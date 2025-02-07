Gebze’de Boşanma Sayısı Artıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Kocaeli ilinde en fazla boşanma Gebze ilçesinde gerçekleşmektedir.

2022 yılında Gebze'de 965 çift boşanma yoluna gitti, İzmit ilçesi ise 2022 yılında 891, 2023 yılında ise 885 boşanma ile ikinci sırada yer almaktadır..Gebze’de ceza ve boşanma davaları, bölgenin hızlı nüfus artışı ve sanayi yoğunluğu nedeniyle dikkat çekici bir artış göstermektedir. 2024 yılı itibarıyla, ceza mahkemelerindeki dosya sayılarında bir önceki yıla göre 5.067 artış kaydedilmiştir.

Gebze Boşanma Avukatları

Boşanma istatistiklerine bakıldığında, 2024 yılı verilerine göre Gebze’de 7.276 kişi boşanmış olup, bu sayı Kocaeli ilçeleri arasında İzmit’ten sonra en yüksek ikinci rakamdır.



Gebze Ceza Avukatları

Av. Yusuf Köseoğlu, Gebze ceza davaları ve boşanma süreçlerinin titizlikle ele alınması gerektiğini belirterek, “Müvekkillerimizin hukuki haklarını en iyi şekilde korumak için her davayı özenle takip ediyoruz. Ceza ve boşanma davaları, bireylerin hayatında önemli dönüm noktalarıdır ve bu süreçlerde profesyonel destek almak büyük önem taşır. Özellikle ceza davalarında, en küçük ayrıntı bile davanın seyrini değiştirebilir. Aynı şekilde, boşanma davalarında da maddi ve manevi hak kaybına uğramamak için hukuki sürecin en başından itibaren dikkatli yönetilmesi gerekir. Bu nedenle, müvekkillerimize sürecin her aşamasında detaylı bilgilendirme yaparak en doğru hukuki stratejiyi belirlemeye özen gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Gebze’de hukuki destek arayan bireyler için ceza ve boşanma davalarında uzman avukatların rehberliği, sürecin daha sağlıklı ve etkili ilerlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle, alanında deneyimli avukatlarla çalışmak, hukuki süreçlerin başarıyla tamamlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.



Gebze Avukat