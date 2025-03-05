İzmir Business Club İzmir İş Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiriyor

İzmir Business Club (IBC) kendini “Business and Social Networking Club” (İş ve Sosyal Ağ Kulübü) olarak konumlandırıyor ve İzmir’in önde gelen iş insanlarını tek çatı altında buluşmaya davet ediyor.

İzmir Business Club (IBC) kendini “Business and Social Networking Club” (İş ve Sosyal Ağ Kulübü) olarak konumlandırıyor ve İzmir’in önde gelen iş insanlarını tek çatı altında buluşmaya davet ediyor. Mart 2025 başında faaliyetlerine başlayan IBC, KOBİ (küçük ve orta boy işletme) sahipleri, iş insanları, yöneticileri ve girişimcileri bir araya getirerek kentin iş dünyasına adeta yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor​. İzmir’in üçüncü büyük il olması ve ekonomik canlılığı göz önüne alındığında, bu girişimin önemi daha da belirginleşiyor.

İzmir’de KOBİ’lerin Gücü ve Kümelenme İhtiyacı

İzmir, Türkiye’nin en büyük ekonomik merkezlerinden biri olarak binlerce KOBİ’ye ev sahipliği yapıyor. Ocak 2025 itibarıyla kentte yaklaşık 140 bin kayıtlı esnaf ve 155 binin üzerinde küçük işletme bulunduğu değerlendiriliyor. Sayılar sınıflandırma yapan kurumlara göre farklılık gösterebiliyor. Ülke genelinde tüm işletmelerin %99,7’sini KOBİ’lerin oluşturduğu ve istihdamın %70’inden fazlasını sağladığı düşünüldüğünde, İzmir ekonomisinin belkemiğini bu işletmelerin oluşturduğu rahatlıkla söylenebilir​. Ancak, İzmir’deki bu nitelikli iş insanlarının ortak bir platformda buluşması uzun zamandır önemli bir eksiklik olarak dile getiriliyordu. Mevcut iş dernekleri ve odalar olsa da, farklı sektörlerden yüksek profilli girişimcileri günlük olarak bir araya getirecek, ilham verici ve profesyonel bir ortam yaratacak modern bir kümelenme ihtiyacı hissediliyordu. İşte IBC tam da bu noktada devreye girerek İzmir iş dünyasındaki bu boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

İzmir Business Club'ın Derneklerden Farkı Nedir?

İzmir'de iş insanları, girişimciler ve sanayicilere yönelik faaliyet gösteren çeşitli dernekler bulunmaktadır. Ancak, aktif ve gerçekten etkili olanlarının sayısı oldukça sınırlıdır. Şehirde faaliyet gösteren bu derneklerin büyük çoğunluğunun üye sayısı en iyimser tahminle ortalama 300-500 arasında değişmekte ve toplam yarattıkları hacim 5000 işletmeyi geçmemektedir. Ayrıca, birçok derneğin aidat toplama ve üyeleri bir araya getirme konusunda sıkıntılar yaşadığı da bilinen gerçekler arasında yer almaktadır.

İzmir özelinde, 2024 yılı itibarıyla resmi bir güncel veri bulunmamakla birlikte, Türkiye genelindeki payı göz önüne alındığında İzmir'deki KOBİ sınıfına giren işletme sayısının 230-250 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu da basit bir hesaplamayla minimum 250 bin işletmelik bir potansiyelin yalnızca 5000’ine dernekler aracılığıyla ulaşılabildiği anlamına gelmektedir. Öte yandan, derneklerin büyük bir kısmı bireysel üyelik kabul etmemekte ya da yalnızca şirketlerin veya belirli meslek gruplarının üye olmasına izin vermektedir. Bu durum, KOBİ sahipleri ve üst düzey yöneticilerin bu yapılarla etkileşime girmesini zorlaştırmaktadır.

