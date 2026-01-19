Hurda Kağıt Fiyatları 2026 | Güncel Liste ve Anında Alım

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Hurda kağıt fiyatları 2026 yılında geri dönüşüm sektöründeki artan talep ve çevre bilincinin yükselmesiyle birlikte önemli bir değer kazanmıştır.

Geri dönüşüm firmaları, kağıt hurdalarını türüne ve kalitesine göre değerlendirir. Karton, A4 kağıdı, gazete, kitap ve defter gibi kağıt türleri farklı fiyatlardan alınır. Bu nedenle elinizdeki hurda kağıdın cinsini bilmek, daha doğru ve kârlı bir satış yapmanızı sağlar 💰.

📊 Hurda Kağıt Fiyatları 2026 Güncel Tablo

Aşağıda 2026 yılı için geçerli olan güncel hurda kağıt fiyatları listesini inceleyebilirsiniz:

Hurda Kağıt Türü

Fiyat (TL/Kg)

Hurda kağıt fiyatları (karışık)

4,50 TL

Karton hurda fiyatları

3,80 TL

A4 kağıt hurda fiyatı

4,00 TL

Eski kitap – defter kilosu

4,20 TL

Gazete kağıdı kilosu

4,80 TL

📌 Fiyatlar piyasa koşullarına, miktara ve kağıdın temizliğine göre değişiklik gösterebilir.

♻️ Hurda Kağıt Neden Değerlidir?

Hurda kağıt, geri dönüşüm sürecinde tekrar ham maddeye dönüştürülebilen en önemli atık türlerinden biridir. Bir ton geri dönüştürülmüş kağıt sayesinde:

  • 🌳 Ağaç kesimi azaltılır
  • 💧 Su ve enerji tasarrufu sağlanır
  • 🌍 Karbon salınımı düşer

Bu nedenle hurda kağıt satışı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel bir yatırımdır.

🚛 Anında Alım ve Yerinden Teslim Avantajı

2026 yılında birçok geri dönüşüm firması, anında alım ve yerinden teslim hizmeti sunmaktadır. Özellikle yüksek miktarda hurda kağıdı olan işletmeler için bu sistem büyük kolaylık sağlar. Tartım işlemi şeffaf şekilde yapılır, ödemeler hızlıca gerçekleştirilir ve zaman kaybı yaşanmaz ⏱️.

📦 Hurda Kağıt Satarken Nelere Dikkat Edilmeli?

Daha yüksek hurda kağıt fiyatları almak için şu noktalara dikkat etmeniz önerilir:

  • Kağıtları ıslak, kirli ve yabancı maddelerden arındırın
  • Karton ve beyaz kağıtları ayrı ayrı biriktirin
  • Mümkünse toplu satış yapın
  • Güncel hurda kağıt fiyatlarını takip edin 📊

Sonuç

Kağıt Hurda Fiyatı 2026 yılında hem bireysel hem de kurumsal satıcılar için kazançlı bir geri dönüşüm fırsatı sunuyor. Güncel fiyat listesi ve anında alım avantajları sayesinde elinizdeki kağıt atıkları kolayca nakde çevirebilir, aynı zamanda doğaya katkı sağlayabilirsiniz 🌱. Hurda kağıtlarınızı değerlendirmek için doğru zamanı kaçırmayın!

 

