Hayalinizdeki Siluete Ulaşmak Artık Çok Kolay

Günümüzün estetik düzeni vücut şekillendirmeyle beraber çeşitli çözümleri ön plana çıkartmaktır.

Bu anlamda kişiler hayalindeki siluete ulaşabilmek adına meme büyütme estetiğine başvurabilmektedir. Genel anlamda meme kaybı kadınların fiziksel görünümlerini azaltmaktadır. Meme büyütme estetiği ile fiziksel görünüm geliştirilir ve kişiler çok daha mutlu bir yaşam elde edebilmektedir.

Meme Büyütme Estetiği

Meme büyütme estetiği genel anlamda meme boyutunun artırılması ve çok daha dolgun bir görünümü sağlanabilmesi için kişilere uygulanan cerrahi bir işlemdir. Vücut orantısını korumak ya da estetik kaygıların önüne geçebilmek için başvurulan meme büyütme estetiği kişiden kişiye göre değişiklik gösterecek yapılabilmektedir. Genel anlamda doğal olarak küçük meme yapısına sahip olanlar başvurabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme genel anlamda meme boyutunu artırmak için tercih edilen bir işlemdir. Kişiler meme boyutunda memnun değilse bu durumda meme büyütme estetiğine başvurabilmektedir. Yaşlanma, kilo kaybı ya da doğum sonucunda hacim kaybı ya da küçülme olduğu zaman başvurulabilmektedir. Travma sonrası göğüsleri hacim kaybı ya da kanser ameliyatlarında meydana gelen küçülmeler sonucunda yapılabilmektedir. Memelerin doğal simetrik bir yapıya sahip olabilmesi adına da bu işlem yapılabilmektedir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme yöntemleri birbirinden farklı bir şekilde ön plana çıkmaktadır. En çok tercih edilen meme büyütme ameliyatlar içerisinde silikon implantlar bulunmaktadır. Farklı boyut ve şekillerde olduğu için doğal bir görünüm elde edilmektedir. Yağ transferi hastanın kendi parçalarından alınan yağ miktarları ile yapılmaktadır. Çok daha doğal bir yöntemdir. Genel anlamda hafif büyütmek isteyen kişiler için uygulanmaktadır. Kombine yöntem neredeyse hem silikon implant hem de yağ transferi beraber kullanılmaktadır.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme ameliyatı, meme büyütme ameliyatının tam tersi olarak ön plana çıkmaktadır. Büyük memelerden rahatsız olan ve sağlıksal problemler yaşayan kişiler meme küçültme ameliyatına başvurabilmektedir. Bu ameliyat diğer ameliyatlar gibi geniş çaplı bir ameliyat olduğu için öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı hazırlık detayları bulunmaktadır.

Meme küçültme ameliyatı esnasında mutlaka ameliyat öncesinde doktor muayenesi yapılmalıdır ve gerekli olan tüm tetkiklerin yapılması gerekmektedir. Aspirin ya da benzeri kan sulandırıcılar meme küçültme ameliyatından önce mutlaka doktor bilgisi ile kesilmelidir. Sigara kullanılıyorsa ameliyat öncesinde bırakılmalıdır. Sağlıklı bir iyileşme süreci adına ameliyat öncesinde beslenme düzenine dikkat etmek gerekmektedir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme işleminden sonra çok daha hızlı bir iyileşme süreci daha planı çıkarabilmek adına çeşitli hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Ameliyattan sonra beslenme takviyesi mutlaka yapılmalıdır. Medikal sutyen istememe meme küçültme ameliyatından sonra düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Ağır aktivitelerden ya da kol hareketlerden kaçınmak gerekir. İyileşme sürecinde yara bakımına mutlaka dikkat edilmelidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı genel anlamda hacim değişikliğine sebep olmaz. Daha çok sarkmalar sonucunda kişinin rahatsız olması ile meme dikleştirme operasyonu yapılabilmektedir. Sarkma sorununu derecesine yönelik olarak çeşitli teknikler ile memeler çok daha dik ve estetik bir görünüme kavuşulabilmektedir.

Meme dikleştirme ameliyatı genel anlamda genel anestezi eşliğinde yapılmaktadır. Memelerin doğal pozisyonları korunarak yapılan meme dikleştirme daha diri bir görüntüyü elde etmektedir. Küçültme ya da meme büyütme ameliyatları eşliğinde de yapılabilen bir uygulamadır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Meme dikleştirme ameliyatı genel anlamda yaşlanma, emzirme ya da doğum sonrasında memelerde görülen sarkmalardan sonra yapılmaktadır. Genel olarak hızlı kilo alıp verme sonucunda da meme dikleştirme ameliyatı yapılmaktadır. Çünkü memeler elastikiyetini kaybedebilmektedir. Meme ucunun ortaya çıkması gereken durumlarda da meme dikleştirme ameliyatına başvurulabilmektedir.