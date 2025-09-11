  1. Anasayfa
  3. İstanbul’da Şoförler İçin Yeni Zorunluluk: Şoför Kartı ve SRC Belgeleri Olmazsa Ceza Kapıda

Güncelleme:

İstanbul’da servis şoförü, ticari taksi şoförü ve dolmuş işletmecileri gibi yolcu taşımacılığı yapanlar için belediye ve bakanlık düzeyinde önemli bir düzenleme gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlarda görevli şoförlerin Şoför Kartı sahibi olmasını zorunlu kıldı. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesine sahip firmaların araçlarını kullanan şoförlerden SRC belgesi alınması şartı aranmaya başlandı.

Kimler Şoför Kartı Almak Zorunda?

  • Servis şoförleri, ticari taksi ve dolmuş şoförleri gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapan herkes
  • Özellikle; firma aracı kullanan çalışan şoförler, durak işletmeciliği yapan taksi şoförleri
  • Ayrıca belediyenin sınırları içindeki tüm çalışan sürücüler

 

Hangi Belgeler Gerekiyor?

Şoför Kartı almak isteyen adaylardan İBB şu belgeleri talep ediyor:

  • Ehliyet
  • Fotoğraf
  • Sağlık raporu
  • Psikoteknik değerlendirme
  • Diğer zorunlu belediye prosedürleri

 

SRC Belgesi Zorunluluğu

Ulaştırma Bakanlığı’nın yetki belgesine sahip firmalar tarafından kullanılan araçlarda çalışan şoförler için SRC belgesi artık kaçınılmaz. Bu belge, yetki belgesi sahibi firmalarda çalışan şoförlerin yol güvenliği, mesleki yeterlilik ve taşıma standartlarının yükseltilmesi amacıyla düzenlenmiş.

Süre ve Yaptırımlar

Belediye ve bakanlık denetimlerinden geçmeyen ya da gerekli belgeleri eksik bırakan şoförler için ciddi yaptırımlar bekleniyor:

  • İBB, şoför kartı olmayanlara ya da belgeleri eksik olanlara idari para cezası uygulayabilir.
  • Yetki belgesine sahip aracın şoförünün SRC belgesi yoksa, hem firma hem de sürücü açısından yaptırım gündeme gelebilir.
  • Belirlenen süre içinde gerekli belgelerin tamamlanmaması halinde araç işletmesi durdurulabilir.

Neden Önemli?

  • Bu düzenleme, yolcu güvenliği ve trafik düzeni açısından büyük adım olarak görülüyor.
  • Psikoteknik ve sağlık raporları, sürücülerin psikolojik ve fiziksel uygunluk açısından denetlenmesini sağlayacak.
  • SRC belgesi, yetki belgesi sahibi firmaların yük ve yolcu taşımacılığında standartlara uygunluk denetimleri açısından kritik.

Haber: Mustafa Yılmaz

Kaynak: Yılmaz Danışmanlık :  https://www.k2yetkibelgesi.com.tr/

 

