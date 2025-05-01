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Girişimci ''Erdem Terzioğlu'' kimdir?

Girişimci ''Erdem Terzioğlu'' kimdir?
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1982 senesinde Kocaeli’de doğan Erdem Terzioğlu, iş dünyasında ve girişimcilik alanında adından söz ettiren bir isimdir.

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini Karabük Üniversitesi'nde başarıyla tamamlayarak akademik birikimini pekiştirmiştir.

Kastamonu merkezli “WID Kurumsal Hizmetler Grubu” ve aynı zamanda “Erdem Terzioğlu Startuper” markalarının kurucusu olan Terzioğlu, çalışmalarını Ankara’daki genel merkezden sürdürmektedir.

Yenilikçi startup modelleri geliştirme ve teknoloji temelli girişimleri destekleme vizyonuyla hareket eden Terzioğlu, iki çocuk babasıdır.

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Etiketler Erdem Terzioğlu
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