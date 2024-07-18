İYİ Partili Tüfekci’ye sosyal medyada büyük destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik öngören 17 maddelik yasa teklifine ilişkin X (Twitter) hesabından çeşitli paylaşımlar yaptı. Tüfekci’nin paylaşımları büyük etkileşim aldı. Tüfekci, ''Tüm vatandaşlarımızı katliama sessiz kalmamaya, devletin asli görevini hatırlatmaya davet ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti, sokak hayvanlarına ötanazi yolunu açan yasa teklifini TBMM’ye sundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, hayvanseverlerle sokak köpeklerinden zarar görenleri karşı karşıya getiren yasa teklifine ilişkin X hesabından çeşitli paylaşımlar yaptı.

“Sevmek, yaşatmak bu kadar kolayken CAN'a kıymak niye?”

İmren Nilay Tüfekci’nin paylaşımları şöyle;

“Tüm vatandaşlarımızı katliama sessiz kalmamaya, devletin asli görevini hatırlatmaya davet ediyorum. DEVLET ÖLDÜRMEZ,YAŞATIR! #YasayıGeriÇek”

“İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı olarak sokaktaki Canlarımıza sevgi ve mama desteğinde bulunduk. Tüm vatandaşlarımızı bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyoruz. Sevmek, yaşatmak bu kadar kolayken CAN'a kıymak niye? Tekrarlıyoruz; DEVLET ÖLDÜRMEZ, YAŞATIR!

Tüfekci’nin paylaşımları destek görüyor

İYİ Partili Tüfekci’nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarından büyük destek görüyor. Birçok kullanıcı, Tüfekci’yi tebrik ederek, destekleyen yorumlar yaptı. Büyük etkileşim alan paylaşımlara yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

• Dilara Erkmen: Ahhh yüreginize sağlık. Bu duruşunuzu hiç unutmayacağız.

• Kadir Kara: İnsana yaşatmak yakışır. Yaşatmak en çok devlete yakışır. Teşekkürler @imrennilayt başkanım

• Büşra Ceran: Bir kap su bir kap mama derken konu nerelere geldi çok yazık

• Dilek Doğangil: Nerede yüreği kocaman merhametli bir insan varsa ona selam olsun, partisi falan hiç fark etmez.

• Emre Uysal: Bu desteğiniz hiç unutulmayacak İmren başkanım iyi ki varsınız.

• Dilek Acar: Allahım razı olsun herkesin garibe gücü yetiyor.

Öte yandan, yasa teklifinin TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri devam ediyor. Komisyon görüşmeleri, 17 Temmuz’daki tartışmaların ardından 22 Temmuz Pazartesi saat 14.00’e ertelendi.