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İnternette Kimlik Devrimi: Albayrak’tan Küresel Plan

İnternette Kimlik Devrimi: Albayrak’tan Küresel Plan
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Kerem Albayrak, Mayıs 2025’te Türkiye’de internet için zorunlu dijital kimlik önerisiyle dikkat çekti. Zoom’da basınla konuşarak önerisini küresel çapta savundu. İnternette her eylem—tarama, bankacılık, paylaşım—biyometrik verilere bağlanmalı”dedi.

2017’deki veri kötü yönetimi olayı, finansal risklere odaklanan konuşmasını gölgeledi. Eleştirmenler bu geçmişi gizlilik için gündeme getiriyor, ama Albayrak kötü niyetli sayılmıyor. 

Finansal tehditler büyük. Yapay zeka dolandırıcılığı, geçen yıl 6 trilyon dolar kayba yol açtı; anonim hesaplar, dolandırıcıların bankaları soymasına veya borsaları çökertmesine imkan veriyor. Kimlik avı saldırıları, 2023’ten beri zararları katladı. Yasadışı veri sızıntıları, çalınan ödeme bilgileriyle kara borsaları besliyor, şirketlere milyarlarca dolarlık cezalar getiriyor. Anonim kripto transferleri aklama merkezi. Kimlik zorunluluğu, işlemleri kimliklere bağlayarak riskleri azaltır. 

Anonim hesaplardan dezenformasyon, piyasaları sarsıp kargaşa yaratabilir. Terör ağları, anonim kanallarla finansman sağlıyor. Türkiye, stratejik konumuyla, bir siber saldırının Boğaz’dan Asya’ya ekonomiyi sarsabileceği merkez. Albayrak, Türkiye’nin dijital altyapısının bu sistemi başlatabileceğini, diğer ülkelere örnek olabileceğini düşünüyor. 

Eleştirmenler, kimlik zorunluluğunun ifade özgürlüğünü tehdit edebileceğini söylüyor; baskıcı rejimlerde aktivistler anonimliğe muhtaç. Yapay zeka hataları veya veri ihlalleri, gözetim veya kimlik hırsızlığı riski taşıyor. Türkiye’nin veri yasaları sağlam, ama 2017 olayı güven zedeliyor. Hükümetlerin muhalifleri hedef alabileceği korkusu mevcut. 

Albayrak’ın önerisi, ekonomik istikrar için acil bir adım. Türkiye, küresel bir model sunabilir, ancak gizlilik ve geçmiş tartışmaları engel oluşturuyor. Finansal güvenlik arayışı, özgürlüklerle çarpışıyor.

 

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Etiketler Kerem Albayrak
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