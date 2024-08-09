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JEPUBLIC Koleksiyon Çekimleri Bodrum'da Gerçekleşti

JEPUBLIC Koleksiyon Çekimleri Bodrum'da Gerçekleşti
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Dünyaca ünlü markaları bir araya getiren JEPUBLIC, 2024 koleksiyonu için Bodrum'un farklı mekanlarında renkli bir çekim yaptı.

Dünyaca ünlü markaları bünyesinde buluşturan JEPUBLIC, 2024 koleksiyonu için Bodrum'un çeşitli mekanlarında eğlenceli bir çekim gerçekleştirdi. Çekimlerde, Polonyalı mankenler marka yüzü olarak boy gösterdi ve markanın enerjisini yansıttı.

Global Markalar Bodrum'un Eşsiz Maviliklerinde

JEPUBLIC markasının kendi tasarımı olan ürünlerin yanı sıra Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans, Guess Levi’s, Vans gibi global markaların sezonluk ürünleri de çekimlerde yer aldı. Bodrum'un eşsiz maviliği ve benzersiz dokusu, çekimlere ayrı bir güzellik kattı ve markanın yeni sezon ürünlerini moda tutkunlarıyla buluşturdu.

JEPUBLIC Koleksiyon Çekimleri Bodrum'da Gerçekleşti - Resim : 1

Eğlenceli Anların Yaşandığı Çekimler

Çekimler boyunca eğlenceli anlar yaşandı ve bu anlar, JEPUBLIC koleksiyonunun canlı ve enerjik ruhunu yansıttı. JEPUBLIC, bu yeni sezon ürünleriyle moda severlere hem kendi tasarımlarını hem de dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını sunarak sezonun ruhunu yakalamayı hedefliyor.

JEPUBLIC Koleksiyon Çekimleri Bodrum'da Gerçekleşti - Resim : 2

Etiketler çekim koleksiyon JEPUBLIC
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