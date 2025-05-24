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Harun Çevik: ''Stratejik Sektörlerde Türkiye’nin Rolü Artacak''

Harun Çevik: ''Stratejik Sektörlerde Türkiye’nin Rolü Artacak''
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Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Harun Çevik, ekonomik veriler ışığında yaptığı değerlendirmede, ülkenin üretim temelli bir dönüşüm sürecine girdiğini ve bu sürecin yatırımcılar için yeni fırsatlar barındırdığını dile getirdi. Özellikle orta vadeli stratejik planlamaların önemine vurgu yapan Çevik, üretim, teknoloji ve enerji sektörlerinin geleceği şekillendireceğini söyledi.

“Türkiye şu anda sanayi, enerji ve teknoloji ekseninde yeni bir yatırım hikayesi yazıyor. Bu dönemi sadece bir kriz süreci gibi okumak hata olur. Aksine bu, yeni bir yapılanmanın habercisi” ifadelerini kullanan Harun Çevik, ekonomik göstergelerdeki dalgalanmaların kalıcı değil geçici olduğunu savunarak, yatırım kararlarında uzun vadeli düşünmenin önemine dikkat çekti.

“Stratejik Hamle Yapan Kazanacak”

Harun Çevik, yatırım yapmanın artık sadece fırsat kollamaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik fayda üretmeyi de kapsadığını belirtti. “Bugün bir yatırımcı yalnızca kâr değil, katkı da sunmak zorunda. İş gücü yaratmak, teknolojiye yönelmek, yerel kalkınmaya destek vermek… Bunların hepsi artık yatırım kararlarının ayrılmaz bir parçası” dedi.

Yenilenebilir enerji, yazılım geliştirme ve ileri üretim teknolojileri gibi alanların özellikle ön plana çıktığını belirten Çevik, bu sektörlere yönelimin sadece yatırımcılara değil, ülke ekonomisine de uzun vadeli katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Harun Çevik, ekonomik veriler ışığında yaptığı değerlendirmede, ülkenin üretim temelli bir dönüşüm sürecine girdiğini ve bu sürecin yatırımcılar için yeni fırsatlar barındırdığını dile getirdi. Özellikle orta vadeli stratejik planlamaların önemine vurgu yapan Çevik, üretim, teknoloji ve enerji sektörlerinin geleceği şekillendireceğini söyledi.

Anadolu Yatırımlarıyla Yeni İstihdam Alanları

Harun Çevik, önümüzdeki dönemde Anadolu kentlerinde hayata geçirmeyi planladıkları üretim merkezleriyle hem yerel kalkınmaya katkı sağlamayı hem de istihdam olanaklarını genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı. “İstanbul ve Ankara dışındaki illerde ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli değerlendirmek sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk” diye konuştu.

“Kendine Güvenen Yatırımcılar İçin Türkiye Doğru Adres”

Çevik, yatırımın sadece ekonomik değil aynı zamanda bir güven meselesi olduğunu belirterek, “Türkiye hâlâ birçok ülkeye göre ciddi avantajlara sahip. Yeter ki yatırımcı kısa vadeli değil, sürdürülebilir ve üretken çözümlerle yola çıksın” dedi.

Kendi yatırımlarını da bu yaklaşımla şekillendirdiklerini vurgulayan Harun Çevik, sözlerini şu cümleyle tamamladı: “Türkiye’nin geleceği üretimden geçiyor. Bu süreçte öncü olmak isteyen yatırımcılar için şimdi harekete geçme zamanı.”

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