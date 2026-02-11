Galler'de bulunamayan kistleri Türk doktor buldu

Galler’de tedavi süreciyle ilgili endişeleri olan Hande Maunder, kapsamlı tetkikler için Türkiye’yi tercih etti. Galler Prensesi Hastanesi’nde tespit edilemeyen ek kistlerin, Prof. Dr. Fuat Demirci tarafından teşhis edilip başarıyla temizlenmesiyle Maunder sağlığına kavuştu.

Galler'de yumurtalıklarında kist olduğu iddiasıyla tedavi altına alınan Hande Maunder, kendisine kapsamlı testler uygulanmadan ameliyata alınmaya çalışıldığını söyledi. Bunun üzerine Maunder, Şubat ayında Türkiye'de Ataşehir Acıbadem Hastanesine başvurdu. Maunder'e tüm gerekli tetkikleri uygulayan Profesör Doktor Fuat Demirci, önceden bilinen sağ yumurtalıktaki 7 cm'lik tümörün yanında Galler Prensesi Hastanesi'nde fark edilmeyen sol yumurtalıkta üç kist daha buldu. Hande Maunder Demirci tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Advertorial