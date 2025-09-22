  1. Anasayfa
  İstanbul'a Yakın, Doğaya Daha Yakın Yaşam: Remley'den Sapanca ve Serdivan'da Yeni Projeler

İstanbul’a Yakın, Doğaya Daha Yakın Yaşam: Remley’den Sapanca ve Serdivan’da Yeni Projeler

İstanbul’a Yakın, Doğaya Daha Yakın Yaşam: Remley’den Sapanca ve Serdivan’da Yeni Projeler
Güncelleme:

Modern mimariyi doğa ile buluşturan Remley Grup, Sapanca ve Serdivan’da hayata geçirdiği konut projeleriyle hem yaşam hem de yatırım açısından ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor.

İstanbul’a yalnızca 1 saat mesafede bulunan Sapanca ve Serdivan, ulaşım kolaylığı, doğal güzellikleri ve planlı gelişimiyle son yıllarda Marmara Bölgesi’nin en çok tercih edilen yaşam alanları arasında yer alıyor. Serdivan, hızla artan konut ve ticari yatırımlarıyla öne çıkarken; Sapanca, göl ve orman manzaralarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Remley Grup, 16 yıllık tecrübesi, seçkin mimarlarla yaptığı iş birlikleri ve yüksek kaliteli malzeme anlayışıyla geliştirdiği projelerde; geniş balkonlar, doğal ışıkla bütünleşen ferah yaşam alanları, peyzajla uyumlu sosyal alanlar ve dört mevsim kullanılabilen açık–kapalı bölümler sunuyor. Aile odaklı yaşam konseptiyle tasarlanan projeler, güvenli sosyal yapısı ve komşuluk bağlarını güçlendiren ortak alanlarıyla farklılaşıyor.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle öne çıkan Remley projeleri, uzun ömürlü çözümleriyle yatırımcılar için de yüksek potansiyel taşıyor. Bölgede artan konut talebi ve ulaşım yatırımlarının etkisiyle gayrimenkul piyasasının önümüzdeki yıllarda daha da değer kazanması bekleniyor.

Remley Grup’un satışta olan konut projeleri, hem aileler için modern ve güvenli bir yaşam hem de yatırımcılar için güçlü bir gelecek vadeden fırsatlar sunuyor.

Remley’in satışı devam eden konut projelerini incelemek için tıklayınız.

https://www.remleygrup.com/projeler

 