IBC, bu noktada tamamen farklı bir anlayışla hareket etmektedir. Şirketleri değil, insanları bireysel olarak üye kabul eden ve iş insanlarını merkeze alan bir yapı olarak konumlanmaktadır. Üstelik sektör ayrımı yapmaksızın her iş insanına kapılarını açarak, sınırlama koymadan farklı sektörlerden kişilerin buluşmasına olanak tanımaktadır. İş dünyasında pazar kazanmak ve kazandırmak isteyen kişiler için bir araya gelme noktası olmayı hedefleyen IBC, derneklerin aksine herhangi bir tüzük, yönetmelik, belirli grupların öne çıktığı yapılanmalar barındırmamaktadır.

Dernekler hakkında genel algı, belirli bir grubun kazanç sağladığı, geri kalan üyelerin ise yalnızca kırıntılarla yetinmek zorunda kaldığı yönündedir. Bunun yanında, KOBİ sahiplerinin dernek ortamlarında çekingen kalması ve kendilerini ifade etmekte zorlanmaları da göz ardı edilemeyecek bir gerçekliktir. Tüm bu nedenlerle, KOBİ’ler iş dünyasında daha yalnız ve sahipsiz kalmakta ve etkili iş bağlantıları kurmakta zorlanmaktadır. İşte tam da bu noktada İzmir Business Club, KOBİ sahipleri ve iş insanlarını özgürce bir araya getiren, her üyesine eşit fırsatlar sunan modern ve dinamik bir iş topluluğu olarak farkını ortaya koymaktadır.

Prestijli Bir Kümelenme ve Verimli İş Ortamı

IBC, sektörlerinde başarılı işverenler, patronlar, liderler ve uzman profesyonelleri tek bir çatı altında buluşturarak prestijli bir iş kümelenmesi oluşturuyor​. Bu kulüp, üyelerine sadece bir buluşma noktası sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda modern ve konforlu bir çalışma alanı sunarak iş görüşmeleri ve toplantılar için hazır bir ortam yaratıyor​. Öyle ki IBC ofisinde gün boyu sunulan sınırsız çay, kahve ve taze atıştırmalıklar, üyelerin misafirleriyle nerede buluşacakları sorununu ortadan kaldırırken onlara maliyet avantajı da sağlıyor​. Şık ve teknolojik altyapıya sahip ofis alanları, dikkat dağıtmadan çalışılabilecek sessiz bölümler ile bir ofisten beklenen tüm olanakları üyelerine sunuyor. Bu sayede IBC, “Nerede buluşalım?” sorusunun yanıtı olup iş insanlarının günlük hayatının bir parçası haline gelmeyi başarıyor​.

IBC’nin öne çıkan faydaları arasında, yalnızca davetiyeyle üyelik kabul eden seçkin bir topluluk olması ilk sıralarda yer alıyor. Sektörlerinde aktif, başarılı ve belli gelir seviyesinin üzerinde iş insanlarından oluşan bu yapı, üyelerine prestijli bir çevre içinde olma ayrıcalığı sunuyor. Bu prestijli ortam, doğal olarak kaliteli networking (iş ağı) ve iş geliştirme fırsatlarını beraberinde getiriyor​. IBC’nin sunduğu rahat ve modern mekân ise üyelerin iş yaşamlarını sosyal bir bütünleşme içinde geçirmelerine imkân tanıyor. Karıştırılmaması gereken önemli bir konu: IBC, bir hazır ofis konsepti değildir! Günlük iş rutinine entegre olmuş bu kulüp sayesinde üyeler, farklı sektörlerden donanımlı kişilerle karşılaşıp fikir alışverişinde bulunabiliyor. Düzenli aralıklarla planlanan seminerler, eğitimler ve sosyal aktiviteler de IBC üyelerine kendini geliştirme ve yeni iş fırsatları yakalama olanağı sağlıyor​. Örneğin, IBC çatısı altında verilecek eğitim programları ile üyeler pazarlamadan finansal yönetime kadar pek çok alanda bilgi tazeleyebilecek; networking etkinliklerinde normalde bir araya gelmesi zor iş insanlarıyla tanışma ve ortak projeler başlatma şansı bulacaklar. Bu tür somut katkılar, kulübün İzmir iş dünyasında yaratacağı olumlu etkinin habercisi olarak görülüyor.

