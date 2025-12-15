İlkay Şimşek: Ardahan’dan Türkiye Siyasetine Uzanan Bir Başarı Hikâyesi

İlkay Şimşek, 3 Şubat 1975 tarihinde Ardahan’da dünyaya geldi. Anadolu’nun köklü kültür yapısı içinde yetişen Şimşek, küçük yaşlardan itibaren toplumsal meselelere duyarlılığıyla dikkat çekti.

Eğitim hayatını Ardahan Endüstri Meslek Lisesi’nde sürdüren Şimşek, 1993 yılında mezun olduktan sonra teknik bilgiyle donanmış bir genç olarak iş hayatına atıldı.

1998 yılında bilişim sektöründe profesyonel kariyerine başlayan İlkay Şimşek, teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli yeniledi. 2002 yılında kurduğu şahıs firmasıyla İzmir ve çevresinde kamu kurumları ve özel kuruluşlara hizmet vermeye başladı. Güvenilirliği, çözüm odaklı yaklaşımı ve disiplinli çalışma anlayışı sayesinde kısa sürede geniş bir müşteri ağına ulaştı.

Siyasi bilinç ve toplumsal sorumluluk anlayışı, Şimşek’in hayatında her zaman önemli bir yer tuttu. Lise yıllarından itibaren sivil toplum kuruluşlarında aktif görev alan Şimşek, zamanla siyasi yapılanmalar içinde sorumluluk üstlendi. Aktif siyasete il başkanlığı göreviyle başlayan İlkay Şimşek, bu süreçte teşkilatlanma ve saha çalışmalarıyla ön plana çıktı.

Milletvekili adaylığı süreciyle siyasi kariyerini bir üst seviyeye taşıyan Şimşek, bugün Doğru Yol Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Tecrübesi ve organizasyon kabiliyetiyle Türk siyasetinde etkili bir figür olmayı sürdürüyor.

Web Sitesi: https://www.ilkaysimsek.com

