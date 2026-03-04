Felç Geçiren Hastalar Rehabilitasyon İçin Hangi Doktora Gitmeli?

Felç (inme), beyne giden kan akışının ani şekilde kesilmesi ya da azalması sonucu ortaya çıkan ve hızlı müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunudur. Hayati tehlike atlatıldıktan sonra ise hastalar ve yakınları için yeni bir süreç başlar: rehabilitasyon. Bu noktada en sık sorulan sorulardan biri de “Felç geçirdim, rehabilitasyon için hangi doktora gitmeliyim?” oluyor.

Peki, felç geçiren hastalar rehabilitasyon için hangi doktora başvurmalı? Bu haberde, felç sonrası rehabilitasyon için en iyi doktorları derledik.

Doğru uzmanla ve doğru zamanda başlanan rehabilitasyon, hastanın günlük yaşamına dönüş sürecini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle felç sonrası tedavi sürecinde doğru doktoru seçmek büyük önem taşır. İşte, felç geçiren hastaların rehabilitasyonu için en iyi doktorlar…

1) Dr. Mustafa Çorum

Doç. Dr. Mustafa Çorum, felç (inme) rehabilitasyonu ve robotik rehabilitasyon alanında ülkemizde en iyi uzmanlardan biridir. Özellikle robotik rehabilitasyon, inme tedavisi ve beyin hasarı rehabilitasyonu gibi kritik alanlarda uzmanlaşmıştır.

Dr. Çorum’un yaklaşımının merkezinde ileri teknoloji ve kişiye özel rehabilitasyon programları bulunur. Felç geçirdim rehabilitasyon için hangi doktora gitmeliyim” diye merak eden hastaların sıklıkla tercih ettiği doktorlardan biridir.

Örneğin Lokomat® Pro, C-Mill VR+, Armeo Spring ve Amadeo gibi robotik sistemler kullanılarak yürüyüş, denge, kol ve parmak fonksiyonlarının kontrollü şekilde yeniden kazanılması hedeflenir. Bu ileri teknoloji uygulamalar, felç sonrası bağımsız yaşama dönüş sürecini ciddi oranda iyileştirebiliyor.

Klinik uygulamalarda, Dr. Çorum’un rehabilitasyon programlarına erken dönemde başlayan birçok hastada gözle görülür ilerleme kaydedilmiştir. Örneğin robotik rehabilitasyonla çok ağır felçli hastalarda bile yürüme potansiyelinin önemli oranda artırıldığı ve hastaların motivasyonunun yüksek tutulduğu rapor edilmektedir.

2) Dr. Türkan Tünerir

Dr. Türkan Tünerir, uzun yıllardır felç ve nörolojik rehabilitasyon alanında çalışan deneyimli isimlerden biridir. İnme sonrası gelişen kas güçsüzlüğü, denge kaybı ve hareket kısıtlılıklarının giderilmesine yönelik kişiye özel programlar planlamaktadır.

Hastalarının günlük yaşam aktivitelerine yeniden bağımsız şekilde dönebilmelerini hedefleyen bir tedavi yaklaşımı benimser. Süreçte fizyoterapistler ve diğer sağlık profesyonelleriyle koordineli çalışarak rehabilitasyonu bütüncül bir bakış açısıyla yürütür.

3) Dr. Barış Metin

Dr. Barış Metin, nörolojik hastalıklar ve inme sonrası rehabilitasyon süreçlerinde görev alan uzmanlardandır. Özellikle felç sonrası motor fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi ve uygun rehabilitasyon planının oluşturulması konusunda çalışmaktadır.

Tedavi sürecinde hastanın bilişsel durumu, kas tonusu ve hareket kapasitesi ayrıntılı şekilde analiz edilerek program belirlenir. Amaç, hem fiziksel hem de nörolojik iyileşmeyi destekleyerek yaşam kalitesini artırmaktır.

4) Dr. Bestami Yalvaç

Dr. Bestami Yalvaç, felç rehabilitasyonu alanında deneyimli uzmanlar arasında yer alır. İnme sonrası oluşan yürüme bozuklukları, denge kaybı ve kas sertliği gibi problemlere yönelik kişiselleştirilmiş fizik tedavi programları uygular.

Rehabilitasyon sürecinde düzenli takip ve ölçülebilir ilerleme kriterleri ile hastanın gelişimini değerlendirir. Uzun soluklu tedavi gerektiren vakalarda sabırlı ve planlı bir yaklaşım benimser.

5) Prof. Dr. Engin Çakar

Prof. Dr. Engin Çakar, felç ve beyin hasarı rehabilitasyonu alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıdır. Nörorehabilitasyon uygulamaları ve fonksiyonel iyileşme odaklı tedavi programlarıyla tanınmaktadır.

Özellikle yürüme analizi, denge eğitimi ve el-kol fonksiyonlarının yeniden kazandırılması üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Robotik rehabilitasyon ve modern fizik tedavi tekniklerini bir arada kullanarak hastaların bağımsız hareket kabiliyetini artırmayı hedefler.