Üyelik Sistemi: İlk 1000 Kişiye Özel Davet

İzmir Business Club, üye alım sürecinde seçici ve planlı bir yol izliyor. Kulüp, ilk 1000 üyesini özel davetiye yöntemiyle kabul etmeyi planlıyor​. Mart ayının ilk haftasından itibaren IBC’nin web sitesi üzerinden ön talep başvuruları alınmaya başlanacak. Bu sayede İzmir iş dünyasındaki herkes, gerekli kriterleri sağladığı takdirde, şeffaf bir süreçle değerlendirilerek davet alma şansını yakalayabilecek​. İlk 1000 kişilik davetli grubu oluşturulduktan sonra ise kulüp, referans sistemiyle yeni üyeler kabul edecek​. Bu yöntem, kulübün büyürken belli bir kalite standardını korumasına imkân tanıyor. IBC yönetimi, yoğun ilginin farkında olduklarını ve her kesimden iş insanına kapılarının açık olduğunu belirtirken, çeşitlilik ve eşitlik ilkelerini gözeterek adil bir üyelik dağılımı sağlamayı hedeflediklerini vurguluyor. İzmirli iş insanları için bu ön talep sürecine dâhil olmak, kulübün sunduğu ayrıcalıklardan yararlanmak adına önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kurucunun Vizyonu: Kemal KIRIKKANAT’ın Başarıları IBC’ye Yansıyor

IBC’nin arkasındaki isim olan Kemal KIRIKKANAT, iş dünyasında edindiği ulusal ve uluslararası başarıları bu oluşuma taşıyan vizyoner bir iş insanı. INO Networks Group CEO’su olan KIRIKKANAT, yıllarca Hong Kong’da yaşamış, lojistik sektöründe dünya çapında projeler yönetmiş ve business networking alanında 17 yıllık deneyime sahip bir profesyonel​. IBC fikri de aslında KIRIKKANAT’ın bu birikiminin bir ürünü. Nitekim KIRIKKANAT benzer bir konsepti yurt dışında Hong Kong Business Club adıyla pilot olarak uygulamış ve elde ettiği başarıyı şimdi İzmir’e uyarlıyor​. Bu proje, onun dünya genelinde yönettiği lojistik şirketlerinin acente ağı organizasyonlarının İzmir özeline adapte edilmiş seçkin bir versiyonu olarak değerlendiriliyor​.

KIRIKKANAT iş hayatına 23 yaşında atılmış ve o günden bu yana pek çok ilke imza atmış bir girişimci​. “Küçük, çevik ve kârlı” mottosuyla hareket eden KIRIKKANAT, iş ağı oluşturma konseptini lojistik sektörüne uyarlayarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi​. Hong Kong’da bulunduğu dönemde yine öncü bir çalışmaya imza atarak, özel bir üniversite iş birliğiyle “İşi Patrondan Öğren” sloganıyla hava, kara ve deniz taşımacılığı alanlarında çevrimiçi ve canlı eğitimler verdi​. Lojistik ve taşımacılık alanındaki bu yenilikçi yaklaşımı sayesinde sektöründe saygın bir yer edinen KIRIKKANAT, edindiği deneyimleri şimdi İzmir Business Club çatısı altında kentin iş insanlarına aktarmaya hazırlanıyor. Kendisi aynı zamanda profesyonel bir yönetici koçu olup, bilgi birikimi ve tecrübeleriyle birçok iş insanına danışmanlık yaptı​. Nitekim IBC, sadece KIRIKKANAT’ın tecrübelerinden faydalanmak için bile üye olunabilecek bir platform olarak değerlendiriliyor​. 2025 yılında yönetici koçluğu seanslarına yoğun talep gören KIRIKKANAT’ın vizyoner bakışı, IBC’nin oluşumunda kilit rol oynuyor.

