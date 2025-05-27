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İyilik Vakti Derneğinden 3 Kıta 12 Ülkede Kurban Bağışı Kampanyası

İyilik Vakti Derneğinden 3 Kıta 12 Ülkede Kurban Bağışı Kampanyası
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Ankara’da merkezi bulunan İyilik Vakti Derneği yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği sayısız projeyle birlikte kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte afrika kurban bağışı organizasyonu çalışmaları için kolları sıvadı dernek yönetimi tarafından elde edilen bilgiye göre iyilik vakti derneği 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurbanla iyilik vakti sloganı ile kurban bağışlarını 3 kıta 12 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere yoksul ve kimsesizlere ulaştıracak

Ankara’da merkezi bulunan İyilik Vakti Derneği yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği sayısız projeyle birlikte kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte  afrika kurban bağışı organizasyonu çalışmaları için kolları sıvadı dernek yönetimi tarafından elde edilen bilgiye göre iyilik vakti derneği 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da kurbanla iyilik vakti sloganı ile kurban bağışlarını 3 kıta 12 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere yoksul ve kimsesizlere ulaştıracak

Hisse Bedeli 3200Tl Olarak Açıklandı

Dernek yönetimi yapmış olduğu açıklamada 3 kıta 12 ülke için ortak bir fiyat çalışması yaparak vacip kurban bağışı bedellerini 3.200 tl olarak açıklarken sahada görevli ekibi vasıtası ile kurbanların alım süreçlerinden kontrollerini kesim süreçlerinden hayırseverlere biliyor ve fotoğrafların gönderilmesine kadar tüm süreci sahada kendisi yürütecek.

Afrika’da Yaşanan Yoksulluk Göz Korkutuyor

Yıl boyunca sayısız insani yardım çalışmasına imza atan iyilik vakti derneği yapmış olduğu açıklamada afrika’da yaşanan kuraklık iç karışıklık ve siyasi nedenlerden dolayı bölge halkının yaşadığı fakirlik açlık ve yoksulluğa dikkat çekerken bölgede yaşayan çocuklar ve yaşlıların yeterli miktarda sağlıklı gıdaya erişmekte yaşadıkları zorluk nedeniyle gelişimlerini tamam anlayamadıkları ve çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda olduklarına dikkat çekildi

Videolu Güvenilir Bağış

5 yıldır olduğu bir şey bu yıl da uzman ekibiyle Afrika kurban bağışı organizasyonu profesyonel bir şekilde yürütecek olan dernek yönetimi kesilmekte olan tüm kurbanların isme özel kesim videolarını Kurban Bayramı bitmeden hayırseverlere SMS yolu ile gönderecekleri bilgisini paylaştı.

100.000 İhtiyaç Sahibine Ulaşılacak

Geçen yıl düzenlemiş oldukları vacip kurban organizasyonu ile 70 bine yakın ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden dernek yönetimi 2.025 yılı vacip kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında 100.000 ihtiyaç sahibine kurban etlerini ulaştırarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek


7/24 Online Bağış

Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada yıl boyunca eğitim ve kalkınma çalışmaları devam etmekte ve bağışlarıyla destek olmak isteyen hayırseverler, iyilikvakti.org.tr internet sitesi üzerinden online olarak web sitesinde yer alan ilgili banka hesaplarına EFT ve havale yoluyla İyilik Vakti  Derneği merkezlerinden 0312 911 26 56numaralı telefon numarasını arayarak kurban bağışı başta olmak üzere tüm bağışlarınıgerçekleştirebilirler.

 

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Etiketler iyilikvakti
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