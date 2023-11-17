FETÖ'nün Eğitim Yapılanmasına Yönelik Operasyon Haberinde düzeltme

24.10.2023 tarihinde haber sitemizde yayımlanan Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajans'ının servis etmiş olduğu "FETÖ'nün Eğitim Yapılanmasına Yönelik Operasyon: 32 Gözaltı" isimli haber'de MEK Eğitim Kurumları'nın ismi geçmiş, kurum tarafından bu durumun kurum ile alakasız olduğu belirtildiği üzere ilgili haber yayından kaldırılmıştır.

Yayımlanan haber yayından kaldırılmış ve Google arama sonuçlarından da kalkması için gerekli teknik düzenleme yapılmıştır.

Modern Eğitim Kurumları (MEK) tarafından tarafımıza iletilen resmi yazı ile bu yazı yayımlanmıştır.

Kurum tarafından konu ile ilgili verilen cevap ise şu şekildedir;

"PKK terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen Aydın Gülel'in çocuğu olan Murat Gülel'in kurduğu; Türk Milleti adına, dünyada ve avrupada eşi olmayan, kendi çocukları ve tüm Türk Milletinin çocukları için özel Adventure Park yapan, 300 milyon yatırım bedelli, 6 yıllık faaliyetinde 200 milyon işletme gideri harcayarak markasının bilinirliğini arttırarak geliştiren, toplam 500 milyon gibi bir işletme ve faaliyet gideri harcayarak açılan bir eğitim kurumu olan müvekkil kurum aleyhine yayımlanan haberlerin niteliği düşünüldüğünde, araştırmadan ve gerçek olmayan bilgilerin yayımlanması Türk Milletine en büyük ihanettir."



MEK Eğitim Kurumları