Kurucu KIRIKKANAT, İzmir Business Club’ı tanıtırken networking kavramının altını özellikle çiziyor. Ona göre pek çok kişi için networking, sadece tanışma veya kartvizit alışverişinden ibaret yanlış anlaşılan bir kavram. Halbuki gerçek networking, “tanışma, tanıştırma ve tanınma sanatı” olarak, anlamlı ve üretken ilişkiler kurmayı gerektiriyor​. KIRIKKANAT bu yüzden IBC’de hedeflenen ilişki yapısının yüzeysel olmaktan öte, üyeler arasında gerçek dostluklar ve ortaklıklar kurulmasını sağlamak olduğunu belirtiyor. “Burada sadece kartvizit alışverişi yapılmaz; gerçek ilişkiler kurulur, ortaklıklar gelişir, iş yapılır ve para kazanılır” diyen KIRIKKANAT, IBC’nin samimi ve güvene dayalı bir iş ağı oluşturacağı konusunda iddialı​. Gerçekten de IBC, normal şartlarda bir araya gelme imkânı az olan çeşitli sektörlerden üst düzey iş insanlarını buluşturarak, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının yapılacağı bir zemin hazırlıyor​. Düzenli organize edilecek etkinliklerle donanımlı kişiler güçlü arkadaşlıklar kurabilecek, birbirlerinin uzmanlıklarından yararlanarak ufuklarını genişletebilecekler​. Bu vizyon, KIRIKKANAT’ın yıllara dayanan networking tecrübesinin bir yansıması olarak kulübün her detayına işlemiş durumda.

İzmir İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar ve Olumlu Etki

İzmir Business Club, kısa vadede üyelerine sunduğu ayrıcalıklar kadar, uzun vadede İzmir iş ekosistemine getireceği hareketlilik ile de dikkat çekiyor. IBC’nin, İzmir iş dünyasında yeni sinerjiler doğurarak kente bir dinamizm kazandırması bekleniyor​. Farklı sektörlerin bir araya gelmesiyle oluşacak bilgi paylaşımı ve iş birlikleri, yeni yatırım fırsatları ve ortak projelerin filizlenmesine ortam hazırlayabilir. Örneğin, IBC çatısında tanışan bir teknoloji girişimcisi ile geleneksel bir imalatçı firma sahibi, birlikte geliştirecekleri bir projeyle ulusal ve uluslararası pazarlara açılma şansı yakalayabilir. Benzer şekilde, yıllardır İzmir’de faaliyet gösteren bir KOBİ sahibi, IBC’de edindiği bağlantılar sayesinde tedarik zincirini güçlendirecek yeni bir ortak bulabilir. Bu tür somut örnekler, IBC’nin yaratacağı potansiyel etkinin göstergesi olarak şimdiden konuşulmaya başlandı.

Öte yandan, IBC’nin başarısı İzmir’in iş dünyasındaki algısını da olumlu yönde etkileyebilir. İstanbul gibi finans merkezlerine odaklanan yatırımcı ve profesyonellerin dikkatini İzmir’e çekmek, kentin ekonomik cazibesini artırmak IBC’nin dolaylı katkılarından biri olacaktır. İzmir Business Club bünyesinde toplanan nitelikli iş insanları, ortak bir vizyon geliştirerek kentin iş iklimini daha inovatif ve dışa açık bir hale getirebilirler. Bu durum, İzmir’in ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünü yükseltmesine yardımcı olacak önemli bir adımdır.

İzmirli iş insanları için IBC’ye katılmak sadece bir seçenek değil, gittikçe bir gereklilik halini alıyor. Günümüz rekabetçi piyasalarında güçlü bir iş ağına sahip olmanın önemi tartışılmaz. IBC, üyelerine tam da bu güçlü ağı, kaliteli bilgi akışını ve iş birliği kültürünü sunmayı vaad ediyor. Bu ilham verici topluluğun bir parçası olmak, hem şirketlerin büyümesine hem de İzmir ekonomisinin gelişimine katkıda bulunacak. Kendi alanlarında başarılı pek çok ismin katılımıyla büyüyen bu kulüp, İzmir iş dünyasında bir dönüm noktası olma yolunda. Vizyoner kurucusu Kemal KIRIKKANAT’ın liderliğinde IBC, daha şimdiden İzmir’in en güçlü iş insanlarını bir araya getiren adres olarak anılmaya başladı bile. İzmir Business Club’ın kapıları, kenti geleceğe taşıyacak iş birlikleri ve başarı hikâyeleri yazmak isteyen tüm girişimci ruhlara açık – çünkü İzmir iş dünyasının geleceği, bir araya gelerek yazılacak ortak bir hikâye olabilir.

www.izmirbusinessclub.com