Gıdı Estetiği Yüz Şeklini Değiştiriyor

Çene altı estetiği, yüz görüntüsü bakımından en etkili yerlerden biridir. Çeşitli estetik uygulamalarını bulacağınız kliniğimizde, gıdı estetiğiyle beraber yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Yüz şeklini değiştiren estetik uygulamalar, kendinizi daha farklı ve iyi hissetmenize yardım eder. Hastalarımıza uygun gıdı estetiği operasyonlarını yaparak istedikleri sonucu almalarını hedefliyoruz. Ameliyatlı ve ameliyatsız estetik çözümleri için doğru adrestesiniz.

Gıdı Estetiği Nedir? Neden Sarkar?

Gıdı estetiğini gıdı bölgesinde yapılan estetik olarak tanımlıyoruz. Yaş ilerlemesi, fazla kilo, elastikiyet kaybı, genetik etkenlere bağlı gıdı sarkmalarında kapsamlı çözüm bulmaktayız. Vücudunuzu belirleyici yerlerden biri olması nedeniyle gıdı estetiği önemli bir işlem olarak görülmektedir. Gıdı bölgesi vücudun kalanıyla ilgili de önemli veriler sunar.

Gıdı Estetiği Hangi Durumlarda Gereklidir? İyileşme Süreci Nasıldır?

Gıdı estetiğini görsel amaçla yaptırmak istiyorsanız, değişikliğe de ihtiyacınız var demektir. Sizi fiziksel olarak rahatsız eden görünümü gıdı estetiği operasyonu sayesinde yok etmiş olursunuz. Boyun bölgesindeki gıdı sizi fiziksel olarak rahatsız ettiğinde de şiş bölgeyi gidermek üzere kliniğimize başvurabilirsiniz.

Gıdı ameliyatı yapıldığı zaman iyileşme sürecinde verilen kremleri kullanmalısınız. Beslenmede yeniden çok kilo almamaya dikkat etmeli, protein ve yeşillik odaklı beslenmelisiniz. Ameliyatsız gıdı germe işlemi olduğunda kontroller zamanında yapılmalı ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

Kaş Kaldırma İşlemi Nedir? Neden Sarkar?

Kaşları dış kenar bölümünden kaldırma işlemlerinin geneli kaş kaldırmadır. Kaş sarkması nedenleri kişiye göre değişebilir, fakat genelde yaşa bağlı cildin esnekliğini kaybetmesi yaygın nedendir. Göz kapaklarına yaklaşan kaş için kaş kaldırma operasyonu yapıldığında gergin görünüm elde edilmiş olacaktır. Sarkma olmasa da kaş şeklini değiştirme amacıyla da kaş kaldırmayı yaptıran kişiler bulunmaktadır.

Kaş Kaldırma Ameliyatı Nedir?

Kaşları daha yukarıda göstermek için yapılan operasyonların genel adına kaş kaldırma ameliyatı denmektedir. Yapılan uygulamaya göre kaş kaldırma operasyonundan sonra senelerce gergin kaş görünümü elde edilebilir. Cilt sarkmasını engelleyen çözümlerle etki daha da uzun sürebilir.

Kaşlara yapılacak ameliyatta anestezi uygulandıktan sonra saçlı kısımdan germe ve sabitleme amaçlanır. Bazen de göz kapağının iç kısmında kesi açılarak kaş şekli değiştirilir. Kaşta istenen şekil konusunda önce çizimler yapıyor, onaydan sonra operasyonu tamamlıyoruz.

Kaş Kaldırma Ameliyatı Kimlere Yapılır?

On sekiz yaşını doldurmuş, kaş şeklini değiştirmek isteyen ve operasyonu kabul eden kişilere estetik işlem yapmaktayız. Genellikle 50 yaş ve üzeri kaş kaldırma estetiği daha fazla talep eden yaş grubudur. Deri sarkmalarını gideren uygulamaları kliniğimizde bulabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

Badem Göz Estetiği Nedir?

Etkili gözlere sahip olmak isteyenler badem göz estetiğini yaptırmakta ve yeni bir görünüm elde etmektedir. Doğal ve etkili bakışlar için badem göz estetiği yaptırarak farklı bir enerji hissedebilirsiniz. Yaşa bağlı olumsuz göz çevresi sarkmasını engelleyeceğiniz estetik için uzman ekibimizle işlem yapıyoruz.

En İyi Badem Göz Estetiği Teknikleri Nelerdir?

Ameliyatsız yöntem, badem estetiğini yaptıracaklar için çok önerilmemektedir. İple askı tekniği yerine ameliyatla yalpan badem göz estetiği daha kalıcı olabilecektir. Fakat tercihlere göre ameliyatsız uygulama da yapılabilir. Ameliyatlı estetik için göz kapağı ve çevresi uygun hale getirilerek kesi açılır ve istenen şekil elde edilir. Sabitleme yöntemiyle beraber badem göz şekli sağlanır.

Ameliyat Öncesi Neler Yapılmalı?

Operasyon yapılacağı kesinleştiğinde, uzmanlarımız gereken yönlendirmeleri sağlayacaktır. Yüz hatları grafikle şekillendirilerek ameliyata uygun hale getirilecektir. Göz çevresinde makyaj veya benzeri bir malzeme badem göz estetiği ameliyatından önce silinmelidir. Genel anestezi yapılacağı için işlemden 8 saat öncesinde yeme içme olmaması gerekir.