İstanbul’da Alan Krizine Teknolojik Çözüm: İdeal Depo Akıllı Depolama ve 3D Metreküp Devrini Başlatı

İstanbul’da konut ve ticari gayrimenkul kiralarındaki hızlı yükseliş, hem bireyleri hem de işletmeleri daha kompakt alanlarda daha verimli çözümler aramaya itiyor. Şehrin iş merkezleri olan Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş bölgelerinde stratejik bir konuma sahip olan İdeal Depo, geleneksel depolama hizmetlerini ileri teknoloji ile birleştirerek sektördeki standartları yeniden tanımlıyor.

Belirsizliğe Son: 3D Hacim Hesaplama Teknolojisi Kullanıcıların depolama sürecinde en çok zorlandığı "Ne kadar alana ihtiyacım var?" sorusu, İdeal Depo’nun geliştirdiği dijital altyapı ile tarih oluyor. Web sitesinde yer alan 3D Metreküp Hesaplama aracı sayesinde kullanıcılar, eşyalarını dijital bir ortamda yerleştirerek tam ihtiyaçları olan alanı saniyeler içinde belirliyor. Bu teknoloji, sürpriz maliyetleri ortadan kaldırırken eşya depolama sürecini tamamen şeffaf hale getiriyor.

Kurumsal Firmalar İçin Akıllı Lojistik Üssü Sadece bireysel kullanıcılara değil, e-ticaret markalarına ve kurumsal şirketlere de butik fulfillment (sipariş karşılama) ve arşivleme hizmetleri sunan İdeal Depo, operasyonel süreçleri dijitalleştiriyor. Şirketin modern tesisleri; akıllı iklimlendirme, 7/24 kesintisiz güvenlik ve barkodlu takip sistemleriyle donatılmış durumda. Profesyonel depo kiralama çözümleri sunan merkez, 08:30 – 18:00 saatleri arasındaki operasyon desteğiyle özellikle e-ticaret girişimcilerinin lojistik yükünü omuzlarından alıyor.

2026 Vizyonu: Sektörde Dijital Liderlik İdeal Depo Kurucusu Eren Genç, önümüzdeki dönemde İstanbul genelinde akıllı depo ağını genişletmeyi hedeflediklerini belirterek; "Amacımız sadece bir saklama alanı sunmak değil, teknolojiyi kullanarak kullanıcılarımıza hayatlarını kolaylaştıran bir lojistik deneyimi sağlamak" dedi. İstanbul Avrupa Yakası’nın kalbinde yer alan tesis, hem güvenliği hem de dijital kullanıcı deneyimiyle yeni nesil depolamanın öncüsü olmaya devam ediyor.

