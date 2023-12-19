Bir evden, belki bir şehirden başka bir noktaya taşınırken insanların evden eve nakliyat akıllarına gelen ilk sorun olabilmektedir.

Bir evden, belki bir şehirden başka bir noktaya taşınırken insanların evden eve nakliyat akıllarına gelen ilk sorun olabilmektedir. Eşyalarının güvenli bir şekilde yeni yaşayacakları alana taşınması, pürüzsüz bir nakliye işlemi hayalleridir. Başka günlere sarkmadan, herhangi bir kaza yaşanmadan, bir an önce yeni evlerinde olabilmek elbette müşteri için önemlidir. Evden eve nakliyat firmaları da aynı noktalar üzerinde durmaktadır. Müşterinin kendileri için en doğru nakliyat firmasını seçmesi de hız gibi, eşya güvenliği gibi etkenlere göre belirlenmektedir. İstenilen tüm özellikler de doğal olarak firmanın ücretini etkilemektedir. Özellikle ilk defa ev taşıyacak kişiler için sırf ucuz olmaları nedeni ile yanlış firmalarla iletişimde olma hatasına sık rastlanmaktadır. Peki, bu noktada doğru firma ve doğru ücretlendirme neye göre belirlenebilir?

Evden Eve Nakliyat Hangi Şartlara Göre Belirlenir?

Evinizi ister ilk kez taşıyın isterseniz sık sık ev taşıyan biri olun her seferinde aynı nakliyat firması ile çalışmak mümkün olmayabilir. Aynı zamanda, henüz en doğru nakliyat firmasını da bulamamış olabilirsiniz. Evden eve nakliyat firmaları titizlikle, kendi prensipleri ile çalışırken müşteriler de kendi istekleri doğrultusunda çalışacak bir nakliyat firması arıyor olabilir. İki tarafın da iletişim hâlinde olup sıkıntısız bir taşınma işlemi için pek çok konuda anlaşabiliyor olması şarttır. İnsanların en çok sıkıntı yaşadığı konu ücretlendirme olabilmektedir. Bunun nedeni, ücretlendirmenin birden fazla şarta göre belirleniyor olmasıdır.

Bu şartlardan ilki ve en önemlisi elbette mesafedir. Firmanın eşyaları almaya gideceği nokta ve eşyaları taşıyacağı noktanın mesafesi ücretlendirmenin büyük bir kısmını kapsamaktadır.

Bir diğer önemli şart ise evdeki oda sayısıdır. Oda sayıları en başından firmaya bildirilmelidir, böylelikle firma odalara dağıtılacak eleman sayısını ve taşıma planını ona göre belirleyecektir.

Oda sayısı kadar taşınacak eşya sayısı da ücretlendirmeyi belirleyen şartlardan bir tanesidir. Eşyaları taşıyacak elemanların sayısı, taşıma ve yerleştirme işleminin süresi, nakliyatın pürüzsüz bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

Elbette şehir içi ve şehir dışı nakliyatlar ücretlendirmede fark yaratmaktadır. Aynı zamanda değerli eşyalar, evcil hayvanlar, piyano gibi büyük eşyalar da firma ile görüşülüp anlaşılması gereken ve de ücreti belirleyen etkenler arasında yer almaktadır.

Evden Eve Nakliyat Belirlenirken Nelere Dikkat Edilir?

Evden eve nakliyat işlemleri herkes için sıkıntılı bir süreç olabilmektedir. İlk defa taşınmak, ilk eve taşınmak, yıllar sonra yeniden farklı merkezlere yerleşmek yeterince zorlayıcı bir dönemdir. Bir de güvenilir şekilde nakliyat firması bulmak sürecin en zorlu bölümü olabilir. İnsanlar ev taşımanın, başka bir hayata belki adım atmanın heyecanını, endişesini yaşarken bir de eşyalarını güvenilir bir şekilde yeni evlerine ulaştırmak istemektedir.

Evden eve nakliyat firması seçerken elbette birkaç nokta içerisinde ücretlendirme ön plana çıkabilmektedir. Ücretlendirme belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar da vardır. İster ilk kez ev taşıyın ister birden fazla deneyim olsun, ücretlendirme değişebilmektedir. Firmanın güvenilir olmasına, referans almaya, sosyal medya hesapları varsa olumlu olumsuz yorumları incelemeye dikkat etmek önemlidir. Böylece istenilen ücrete değen bir firma ile karşı karşıya olup olmadığını anlayabilirsiniz. Aynı zamanda firmaya mutlaka özel, değerli, hassas, büyük bir eşya var ise söylemek yine ücretlendirme açısından önemlidir. Çoğu firma montajla ilgilenmez ancak ilgilenebilenler için önceden bu konudan da ücreti belirlemek adına bahsetmek şarttır. Firmalar oda sayısını, eşya miktarını bilmek ister. Bu duruma göre gelecek eleman sayısını, araç büyüklüğünü belirler ve taşıma planı yaparlar. Firma geldiğinde fazladan bir odanız varsa ekstra ücret isteyebilirler. Ayrıca oda ve eşya sayısı üzerinden hesaplama yapabilen uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar firma ile ücreti belirlerken size yardımcı olabilir.

Evden Eve Nakliyat Uygun Olabilmesi İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Evden eve nakliyat belirlenmesinde; asansörlü taşıma, eşyaların sigortası, oda sayısı, eşya listesi, gidilecek mesafe gibi farklı maddeler etkili olabilmektedir. Ücretlerin uygun olması için elbette güvenilir bir firma ile anlaşmak şarttır. Piyasa fiyatlarından yüksek bir değer olmamalıdır. Verilen hizmet kalitesi değerince, müşteriye güven vererek yapılan iş neticesinde müşterinin taşınma planına en uygun ücret verilmesi gerekmektedir. Elbette müşterinin de taşınma işlemi öncesinde oda sayısından asansör gerekip gerekmediğine, mesafeye ve buna benzer bilgileri bildirmesi şarttır. Böylelikle ücrette herhangi bir değişiklik ve sıkıntı oluşmayacaktır.

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