Hurda kablo sektörü hem geri dönüşümün yaygınlaşması hem de metal fiyatlarının sürekli değişmesi nedeniyle her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Özellikle sanayi, inşaat ve elektrik sektörlerinde ortaya çıkan kablo atıkları doğru şekilde değerlendirildiğinde ciddi bir ekonomik değer oluşturabiliyor. Bu noktada hurda kablo fiyatları elinde kablo hurdası bulunan herkes için merak edilen ve yakından takip edilen bir konu haline geliyor.

Bakır Fiyatları olarak amacımız piyasadaki güncel durumu sade, anlaşılır ve güvenilir bilgilerle aktarmak. Kablo hurdasının hangi türden olduğu içeriğindeki metal oranı ve piyasa koşulları fiyatları doğrudan etkiliyor.

Kablo hurda fiyatları

Kabloların hurda değeri çoğunlukla içlerinde bulunan bakır ya da alüminyum oranına göre şekillenir. Saf bakıra yakın kablolar piyasada her zaman daha yüksek bedellerle işlem görür. Bunun yanı sıra kablonun kalınlığı, tek damar mı çok telli mi olduğu ve izolasyon yapısı da fiyatı etkileyen unsurlar arasındadır.

Ekonomik dalgalanmalar döviz kurları ve global metal borsaları da kablo hurdasının değerini belirleyen önemli faktörlerdir. Özellikle bakır fiyatlarında yaşanan ani yükselişler, kablo hurdasının kısa sürede daha değerli hale gelmesine neden olabilir. Bu yüzden elinizde kablo hurdası varsa, piyasayı takip etmek her zaman avantaj sağlar.

Hurda kablo fiyatları

Güncel piyasaya baktığımızda 2026 yılına girerken fiyatların netleştiğini söylemek mümkün. Farklı kablo türleri için belirlenen ortalama rakamlar aşağıdaki gibidir. Bu değerler, piyasa şartlarına göre değişkenlik gösterebilse de genel bir fikir verir.

Kablo Türü Ortalama Fiyat Karışık Hurda Kablo 194,75 TL / Kg Tek Damar Kalın Kablo 420,27 TL / Kg Yeraltı Enerji Hattı 290,10 TL / Kg TTR Kablo Hurda 218,24 TL / Kg Antigron Kablo Hurda 232,67 TL / Kg Bakır Kablo Hurda 180,14 TL / Kg

Bu tabloya bakıldığında tek damar ve yüksek bakır oranına sahip kabloların daha yüksek fiyatlardan işlem gördüğü açıkça görülür. Karışık kablolarda ise içeriğin net olmaması fiyatı bir miktar aşağı çekebilir.

Hurda kablo satan firmalar

Hurda kablo satışı yapan firmalar geri dönüşüm zincirinin en önemli halkalarından biridir. Bu firmalar inşaatlardan çıkan kablo artıklarını, fabrika ve atölyelerde biriken elektrik kablolarını ya da bireysel kullanıcıların elindeki hurdaları toplayarak ekonomiye yeniden kazandırır. Güvenilir bir firma ile çalışmak hem doğru fiyat almak hem de sorunsuz bir satış süreci yaşamak açısından oldukça önemlidir. Tartım işlemlerinin şeffaf yapılması, kablo türüne göre adil fiyatlandırma sunulması ve ödemenin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi, tercih edilecek firmanın en temel özellikleri arasında yer alır.

Bazı firmalar yerinden alım hizmeti sunarak büyük miktardaki kablo hurdalarının taşınmasını kolaylaştırır. Lisanslı ve sektörde bilinen firmalarla çalışmak, hem çevreye duyarlı bir geri dönüşüm sürecine katkı sağlar hem de elinizdeki hurdanın gerçek değerinde satılmasına yardımcı olur. Bu nedenle firma seçimi yaparken fiyat kadar güven ve tecrübeye de dikkat edilmelidir.

Hurda kablo alım satımı

Hurda kablo alım satımı geri dönüşüm sektöründe düzenli bir işleyişe sahip olan ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte ilk adım kabloların türlerine göre ayrılmasıdır. Bakır oranı yüksek olan kablolar, alüminyum içerikli ya da karışık kablolara göre daha değerli kabul edilir. Bu nedenle alım satım öncesinde kablonun yapısı içindeki metal oranı ve izolasyon durumu mutlaka incelenir.

Alım satım işlemlerinde fiyatlar, günlük metal borsası verileri ve piyasa koşullarına göre belirlenir. Bu yüzden satıcıların güncel fiyatları takip etmesi, daha kazançlı bir satış yapmalarını sağlar. Güvenilir firmalarla çalışmak doğru tartım ve zamanında ödeme açısından büyük avantaj sunar. Aynı zamanda lisanslı firmalar üzerinden yapılan işlemler hem yasal açıdan hem de çevreye duyarlı geri dönüşüm açısından daha sağlıklı bir süreç sağlar.

Bakır Fiyatları ile güncel ve doğru bilgi

Hurda kablo piyasasında doğru bilgiye ulaşmak, kazancınızı doğrudan etkiler. Bakır Fiyatları, hurda kabloyla ilgili güncel gelişmeleri, fiyat trendlerini ve piyasa analizlerini tek bir çatı altında sunar. Özellikle kablo hurdası bulunan bireyler ve işletmeler için pratik ve anlaşılır içerikler büyük kolaylık sağlar.

Güncel fiyat listelerine ulaşmak, kablo türleri hakkında detaylı bilgi almak ve piyasayı yakından takip etmek için Bakır Fiyatları güvenilir bir kaynaktır. Detaylı bilgilere ve en güncel rakamlara ulaşmak için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

