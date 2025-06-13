IGS Investment Türk Masası Hazırlıklarını Başlattı

Küresel yatırım alanında önemli bir konuma sahip olan IGS Investment, Türkiye pazarına yönelik yeni bir adım atıyor.

Şirket, bölgedeki büyüyen fırsatları değerlendirmek amacıyla "Türk Masası"nı kurmak için hazırlıklara resmen başladığını duyurdu. Bu girişim, Türkiye'nin ekonomik potansiyeline duyulan güvenin ve stratejik iş birliklerine verilen önemin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

IGS Investment yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Türk Masası’nın temel amacı, Türkiye'deki yatırım projelerine daha fazla kaynak sağlamak, yerli girişimcilerle uluslararası yatırımcılar arasında köprü kurmak ve ülkeye doğrudan yabancı yatırımı artırmak olacak. İlk aşamada, özellikle finans, teknoloji, enerji, altyapı ve gayrimenkul sektörlerine odaklanılması planlanıyor.

Bu yeni yapılanma çerçevesinde, İstanbul’da bir temsilcilik ofisi açılması için de çalışmalara başlandı. Açılacak ofis, hem yerel yatırımcılara destek sunacak hem de uluslararası yatırımcıların Türkiye’de güvenle yatırım yapabilmesi için danışmanlık hizmetleri verecek. IGS Investment, bu projede görev alacak ekibi, Türkiye piyasasına hakim, deneyimli yatırım danışmanlarından ve sektör uzmanlarından oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin CEO’su tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, güçlü girişimcilik ruhu ve stratejik konumuyla yatırımcılar için büyük bir potansiyel sunuyor. Biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için Türk Masası projesini hayata geçiriyoruz. Amacımız, sadece sermaye akışı sağlamak değil, aynı zamanda Türk ekonomisine uzun vadeli değer katacak projelerde aktif rol almak,” ifadelerine yer verildi.

Türk Masası'nın 2025 yılının ikinci yarısında tam anlamıyla faaliyete geçmesi hedefleniyor. IGS Investment, bu girişimle birlikte önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’deki yatırım hacmini en az iki katına çıkarmayı planlıyor. Ayrıca, Türk Masası'nın aktif hale gelmesiyle birlikte bölgesel iş birliklerinin de artırılması ve Türkiye üzerinden çevre ülkelere açılım stratejilerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

IGS Investment’ın bu hamlesi, uluslararası yatırım çevrelerinde Türkiye’ye olan ilginin artmaya devam ettiğinin bir başka kanıtı olarak yorumlanıyor.

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