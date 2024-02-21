Türkiye’nin iki büyük şehri İzmir ve İstanbul arasında seyahat etmek için en çok tercih edilen ulaşım yolu otobüs bileti olur. Konforlu, ekonomik ve pratik olması nedeniyle İzmir İstanbul otobüs bileti çok sık kullanılır.

Türkiye’nin iki büyük şehri İzmir ve İstanbul arasında seyahat etmek için en çok tercih edilen ulaşım yolu otobüs bileti olur. Konforlu, ekonomik ve pratik olması nedeniyle İzmir İstanbul otobüs bileti çok sık kullanılır.

İzmir İstanbul otobüs bileti alarak yola çıkacaksanız Bilet Dükkanı’na uğramayı unutmayın. Uygun fiyatlı olmasının yanında keyifli bir yolculuk deneyimi sunar. Türkiye’nin popüler otobüs firmaları bünyesinde yer alan Bilet Dükkanı, kaliteli hizmet ve konforlu yolculuğu önemser.

Seyahat detaylarınız belli olur olmaz İzmir İstanbul otobüs bileti alarak dilediğiniz tarihe ve saate istediğiniz koltuğu seçebilir ve konforlu bir yolculuk için ilk adımı atabilirsiniz.

İzmir İstanbul Arası Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul’un kendine hayran bırakan güzelliklerine gitmek için İzmir İstanbul otobüs bileti alacaksanız sizi yaklaşık 7-8 saat sürecek bir yolculuk bekliyor. Seyahat süresi; yolun durumuna, trafik yoğunluğuna ve mola verilen durak sayısına bağlı olarak değişiklik gösterirken otobüs bileti alırken yolculuğunuzun aksama riskini en aza indirmek için gece yolculuklarını tercih edebilirsiniz. Böylece trafik sorunu olmadan kolayca İstanbul’a ulaşabilirsiniz. Bu süre boyunca otobüslerde rahat etmeniz açısından konforlu koltuklar, geniş iç mekanları, televizyon ve klima gibi hizmetler yer alır. https://www.biletdukkani.com/izmir-istanbul-otobus-bileti adresinden hemen otobüs bileti rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

Bilet Dükkanı Fırsatları ile İzmir İstanbul Otobüs Bileti

Türkiye’nin her köşesine ucuz otobüs bileti alarak kolayca gitmek çok kolay. Seyahat etmeye karar verdiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey Bilet Dükkanı’nı ziyaret etmek. Yolculuğunuzun ilk adımından son anına kadar ihtiyacınız olan her türlü hizmeti en avantajlı fiyatlara size sunan Bilet Dükkanı otobüs biletiniz için de hemen yanınızda! İşte adım adım ucuz otobüs bileti satın alma:

Otobüs alanına gelerek kalkış bölümüne İzmir ve varış noktasına İstanbul seçin,

Seyahat etmek istediğiniz tarihi ekleyin,

Otobüs Bileti Ara sekmesine bastıktan sonra otomatik olarak yönlendirileceğiniz filtreleme alanından; sefer tipi, sefer zamanı, firma, kalkış ve varış terminalleri ve yolculuk süresi arasından size uygun olanı tercih edin.

Koltuk seçin,

Koltuk seçiminden sonra ekrana gelen yolcu ve iletişim bilgileri alanına; ad, soyad, T.C. kimlik numarası, telefon ve e-posta adresini doğru bir şekilde girin,

Kişisel bilgilerinizi tamamladıktan sonra ‘Ödemeye ilerle’ seçeneğine tıklayın,

Ödeme alanında kart bilgilerini eksiksiz girdikten sonra ‘Ödemeyi tamamla’ seçeneğine tıklayarak satın alma işleminizi tamamlayın.

Satın alma işlemini tamamladığınızda Bilet Dükkanı’ndan aldığınız otobüs biletinizin tüm detayları paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerine doğrudan gönderilir. SMS ve e-posta aracılığıyla size gönderilen bilet bilgileriniz ile otogara gittiğinizde gişeden basılı halde bilet almanıza gerek olmadan doğrudan otobüsünüzün bulunduğu perona gidebilirsiniz.

Bilet Dükkanı otobüs bileti ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını Bilet Dükkanı mobil uygulamasında ve web sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular veya Yardım sayfasından kolayca öğrenebilirsiniz. Bunun yanında yolculuğunuzda herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda Bilet Dükkanı müşteri hizmetlerini arayarak 7/24 destek alabilirsiniz. Otobüs biletinizde yapacağınız iptal ve değişiklik işlemleri otobüs firmasının kurallarına göre farklılık gösterebilir.

İzmir İstanbul Otobüs Bileti Fiyatları

İzmir ile İstanbul arasında gerçekleştirilen otobüs seyahatleri; iş, tatil ve eğitim gibi sebeplere bağlı olarak son derece sık gerçekleştirilir. Seyahat planı yapacak olanların ilk merak ettiği soruların başında “İzmir İstanbul otobüs bileti ne kadar?” sorusu gelir. İzmir İstanbul otobüs bileti fiyatları; seyahat tarihi ve saati gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle bayram ve tatil gibi dönemlerde ya da hafta sonlarında talep artışına bağlı olarak fiyatlar yükselebilir.

İzmir İstanbul otobüs bileti fiyatları seçmiş olduğunuz otobüs firmasının hizmet kalitesine, otobüsün konforuna ve seyahat süresine bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Bazı otobüs firmaları daha lüks ve konforlu hizmetler sunarken, diğerleri daha ekonomik seçenekler sunabilir.

Buna göre İzmir İstanbul otobüs bileti fiyatları 470 TL’den başlar.

Bütçenize uygun İzmir İstanbul otobüs bileti almak istiyorsanız Bilet Dükkanı’nın ayrıcalıklı kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Size özel indirimlerle bütçenizi rahatlatabilir ve konforlu bir yolculuğu en uygun fiyatlara yapabilirsiniz. Akıllı Seyahat mottosuyla öne çıkan Bilet Dükkanı’nın üyelerine özel sunduğu indirim ve fırsatlardan da yararlanarak en ucuz İzmir İstanbul otobüs bileti sizi bekliyor.