmadan 50 ila 100 saç teli kaybediyor. Erkeklerde 50 yaş sonrası saç kaybı oranı %70’e yaklaşırken, kadınlarda bu oran %40 seviyesinde seyrediyor. Kadınların yaklaşık üçte biri yaşamları boyunca bir tür saç dökülmesi yaşıyor. Hormonal değişimler, tiroit bozuklukları, demir eksikliği, stres ve doğum sonrası dönem saç dökülmesini tetikleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. 

Kadınlarda saç dökülmesi vakalarının yalnızca estetik değil, aynı zamanda psikososyal bir sağlık meselesi olduğuna dikkat çeken Este Medical Group İstanbul Kliniği Kurucusu Melike Işıklar, “Kadınlarda saç ekiminde başarının temelinde kişiye özel planlama yatıyor. Her yüzün kendi oranları ve mimikleriyle değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle yaklaşım, standart bir şablonla değil, altın oran prensibiyle şekilleniyor. ‘Tek tip ön saç çizgisi’ yerine yüzün genel dengesiyle uyumlu, doğal ve kişiye yakışan bir tasarım hedeflenmeli. Her kadının yüz şekline ve altın orana göre planlama yapılması, bunun için de doğru planlama çok önemli” açıklamasını yaptı.

Kadınlarda ekim için saç tıraşı yapılmıyor 

Sosyal hayatın devamlılığını esas aldıklarını söyleyen Melike Işıklar, “Erkeklerde görmeye alışkın olduğumuz tam tıraş uygulaması, kadınlar açısından en büyük çekinceyi oluşturabiliyor. Uygun tüm vakalarda, saçı tamamen tıraş etmeden uygulama yapılabiliyor. Böylece süreç, danışanı günlük yaşamdan koparmadan planlanabiliyor” dedi. 

Özellikle ön saç çizgisinin, kadınların genç görünmesinde belirleyici bir etkiye sahip olduğuna dikkat çeken Melike Işıklar, “Geniş alın yapısı yüzü daha olgun gösterir. Doğru planlanan saç çizgisi ve kaş formu, yüz ifadesini belirgin biçimde gençleştirebilir. Kadınlarda saç çizgisi de kaş tasarımı da çok güçlü bir gençlik ifadesi yaratabiliyor. Hatta aynı etkiyi bazen yüz gerdirmeyle elde etmek mümkün olmayabiliyor” dedi. 

 Ağrı eşiği ve hassasiyetin kişiden kişiye değişebildiğini belirten Este Medical Group İstanbul Kliniği  Kurucusu Melike Işıklar, “Uygulama konforunu yükseltmek için, rahatlatıcı sedasyon protokolleri önemli rol oynuyor. Kadınlar acı konusunda daha hassas olabiliyor. Bu yüzden farklı sedasyon uygulamalarıyla, acısız bir uygulama yapılması büyük önem taşıyor” diye ekledi. 

Butik klinik modeli 

Özel hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyen Melike Işıklar, “Este Medical Group İstanbul Kliniği olarak, günde limitli sayıda işlem yapıyoruz. Bu sayede hem kaliteden ödün vermiyor, hem de danışanla güçlü bir iletişim kurabiliyoruz. Saç ekimine yalnızca teknik açıdan değil, plastik ve estetik cerrahi gözüyle de bakıyoruz. Benimsediğimiz hizmet modelin bir diğer kritik başarı faktörünün, planlamanın Plastik ve Estetik Cerrah Op. Dr. Alaadin Karabacak tarafından yapılması olduğuna inanıyoruz. Ekibimizdeki anestezi uzmanı hekimimiz de sedasyonun klinik standartlar içinde uygulanmasını sağlıyor” diye anlattı. 

Saç ekiminin ardından bir yıla yayılan süreçte düzenli takip ve destek hizmeti verdiklerine vurgu yapan Melike Işıklar, “Çok sayıda kadın kliniğimize saç incelmesi ve seyrelme şikayetiyle başvuruyor. Bu konuda danışanın kendi yağ dokusundan elde edilen SVF (stromal vasküler fraksiyon) ve Eksozom yöntemi ile uyguluyoruz. Bu bütüncül yaklaşım, saçın yalnızca görünümünü değil, sağlığını ve güçlenmesini de destekleyen bir süreç olarak konumlanıyor” dedi. 

