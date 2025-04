Her zemini kirden arındıracak elektrikli robot süpürge: ''MOVA E30 Ultra'' incelemesi

Temizlik yaparken halıların arasında sıkışan tozlar gözünüze takılıyorsa, MOVA E30 Ultra ile tanışma zamanı gelmiş demektir. Temizlikte çıtayı yukarı taşıyan elektrikli robot süpürge MOVA E30 Ultra, yüzeyin yapısını algılayarak emiş gücünü otomatik şekilde ayarlıyor; sert zeminlerde nazik bir temizlik sunarken, halılarda derinlemesine temizlik sağlıyor.

Parkeleri kusursuz bir şekilde süpürürken, halılardan arındıramadığınız tozlar gözünüze mi çarpıyor? Zamanınızı kaygılarla harcamanıza artık gerek yok. Çünkü akıllı temizlik teknolojilerinin öncüsü MOVA, elektrikli robot süpürgesi E30 Ultra ile temizlik deneyiminizi bambaşka bir boyuta taşıyor. Temizlik rutinlerinizi yeniden tanımlarken zamandan tasarruf ettirerek hayatınızı kolaylaştırıyor.

MOVA E30 Ultra, emiş gücünü zeminin yapısına göre kendisi ayarlıyor

Her ortama zarafet katan şık ve minimalist tasarımıyla MOVA E30 Ultra, temizlik performansıyla da dikkatleri üstüne çekiyor. Temizlikte yeni bir standart belirleyen süpürge, 7.000 Pa emiş gücüyle zeminlerin adeta yeni gibi görünmesini sağlıyor. Yerin türüne göre emiş gücünü otomatik olarak ayarlayarak sert zeminlerde nazik, halılarda ise derinlemesine temizlik yapıyor.

MOVA E30 Ultra, Carpet Boost teknolojisi ile emiş gücünü de anında yükselterek temizliği hızlı ve etkili hale getiriyor. DuoScrub™ Paspas Sistemi ile de inatçı kirleri ve dağınık döküntüleri temizleyebiliyor. Yüksek hızlı iki döner paspasıyla su lekelerini azaltıyor.

Evin haritasını çıkarıp rotasını kendisi oluşturuyor

Temizlikte yeni bir çağ başlatan elektrikli robot süpürge MOVA E30 Ultra, akıllı teknolojisiyle evinizi baştan aşağıya yeniliyor. Clean Genius™ teknolojisi, her temizlik rutinini kişiselleştiriyor. Farklı odalara göre stratejiler geliştiriyor ve her defasında en etkili temizliği yapmak için ihtiyaçlarını belirliyor. Gerçek zamanlı haritalama özelliğiyle temizliği bir iş olmaktan çıkarıp kişisel bir deneyime dönüştürüyor. Evin haritasını çizip özel temizlik planları oluşturabiliyor ve her köşenin kusursuz bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Üstelik köşelerin temizliğinde verimliliği %25 artırıyor!

Mobil uygulama üzerinden de zaman ve yer fark etmeksizin kontrol edilebilen MOVA E30 Ultra, temizlik kavramını tamamen değiştiriyor. Google Asistan ve Amazon Alexa entegrasyonu sayesinde, yalnızca sesle bile kumanda edilebiliyor.

MOVA E30 Ultra, evin düzenini hafızasına kaydediyor

MOVA E30 Ultra, 4,5 litrelik elektronik su kontrol sistemiyle doğru miktarda suyun otomatik olarak dağıtılmasını sağlıyor. Bu sayede hem toz hem de ketçap gibi yapışkan lekeleri kolayca zeminden çıkarıyor. LDS LiDAR sensör tabanlı navigasyon sistemiyle de evin düzenini hassas bir şekilde tarayıp hafızasına kaydediyor. Temizleyeceği alanlar için kendi rotasını oluşturmakla sınırlı kalmıyor, birkaç kullanımdan sonra mobilya ayakları ve sandalye iskeletleri gibi engelleri algılayarak kendisini koruyor.

Çöp kovasını 75 gün boyunca boşaltmasanız da olur!

MOVA E30 Ultra, sadece temizlik anında değil, sonrasında da hayatınızı kolaylaştırıyor. Otomatik boşaltma istasyonu sayesinde, temizlik bittiğinde tüm kirleri kendi kendine topluyor. 75 güne kadar çöp kovası boşaltma zahmetinden kurtarıyor. Sıradan bir elektrikli süpürgeden çok daha fazlasını sunan bu akıllı cihaz, güçlü emiş gücü, kusursuz navigasyonu ve otomatik toz toplama sistemiyle modern evlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

Yoğun iş temposuna sahip profesyonellerden, evcil hayvan tüyleriyle baş etmek zorunda kalanlara, akıllı evlerinde mükemmel entegrasyon arayanlardan, kusursuz temizlik isteyenlere kadar herkes için ideal bir çözüm sunuyor. MOVA E30 Ultra, temizliği yük olmaktan çıkarıp, keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/

