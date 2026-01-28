İlkay Şimşek Sahada: Üreten Türkiye İçin Yeni Dönem Başlıyor
Sahada aktif çalışmalarıyla dikkat çeken İlkay Şimşek, üretim ekonomisini merkeze alan yeni bir siyasi dönemin başladığını ifade ediyor. Vatandaşlarla birebir temas kurarak beklentileri doğrudan dinleyen Şimşek, çözüm odaklı projelerle süreci destekliyor.
Yerli girişimcilerin desteklenmesi, sanayi yatırımlarının artırılması ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi, öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Şimşek’e göre ekonomik bağımsızlık, üretim kapasitesinin artırılmasıyla mümkündür.
Teşkilat yapılanmasında sahaya dayalı güçlü organizasyon modeli benimseyen Şimşek, tabandan gelen taleplerin politika üretim sürecine doğrudan yansıtılmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, halkla siyaset arasındaki bağı güçlendiriyor.
“Üreten Türkiye, güçlü yarınların teminatıdır” mesajını yineleyen Şimşek, istikrarlı kalkınma ve sosyal refah hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
