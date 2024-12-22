Hiper Lojistik Katar Nakliyesinde Kalitesini Kanıtladı!

Günümüzde uluslararası taşımacılık alanında Katar nakliye firmaları arasında fark yaratmak, sadece hızlı teslimat ile değil, aynı zamanda güvenilirlik ve kalite ile mümkün olmaktadır.

Bu noktada, Hiper Lojistik, sunduğu çözümlerle öne çıkıyor. Kalite belgeleri, sektördeki uzmanlığı ve müşteri memnuniyetine verdiği önem ile Hiper Lojistik, Katar’a taşımacılıkta öncü firmalardan biri olmuştur.

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Kalite Belgelerimizle Güvenilir Hizmet

Hiper Lojistik’in sektörde öne çıkmasını sağlayan en önemli unsurlarından biri de sahip olduğu kalite belgeleridir. Bu belgeler, firmamızın uluslararası standartlara uygun hizmet sunduğunun kanıtıdır. Şu anda sahip olduğumuz belgeler şunlardır:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi

TİO Belgesi (Ulaştırma Bakanlığı onaylı)

(Ulaştırma Bakanlığı onaylı) Marka Tescil Belgesi

CMR Sigortası ve FFL Sigortası

Bu belgeler, Hiper Lojistik’in taşıdığı her yükte müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunun bir göstergesidir.

Güven Veren Müşteri Yorumları

Hiper Lojistik, Katar nakliye firmaları arasında müşteri memnuniyeti ile de öne çıkmaktadır. Müşterilerimiz, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet anlayışımızı takdir etmektedir. Çok sayıda müşterimiz, teslimatlardaki hızlılıktan, bilgilendirme sürecinden ve taşımanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir.

Katar’a RORO ve Karayolu Teslimatları

Hiper Lojistik, Katar’a teslimatlarda RORO ve karayolu olmak üzere iki farklı seçenek sunmaktadır.

RORO Taşımacılığı: Yüklerin gemi ile taşındığı bu yöntemde, daha fazla yükü daha düşük maliyetle ulaştırma imkanı sunulur.

Yüklerin gemi ile taşındığı bu yöntemde, daha fazla yükü daha düşük maliyetle ulaştırma imkanı sunulur. Karayolu Taşımacılığı: Özellikle acil teslimatlar için tercih edilen bu yöntem, yüklenmeden itibaren 8 gün içinde Katar’a teslimat yapılmasına olanak tanır.

Her iki taşıma yöntemi de müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Göz Alıcı Hizmetlerimiz

Hiper Lojistik’in Katar nakliye firmaları içinde öne çıkan hizmetleri şunlardır:

Parsiyel Taşımacılık: Yüklerinizi daha uygun maliyetlerle taşıyoruz.

Yüklerinizi daha uygun maliyetlerle taşıyoruz. Tam Tır Taşımacılığı: Hızlı ve sorunsuz teslimat seçeneği.

Hızlı ve sorunsuz teslimat seçeneği. Ağır Yük ve Proje Taşımacılığı: Enerji santralleri, fabrika makineleri ve ağır yük taşımaları için profesyonel çözümler.

Neden Hiper Lojistik?

Belgelerimizle Güven Veren Firma: Kalite belgeleri ve sertifikalarımız ile uluslararası standartlara uygun hizmet veriyoruz. Müşteri Odaklı Hizmet: Çözüm odaklı yaklaşımımız sayesinde her işimizde müşterilerimizin memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Hızlı ve Güvenli Teslimat: 8 gün içerisinde Katar’a teslimat. Kesintisiz Bilgilendirme: Taşıma sürecinin her aşamasında müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.