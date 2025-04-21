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İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri

İZZ’den yeni koleksiyon: Biocare kişisel bakım ürünleri
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Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, 2025 yılına yeni koleksiyonuyla iddialı bir giriş yapıyor. Marka, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor.

Kokularını sadece zevk ve ihtiyaç için değil, ayrıca önemli bir iletişim aracı olarak sektöre kazandırmak isteyen IZZ, 2025’e özel İzzBiocare ismi altında yeni serisini satışa sunuyor. Aralarında peeling, şampuan, losyon ve sabundan oluşan yeni ürünler yer alıyor. Parfüm koleksiyonunda en kaliteli esansları kullanan İZZ, yeni seri ürünlerinde organik kayısı çekirdekleriyle peeling etkisi yaparak, cildin canlanmasını sağlıyor. Karabiberin keskin ve canlandırıcı etkisiyle benzersiz bakımın keyfini yaşatıyor. Gülün zarafetiyle bakım yaparak cildin saf güzelliğine ulaşmasını sağlıyor.

Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, 2025 yılına yeni koleksiyonuyla iddialı bir giriş yapıyor. Marka, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor.

Lüks dokunuş teninize pamuksu bir yumuşaklık getiriyor

İzz, yeni serisinin vücut losyonu ürünü olan Raw Santal ile cilde lüks bir dokunuş yaparak odunsu kokusuyla pamuksu yumuşaklığa ulaşıyor. Sıvı sabun formülüyle serinin diğer ürünü olan Raw Santal’in sandal kokusu eşliğinde ellere özgün ve narin bakımın keyfi sunuluyor. Gülün modern ve çekici esintisi saatlerce saçta kalarak derinlemesine bakımın yapıldığı şampuan Magnetic Rose ile eşsiz gül kokusu ve ipeksi bir yumuşaklık veriliyor. Katı sabun ürünleri olan Raw Santal ile zenginleştirilmiş formülü ve odunsu kokusuyla derinlemesine temizlik yapılırken, Magnetic Rose’un ferah gül kokusunu, temizliğini ve yumuşaklığını saatlerce parmak uçlarında hissediliyor.

Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, 2025 yılına yeni koleksiyonuyla iddialı bir giriş yapıyor. Marka, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor.

Yeni koleksiyon online platformlarda alıcılarını bekliyor

Koku duyusu ile hatırladığımız anıların, duygu yoğunluğunun çok fazla olmasından yola çıkan marka, anları unutulmaz kılmak ve kalıcı iz bırakmak için parfüm severlere “Her koku bir iz, bıraktığınız her iz sizi hatırlatan değerli bir anıdır” mesajı veriyor.

Marka ve iletişim dünyasının profesyonellerinin, duygulara hitap eden ve iz bırakan markalar yaratma hedefiyle yola çıkan İZZ, 2025 yılına yeni koleksiyonuyla iddialı bir giriş yapıyor. Marka, İzzPerfume's serisine ek İzzBiocare kişisel bakım ürünlerini satışa sunuyor.

İZZ ürünleri Trendyol, Amazon, Hepsiburada, başta olmak üzere yerli ve yabancı birçok alışveriş sitesi, Brandroom mağazaları, Zorlu Center, Swissotel The Bosphorus ve www.izz.com.tr’den satın alabilir, markanın serüveni ve ürünler hakkında detaylı bilgiye web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Etiketler izz Raw Santal İzzBiocare peeling şampuan losyon sabun
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